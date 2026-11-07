DIRECT. Route du Rhum 2026 : l'arrivée de Tom Laperche, inquiétude pour Benoît Sineau, cartographie et classement

Le skipper Tom Laperche est attendu dans la nuit de samedi à dimanche en Guadeloupe. Suivez le classement et la cartographie en direct.

Jour de gloire pour Tom Laperche ? Le skipper, leader quasiment de bout en bout sur cette Route du Rhum 2026, est attendu dans la journée en Guadeloupe ou dans la nuit de samedi à dimanche. Le record de 2022 devrait être une nouvelle battu. Charles Caudrelier à bord de Maxi Edmond de Rothschild avait pulvérisé le record de l'épreuve en devenant le tout premier skipper à passer sous la barre symbolique d'une semaine pour boucler la route : 6 jours, 19 h, 47 minutes et 25 secondes… Laperche doit arriver avant dimanche matin à 8h49 (heure de Paris) s'il veut battre le record, fixé en 2022 par Charles Caudrelier à 6 jours et 19 heures. "On attend que le vent tourne pour retrouver du sud-ouest jusqu'aux Antilles. Je suis un peu tendu parce que je n'ai pas envie de laisser trop de plumes dans cette transition".

La septième journée de course, ce samedi 7 novembre, a été marquée par l'arrivée à Lorient de Charles Caudrelier, tenant du titre de la Route du Rhum, après son abandon lié à des problèmes matériels. Du côté des Class40, Guillaume Pirouelle (Sogestran - Seafrigo) a repris la tête du classement, tandis que Corentin Horeau, leader de la catégorie Imoca, confirme son avance et devrait arriver mardi en milieu de journée. Inquiétude également pour Benoît Sineau, qui navigue à bord du Class40 Ekinox-Rhétores. Si sa présence à bord est confirmée, aucune communication n'a pu être établie avec lui.

Dernières mises à jour

21:53 - Quels sont les derniers gagnants de la Route du Rhum ? Depuis sa création en 1978 avec le succès inaugural de Mike Birch, le palmarès de la Route du Rhum réunit les grands noms de la voile de course au large, de Marc Pajot (1982) et Philippe Poupon (1986) à la victoire historique de Florence Arthaud en 1990. Marquée par le doublé de Laurent Bourgnon (1994, 1998), puis par les sacres de Michel Desjoyeaux (2002), Lionel Lemonchois (2006) et Franck Cammas (2010), l'épreuve a continué d'inscrire des marins d'exception à son tableau d'honneur avec Loïck Peyron (2014), Francis Joyon (2018) et Charles Caudrelier, dernier vainqueur au classement général en 2022.

21:02 - Thomas Coville se livre sur les nuits orageuses Confronté à des conditions météo particulièrement agitées sur cette Route du Rhum 2026, Thomas Coville (Sodebo Ultim 3) s'est confié au micro de Ouest-France sur la pénibilité des passages orageux pour les skippers solitaires. Le navigateur de 58 ans décrit une atmosphère électrique sous des nuits de près de douze heures lors desquelles son mât de 37 mètres fait figure de paratonnerre au milieu d'une humidité étouffante. Soulignant la complexité de manœuvrer de si grands voiliers face à des vents qui changent brusquement de force et de direction, il rappelle combien ces épisodes restent éprouvants et périlleux en mer.

20:18 - La récupération essentielle de Rom Laperche avant les ultimes manœuvres Conscient qu'un manque de lucidité peut rapidement entraîner une cascade d'erreurs coûteuses en énergie sur ces grands voiliers menés en solitaire, Tom Laperche explique avoir veillé à bien se reposer dès le début de la nuit pour aborder les ultimes manœuvres avec la précision requise, selon RMC. Tout en reconnaissant être constamment à la limite sur son bateau, le skipper insiste sur la nécessité absolue de saisir la moindre occasion de récupérer afin d'éviter tout faux pas dans les dernières heures de course.

19:29 - La nuit agitée de Basile Bourgnon Toujours aux commandes de la flotte des Ocean Fifty, Basile Bourgnon a vécu une nuit particulièrement agitée ce samedi, essuyant des rafales de vent allant jusqu'à 44 nœuds (80 km/h). Profitant d'un bref répit avant ce qui devrait être sa dernière nuit difficile avant de rallier la Guadeloupe, le skipper d'Edenred 5 s'est confié en vidéo sur ces conditions éprouvantes et la difficulté des traversées nocturnes, indique Ouest-France.

18:34 - Après son abandon, Charles Caudrelier est arrivé à Lorient Après une avarie de foil sur son Maxi Edmond de Rothschild, Charles Caudrelier, tenant du titre de la Route du Rhum, a officialisé son abandon et est arrivé à Lorient ce samedi 7 novembre, indique le Télégramme. Alors qu'il avait trouvé le bon rythme après un début de course gâché par le Covid, le skipper a constaté un ralentissement soudain de son Gitana 18. Découvrant une fuite d'huile empêchant tout réglage ainsi qu'un arrachage de la structure en carbone sur son foil bâbord, le navigateur a immédiatement compris l'impossibilité de poursuivre sa traversée vers les Caraïbes.

17:34 - Guillaume Pirouelle prend la tête des Class40 Au pointage de 17 heures, Guillaume Pirouelle (Sogestran - Seafrigo) a repris la tête de la course dans la catégorie Class40 après un duel très serré à 16 heures. La tête de cette catégorie navigue actuellement au sud-ouest de l'archipel des Açores, indique Ouest-France.

16:43 - Corentin Horeau, leader de la catégorie Imoca, devrait arriver mardi en milieu de journée Alors que Tom Laperche est attendu à Pointe-à-Pitre dans la nuit, le leader de la catégorie Imoca, Corentin Horeau (MACSF), devrait franchir la ligne d'arrivée mardi en milieu de journée (heure de Paris), très peu de temps après le premier concurrent de la classe Ocean Fifty, indique RMC.

16:30 - L'épouse de Tom Laperche raconte le quotidien du skipper À 29 ans, Tom Laperche est attendu comme le grand vainqueur de la Route du Rhum dans la nuit de samedi à dimanche en Guadeloupe. Dans un entretien accordé au Télégramme, son épouse Domitille décrit un homme calme, discret et peu attiré par la médiatisation. Le navigateur préfère pratiquer la voile pour le plaisir plutôt que rechercher la notoriété. Il se désintéresse notamment des réseaux sociaux, dont son épouse gère le compte Instagram.

15:46 - Route du Rhum 2026 : des primes différentes selon les catégories de bateaux La 13e édition de la Route du Rhum prévoit des dotations différentes selon les catégories de bateaux, rapporte La République des Pyrénées. Le vainqueur de la catégorie Ultim remportera 64 000 euros, contre 45 000 euros pour le premier en IMOCA et 8 000 euros en Ocean Fifty. Les lauréats des catégories Vintage Multi et Vintage Mono toucheront respectivement 8 448 et 7 392 euros. Le montant de la prime pour la catégorie Class40 n'est pas connu. Ces dotations sont identiques à celles de la précédente édition, organisée en 2022, et restent symboliques au regard des budgets nécessaires à la construction et au fonctionnement des bateaux.

14:45 - Romain Pilliard va reprendre sa Route du Rhum ce samedi soir ou dimanche matin Arrêté à Roscoff depuis dimanche soir dernier après sa collision avec Violette Dorange, le skipper trinitain Romain Pilliard va reprendre la course à bord de son trimaran Use it Again, rapporte Le Télégramme. Les réparations ont été effectuées en urgence par une équipe mobilisée jour et nuit. Le navigateur indique également qu'une cagnotte a permis de récolter plus de 50 000 euros pour financer les réparations, qui se poursuivront après son retour en métropole.

13:57 - Tom Laperche espère arriver à Pointe-à-Pitre avant la nuit Tom Laperche se montre confiant pour la dernière étape de la Route du Rhum 2026. "On va essayer de faire un joli tour de la Guadeloupe. Il devrait faire jour en majorité", a déclaré le skipper de 29 ans, qui espère franchir la ligne d'arrivée avant la tombée de la nuit, heure locale. Au pointage de 12h55, heure française, son bateau se trouvait à 180,1 milles nautiques de l'arrivée et avançait à 28,4 nœuds.

13:06 - Nicolas d’Estais craint une avarie après une nuit de tempête Nicolas d’Estais, premier des Imoca à dérives sur son bateau Café Joyeux, a affronté une nuit particulièrement difficile avec des rafales de 37 à 38 nœuds et un vent moyen de 35 nœuds. Le navigateur redoute une casse matérielle qui pourrait le mettre en grande difficulté. "Faut juste pas penser à ça", a-t-il confié à Voiles et Voiliers, alors qu'il lui restait encore sept à huit heures de mauvais temps à affronter

12:20 - Malgré les difficultés, Alexia Barrier garde le sourire à bord de son Ultim Vendredi 6 novembre, au cinquième jour de la Route du Rhum, Alexia Barrier occupait la cinquième place de la catégorie Ultim. Malgré les conditions difficiles et la fatigue accumulée, la navigatrice d'IDEC SPORT – CIC gardait le moral : "Parfois, j’ai peur, j’ai faim, j’ai froid, j’ai mal, je pleure, mais malgré tout, j’ai tellement de chance d’être là." La skipper évoque notamment les exigences physiques de la course, avec près de 4 000 calories dépensées par jour et un manque de sommeil qui a même provoqué quelques hallucinations auditives, rapporte Nice-Matin.

11:30 - Comment l'intelligence artificielle accompagne déjà les skippers L'intelligence artificielle prend une place croissante dans la course au large, sans pour autant remplacer les skippers. À bord, des systèmes comme SEA.AI utilisent des caméras et l'IA pour détecter les obstacles en mer, tandis que les équipes à terre s'en servent pour analyser des millions de données et préparer la météo. Le skipper Yoann Richomme et ses équipes y voient un précieux gain de temps, notamment pour les briefings et débriefings. Mais la décision finale doit rester humaine, en raison des incertitudes des modèles météorologiques et des limites de ces technologies, rapporte Ouest-France.