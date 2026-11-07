DIRECT. Route du Rhum 2026 : l'heure d'arrivée de Tom Laperche, cartographie et classement

Le skipper Tom Laperche est attendu dans la nuit de samedi à dimanche en Guadeloupe pour certainement battre le record de la Route du Rhum... Suivez le classement et la cartographie en direct.

Jour de gloire pour Tom Laperche ? Le skipper, leader quasiment de bout en bout sur cette Route du Rhum 2026, est attendue dans la journée en Guadeloupe ou dans la nuit de samedi à dimanche. Le record de 2022 pourrait être une nouvelle battu. Charles Caudrelier à bord de Maxi Edmond de Rothschild avait pulvérisé le record de l'épreuve en devenant le tout premier skipper à passer sous la barre symbolique d'une semaine pour boucler la route : 6 jours, 19 h, 47 minutes et 25 secondes… Laperche doit arriver avant dimanche matin à 8h49 (heure de Paris) s'il veut battre le record, fixé en 2022 par Charles Caudrelier à 6 jours et 19 heures. "On attend que le vent tourne pour retrouver du sud-ouest jusqu'aux Antilles. Je suis un peu tendu parce que je n'ai pas envie de laisser trop de plumes dans cette transition"

La sixième journée de course ce vendredi a été marquée par l’abandon officiel de Violette Dorange et par la communication de Jérémie Beyou sur son état de santé. "Je suis triste de devoir m'arrêter ici, mais l'état du bateau ne nous laisse pas le choix" explique la navigatrice. Le skipper de l’Imoca Charal avait de son côté chuté lourdement en début de semaine dans son cockpit et souffre "d’un traumatisme crânien et de multiples fractures."

Dernières mises à jour

16:30 - L'épouse de Tom Laperche raconte le quotidien du skipper À 29 ans, Tom Laperche est attendu comme le grand vainqueur de la Route du Rhum dans la nuit de samedi à dimanche en Guadeloupe. Dans un entretien accordé au Télégramme, son épouse Domitille décrit un homme calme, discret et peu attiré par la médiatisation. Le navigateur préfère pratiquer la voile pour le plaisir plutôt que rechercher la notoriété. Il se désintéresse notamment des réseaux sociaux, dont son épouse gère le compte Instagram.

15:46 - Route du Rhum 2026 : des primes différentes selon les catégories de bateaux La 13e édition de la Route du Rhum prévoit des dotations différentes selon les catégories de bateaux, rapporte La République des Pyrénées. Le vainqueur de la catégorie Ultim remportera 64 000 euros, contre 45 000 euros pour le premier en IMOCA et 8 000 euros en Ocean Fifty. Les lauréats des catégories Vintage Multi et Vintage Mono toucheront respectivement 8 448 et 7 392 euros. Le montant de la prime pour la catégorie Class40 n'est pas connu. Ces dotations sont identiques à celles de la précédente édition, organisée en 2022, et restent symboliques au regard des budgets nécessaires à la construction et au fonctionnement des bateaux.

14:45 - Romain Pilliard va reprendre sa Route du Rhum ce samedi soir ou dimanche matin Arrêté à Roscoff depuis dimanche soir dernier après sa collision avec Violette Dorange, le skipper trinitain Romain Pilliard va reprendre la course à bord de son trimaran Use it Again, rapporte Le Télégramme. Les réparations ont été effectuées en urgence par une équipe mobilisée jour et nuit. Le navigateur indique également qu'une cagnotte a permis de récolter plus de 50 000 euros pour financer les réparations, qui se poursuivront après son retour en métropole.

13:57 - Tom Laperche espère arriver à Pointe-à-Pitre avant la nuit Tom Laperche se montre confiant pour la dernière étape de la Route du Rhum 2026. "On va essayer de faire un joli tour de la Guadeloupe. Il devrait faire jour en majorité", a déclaré le skipper de 29 ans, qui espère franchir la ligne d'arrivée avant la tombée de la nuit, heure locale. Au pointage de 12h55, heure française, son bateau se trouvait à 180,1 milles nautiques de l'arrivée et avançait à 28,4 nœuds.

13:06 - Nicolas d’Estais craint une avarie après une nuit de tempête Nicolas d’Estais, premier des Imoca à dérives sur son bateau Café Joyeux, a affronté une nuit particulièrement difficile avec des rafales de 37 à 38 nœuds et un vent moyen de 35 nœuds. Le navigateur redoute une casse matérielle qui pourrait le mettre en grande difficulté. "Faut juste pas penser à ça", a-t-il confié à Voiles et Voiliers, alors qu'il lui restait encore sept à huit heures de mauvais temps à affronter

12:20 - Malgré les difficultés, Alexia Barrier garde le sourire à bord de son Ultim Vendredi 6 novembre, au cinquième jour de la Route du Rhum, Alexia Barrier occupait la cinquième place de la catégorie Ultim. Malgré les conditions difficiles et la fatigue accumulée, la navigatrice d'IDEC SPORT – CIC gardait le moral : "Parfois, j’ai peur, j’ai faim, j’ai froid, j’ai mal, je pleure, mais malgré tout, j’ai tellement de chance d’être là." La skipper évoque notamment les exigences physiques de la course, avec près de 4 000 calories dépensées par jour et un manque de sommeil qui a même provoqué quelques hallucinations auditives, rapporte Nice-Matin.

11:30 - Comment l'intelligence artificielle accompagne déjà les skippers L'intelligence artificielle prend une place croissante dans la course au large, sans pour autant remplacer les skippers. À bord, des systèmes comme SEA.AI utilisent des caméras et l'IA pour détecter les obstacles en mer, tandis que les équipes à terre s'en servent pour analyser des millions de données et préparer la météo. Le skipper Yoann Richomme et ses équipes y voient un précieux gain de temps, notamment pour les briefings et débriefings. Mais la décision finale doit rester humaine, en raison des incertitudes des modèles météorologiques et des limites de ces technologies, rapporte Ouest-France.

10:35 - Tom Laperche en passe de battre le record de la Route du Rhum Tom Laperche pourrait établir un nouveau record sur la Route du Rhum. Le skipper doit franchir la ligne d'arrivée avant dimanche à 8h49 (heure de Paris) pour battre le temps de référence, établi en 2022 par Charles Caudrelier en 6 jours et 19 heures. Au vu de son avance, le record semble désormais à sa portée.

09:20 - Guillaume Pirouelle épuisé par les conditions en mer En tête de la catégorie Class40, le skipper de Sogestran Seafrigo confie vivre des conditions particulièrement éprouvantes après deux jours de gros temps. "C'est un peu bourrin pour encore une dizaine d'heures. C'est stressant, je suis au bout du rouleau", raconte-t-il lors de la vacation ce samedi matin. Malgré sa première place, il doit continuer à maintenir un rythme soutenu. "Mentalement, c'est épuisant : le bruit, le stress. À n'importe quelle vague, la course peut s'arrêter", témoigne-t-il.

08:45 - Violette Dorange contrainte à l'abandon La skippeuse ne pourra pas repartir après sa collision avec Romain Pillard peu après le départ. Les dégâts sur son Imoca sont trop importants, a annoncé son équipe Initiatives-Cœur dans un communiqué. "C’est évidemment une grande déception. Je suis triste de devoir m’arrêter ici, mais l’état du bateau ne nous laisse pas le choix", a-t-elle expliqué.

08:30 - Tom Laperche reste prudent avant l'arrivée Malgré ses 25 nœuds de vitesse et son avance sur Thomas Coville et Louis Burton, Tom Laperche préfère ne pas crier victoire trop tôt. Le skipper du SVR-Lazartigue doit encore négocier plusieurs archipels, des zones de pêche et des virements de bord avant de rejoindre Pointe-à-Pitre. "Il y a encore des embûches", prévient-il. Le marin a privilégié le sommeil pour arriver avec toute sa lucidité au moment des dernières manœuvres : "Il faudra éviter d’être à la limite."

08:30 - Tom Laperche reste prudent avant l'arrivée Malgré ses 25 nœuds de vitesse et son avance sur Thomas Coville et Louis Burton, Tom Laperche préfère ne pas crier victoire trop tôt. Le skipper du SVR-Lazartigue doit encore négocier plusieurs archipels, des zones de pêche et des virements de bord avant de rejoindre Pointe-à-Pitre. "Il y a encore des embûches", prévient-il. Le marin a privilégié le sommeil pour arriver avec toute sa lucidité au moment des dernières manœuvres : "Il faudra éviter d’être à la limite."