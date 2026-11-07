DIRECT. Route du Rhum 2026 : l'heure du record pour Laperche, la cartographie et le classement

Le skipper Tom Laperche est attendu ce samedi ou dans la nuit de samedi à dimanche en Guadeloupe pour certainement battre le record de la Route du Rhum... Suivez le classement et la cartographie en direct.

Jour de gloire pour Tom Laperche ? Le skipper, leader quasiment de bout en bout sur cette Route du Rhum 2026, est attendue dans la journée en Guadeloupe ou dans la nuit de samedi à dimanche. Le record de 2022 pourrait être une nouvelle battu. Charles Caudrelier à bord de Maxi Edmond de Rothschild avait pulvérisé le record de l'épreuve en devenant le tout premier skipper à passer sous la barre symbolique d'une semaine pour boucler la route : 6 jours, 19 h, 47 minutes et 25 secondes… Laperche doit arriver avant dimanche matin à 8h49 (heure de Paris) s'il veut battre le record, fixé en 2022 par Charles Caudrelier à 6 jours et 19 heures. "On attend que le vent tourne pour retrouver du sud-ouest jusqu'aux Antilles. Je suis un peu tendu parce que je n'ai pas envie de laisser trop de plumes dans cette transition"

La sixième journée de course ce vendredi a été marquée par l’abandon officiel de Violette Dorange et par la communication de Jérémie Beyou sur son état de santé. "Je suis triste de devoir m'arrêter ici, mais l'état du bateau ne nous laisse pas le choix" explique la navigatrice. Le skipper de l’Imoca Charal avait de son côté chuté lourdement en début de semaine dans son cockpit et souffre "d’un traumatisme crânien et de multiples fractures."

La carte et le classement en direct

Dernières mises à jour

09:20 - Guillaume Pirouelle épuisé par les conditions en mer En tête de la catégorie Class40, le skipper de Sogestran Seafrigo confie vivre des conditions particulièrement éprouvantes après deux jours de gros temps. "C'est un peu bourrin pour encore une dizaine d'heures. C'est stressant, je suis au bout du rouleau", raconte-t-il lors de la vacation ce samedi matin. Malgré sa première place, il doit continuer à maintenir un rythme soutenu. "Mentalement, c'est épuisant : le bruit, le stress. À n'importe quelle vague, la course peut s'arrêter", témoigne-t-il. 08:45 - Violette Dorange contrainte à l'abandon La skippeuse ne pourra pas repartir après sa collision avec Romain Pillard peu après le départ. Les dégâts sur son Imoca sont trop importants, a annoncé son équipe Initiatives-Cœur dans un communiqué. "C’est évidemment une grande déception. Je suis triste de devoir m’arrêter ici, mais l’état du bateau ne nous laisse pas le choix", a-t-elle expliqué. 08:30 - Tom Laperche reste prudent avant l'arrivée Malgré ses 25 nœuds de vitesse et son avance sur Thomas Coville et Louis Burton, Tom Laperche préfère ne pas crier victoire trop tôt. Le skipper du SVR-Lazartigue doit encore négocier plusieurs archipels, des zones de pêche et des virements de bord avant de rejoindre Pointe-à-Pitre. "Il y a encore des embûches", prévient-il. Le marin a privilégié le sommeil pour arriver avec toute sa lucidité au moment des dernières manœuvres : "Il faudra éviter d’être à la limite." 08:30 - Tom Laperche reste prudent avant l'arrivée Malgré ses 25 nœuds de vitesse et son avance sur Thomas Coville et Louis Burton, Tom Laperche préfère ne pas crier victoire trop tôt. Le skipper du SVR-Lazartigue doit encore négocier plusieurs archipels, des zones de pêche et des virements de bord avant de rejoindre Pointe-à-Pitre. "Il y a encore des embûches", prévient-il. Le marin a privilégié le sommeil pour arriver avec toute sa lucidité au moment des dernières manœuvres : "Il faudra éviter d’être à la limite." 07:30 - Quelle heure pour l'arrivée de Tom Laperche ? À 17 nœuds de moyenne, l’arrivée serait prévue pour 23 h (heure métropole), à 20 nœuds de moyenne à 18 h 30 et à 25 nœuds à 13 h 30. Une fourchette assez large qui n’offrait, en définitive que deux probabilités fiables : le record de Caudrelier (6 jours 19 h) sera largement battu ; ensuite, la nuit sera vraisemblablement tombée sur la paisible baie de Pointe-à-Pitre. 06/11/26 - 23:31 - Jérémie Beyou donne de ses nouvelles, après son abandon pour "raisons médicales" Il a dû renoncer à ce qui pourrait bien avoir été sa dernière Route du Rhum. En cause ? Des "raisons médicales". Jérémie Beyou est sorti du silence, trois jours après son abandon, donnant enfin de ses nouvelles. Récupéré par le service des urgences de l'hôpital de Horta, aux Açores, il devrait être rapatrié vers la France ce week-end. "Ils ont confirmé qu’en plus d’un traumatisme crânien, je souffre de multiples fractures vertébrales et costales", explique celui qui va devoir entamer une rééducation. 06/11/26 - 21:35 - "C'était la grosse salle de sport à bord", confie Tom Laperche À moins de 500 milles de Pointe-à-Pitre, Tom Laperche est revenu ce vendredi soir sur les dernières heures compliquées qu'il a vécues. "Je me suis bien donné. C'était la grosse salle de sport à bord", a déclaré celui qui est actuellement le grand favori de la Route du Rhum et pourrait même battre un record. Un titre que le principal intéressé prend avec beaucoup de précautions, rappelant que la course "n'est pas gagnée" tant que "la ligne d'arrivée" n'a pas été ralliée.

Les skippers engagés pour la Route du Rhum 2026

Ultim - 6 skippers

Louis Burton - Ultim Armand Thiery

Charles Caudrelier - Maxi Edmond de Rothschild

Thomas Coville - Sodebo Ultim 3

Tom Laperche - SVR Lazartigue

Armel Le Cléac'h - Maxi Banque Populaire XI

Anthony Marchand - Actual

IMOCA - 26 skippers

Fabrice Amédéo - Team FDJ United Wewise

Pierre‑Louis Attwell - Resilient

Davy Beaudart - Bureau Vallée

Ambrogio Beccaria Balduzzi - Allagrande Mapei

Jérémie Beyou - Charal

Arnaud Boissières - April Marine

Elodie Bonafous - Association Petits Princes Quéguiner

Francesca Clapcich - 11th Hour Racing

Manuel Cousin - Coup de Pouce

Nicolas d'Estais - Café Joyeux

Jean‑Baptiste Daramy

Violette Dorange - Initiatives Coeur

Maël Garnier - DeVenir

Sam Goodchild - Macif Santé Prévoyance

François Guiffant - Partage

Oliver Heer - Embrace the Challenge

Corentin Horeau - MACSF

Robin Marais (nom sans bateau indiqué)

Sébastien Marsset - Foussier

Thomas Ruyant - TR Racing

Shawyer Scott - Canada Ocean Racing Be Water Positive

Sébastien Simon - Groupe Dubreuil

Masa Suzuki - Milai‑22

Armel Tripon - Les P'tits Doudous

Ocean Fifty - 11 skippers

Luke Berry - Le Rire Médecin Lamotte

Basile Bourgnon - Edenred

Laurent Bourgues - Ready To Go

Baptiste Hulin - Viabilis Oceans

Anne‑Claire Le Berre - Upwind by Merconcept

Erwan Le Draoulec - Lazare

Léonard Legrand - Sodebo Fifty

Matthieu Perraut - Elvest

Pierre Quiroga - Wewise

Thibaut Vauchel‑Camus - Solidaires en Peloton

Class40 - 49 skippers

Aina Bauza

Yohan Bertrand - Yoda

Stéphane Bodin - Wasabiii

Jules Bonnier - Plastic Odyssey

Mathieu Claveau - Phare 40

Pep Costa - VSF Sports

Yves Courbon - Oceanconnect

Fabien Delahaye - Legallais

Corentin Douguet - SNSM Faites un don

Sophie Faguet - Défi Solidaire avec Ellye et l'Arche

Loïc Féquet - Accappella

Robin Follin - Solano

Andrea Fornaro - Influence 2

Jonas Gerckens - Belgium Ocean Racing - Curium

Marco Guerra - Imagin Act Socomec

Emmanuel Hamez - Viranga

Thomas Jourdren (nom sans bateau indiqué)

Théa Khelif - Woman of Course

Milan Kolacek (nom sans bateau indiqué)

Guillaume L'Hostis - Alternative Sailing - Constructions du Bélon

Sasha Laniece - Alderan

Matéo Le Calvic (nom sans bateau indiqué)

Quentin Le Nabour - Bleu Blanc Planète Location

Pierre Leboucher (nom sans bateau indiqué)

Pamela Lee - Empowher

Ian Lipinski - Crédit Mutuel

Alexis Loison - Réel

Thomas Lurton - Sireco

Goulven Marie - Qwanza

Jean Marre (nom sans bateau indiqué)

William Mathelin Moreaux - Patapain Les Invincibles

Mikael Mergui - Hirsch Centrakor

Achille Nebout - Amarris

Kéni Piperol (nom sans bateau indiqué)

Guillaume Piriouelle - Sogestran Seafrigo

Thimoté Polet - Team Zeiss

Ulysse Pozzoli - Eärwen

Christophe Rateau - Gustave Roussy

Yanick Rebuffat - Mussulo40

Vincent Riou - Pierreval - Fondation Goodplanet

Luca Rosetti - Maccaferri Futura

Henry Rupert - Eora

Rodolphe Sepho - Rêve de Large 5

Matteo Sericano - Lucente

Benoît Sineau - Ekinox

Lomano Takasi - Réauté Chocolat

Djemila Tassin - Magenta

Jean‑Baptiste Ternon - Mic Odyssey Axel Tréhin

Vintage Multi - 13 skippers

Christophe Bogrand - Terres du Launay

Charlie Capelle - Acapella Proludic La Chaîne de l'Espoir

David Ducosson - Trilogik

Laurent Etheimer - Fifty Fifty

Florian Gueguen - Graine de Courage

Marc Guillemot - Dazeilad

Roland Jourdain - We Explore

Francis Joyon - Pour les Océans

Gilles Lamiré - Groupe GCA

Eric Péron - French Touch Oceans Club

Romain Pilliard - Use It Again

Thierry Roger - Perros Guirec

Damien Seguin - Arkea Handicap International

Vintage Mono - 13 skippers

Christophe Bachmann - Grain de Sable

Tanguy Caradec - Eurvad

Wilfrid Clerton - Kriter VIII

Gilles Colubi - SNSM Guilvinec

Amaury de Jamblinne de Meux - Tagaroa

Remy Gerin - Faiaohae

Patrick Isoard - Groupe Cogedis pour Enfants du Mékong

Kieran Le Borgne - Aito

Jean Le Cam - Alegria

Hugo Le Fort - Le Cigare Rouge

Frédéric Mailhos - FEVE

Olivier Nemsguern - Ecolhuma

Titouan Pilliard - Use It Again for Youth

Le palmarès de la Route du Rhum depuis sa création