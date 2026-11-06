DIRECT. Route du Rhum 2026 : Laperche vers la victoire et le record, la cartographie et le classement
Le skipper Tom Laperche est déjà attendu ce samedi en Guadeloupe si toutes les conditions sont réunies... Suivez le classement et la cartographie en direct.
Nouvelle journée ce vendredi sur la Route du Rhum et déjà un abandon. Hier, à 22h07, alors qu’il naviguait dans une mer formée et occupait la 5e place de la Route du Rhum, Ambrogio Beccaria, skipper de l’Imoca Allagrande Mapei, a lourdement chuté dans son cockpit. "Souffrant de fortes douleurs au dos, il a échangé avec les médecins de la course avant de prendre la difficile décision de mettre un terme à sa course". Notons également l'abandon de Le Draoulec. Après une manœuvre, le skipper s’est blessé alors qu’il naviguait dans 25 nœuds de vent. Il est parvenu quelques minutes plus tard à la remettre en place. Malgré tout, sur conseil médical, il s’est dérouté vers Horta (Açores) pour abandonner.
Les premières estimations indiquent que le leader de la course, Tom Laperche, devrait arriver en Guadeloupe samedi dans l'après midi, entre 13h et 20h. Les choses peuvent toutefois vite évoluer. Le record de 2022 pourrait être une nouvelle battu. Charles Caudrelier à bord de Maxi Edmond de Rothschild avait pulvérisé le record de l'épreuve en devenant le tout premier skipper à passer sous la barre symbolique d'une semaine pour boucler la route : 6 jours, 19 h, 47 minutes et 25 secondes…
La carte et le classement en direct
13:02 - Le pronostic d'arrivée pour Tom Laperche
Annoncé entre 13 h et 20 h à Pointe-à-Pitre ce samedi, selon l’ETA communiqué par la direction de la Route du Rhum, le skipper Tom Laperche est pour le moment prudent face à la météo qui se présente devant lui.
12:19 - Sasha Lanièce a démâté dans la tempête
Sasha Lanièce, sur le Class40 ALDERAN, a démâté sur la Route du Rhum. "Elle a prévenu la direction de course à 7 h 05, ce vendredi", a indiqué son équipe dans un communiqué. En 15e position, elle évoluait alors dans un régime de vent fort (entre 35 et 40 nœuds) et une mer formée (5 mètres) amenée par une dépression qui balaie actuellement la flotte des Class40. "La navigatrice va bien, elle est en route vers les Açores", précise le communiqué. "On a eu un petit stress ce matin », a expliqué l'équipe, qui est restée 45 minutes sans avoir de ses nouvelles."
11:41 - Le nouveau classement de la Route du Rhum
Voici le pointage de la Route du Rhum à 11h
- Ultim :
- 1. Tom Laperche (SVR-Lazartigue)
- 2. Thomas Coville (Sodebo Ultim 3), + 443,5 nm
- 3. Louis Burton (Ultim Armand Thiery), + 504,8 nm
- Ocean Fifity :
- 1. Basile Bourgnon (Edenred 5)
- 2. Pierre Quiroga (Wewise), + 88,0 nm
- 3. Thibaut Vauchel-Camus (Solidaires en Peloton by Delanchy), + 115,6 nm
- Imoca :
- 1. Corentin Horeau (MACSF)
- 2. Boris Herrmann (Malizia 4), + 278,1 nm
- 3. Sam Goddchild (Macif Santé Prévoyance), + 302,1 nm
- Class40 :
- 1. Guillaume Pirouelle (Sogestran - Seafrigo)
- 2. Achille Nebout (Amarris), + 3,6 nm
- 3. Robin Follin (Solano), + 20,8 nm
- Vintage Mono :
- 1. Sidney Gavignet (Le Cigare Rouge)
- 2. Kieran Le Borgne (Armor-Lux - Le Finistère Assurance), + 10,5 nm
- 3. Tanguy Caradec (Eurvad), + 11,0 nm
- Vintage Multi :
- 1. Damien Seguin (Arkea - Handicap International)
- 2. Eric Peron (French Touch - Oceania Hotels), + 81,7 nm
- 3. Gilles Lamire (Groupe GCA), + 217,6 nm
11:01 - La belle opération pour Corentin Horeau
Le skipper de MACSF mène en effet ce matin les IMOCA avec plus de 245 milles d'avance et affiche encore la meilleure vitesse de sa flotte. Une jolie opération après quelques séances de rodéo dont il se serait volontiers passé. "Hier, c'était la boucherie ! J'ai même sorti le casque. Le bateau se comportait bien, mais au bout d'un moment, j'ai calmé le jeu."
10:36 - Basile Bourgnon (Edenred) a enfin pu dormir
"C'est quasi la première fois de cette traversée qu'on peut vraiment dormir sur nos deux oreilles ! J'ai des ampoules à force de lover les écoutes. On manœuvre énormément, ça fatigue et il faut compenser." Mais ses efforts ont payé : plus de 115 milles d'avance. "Je savais que les conditions allaient favoriser ceux de devant, alors j'ai envoyé du charbon au moment opportun."
10:01 - Malgré son avance, Tom Laperche ne veut pas faire n'importe quoi
"On pourrait aller deux fois moins vite que les autres et arriver en même temps. Mais ce n'est pas le but ! Il faut bien faire avec ce qu'on a, sans prendre de risques" explique le leader de la Route du Rhum.
09:35 - Tom Laperche dans une dépression
"On est en plein dedans. On attend que le vent tourne pour retrouver du sud-ouest jusqu'aux Antilles. Je suis un peu tendu parce que je n'ai pas envie de laisser trop de plumes dans cette transition. Je ne sais pas trop si je peux faire une petite sieste ou pas. J’attends que le vent tourne. Il y a des gros nuages mais il n’y a pas beaucoup de vent. C’est un peu long, on attend de voir quand je peux virer de bord pour avoir le vent du sud-ouest." explique le leader.
08:59 - Ambrogio Beccaria se déroute vers les Açores
"Souffrant de fortes douleurs au dos, il a échangé avec les médecins de la course avant de prendre la difficile décision de mettre un terme à sa course", a indiqué son équipe, dans un communiqué. Il fait désormais route vers les Açores, où un suivi médical sera organisé à son arrivée.
08:22 - La tristesse de Francesca Clapcich
"Je viens tout juste de finir. C’est tellement frustrant. Je ne suis pas totalement sûre de ce qu’il s’est passé. Mais c’était le bazar." L’Italienne Francesca Clapcich (11 th Hour Racing) s’est battue dans la nuit de jeudi à vendredi, pour réparer son J-Zero (la voile d’avant hybride et légère) après que cette dernière soit tombée.
07:53 - Le classement à 7h
Le pointage à 7h sur la Route du Rhum
- Ultim :
- 1. Tom Laperche (SVR-Lazartigue)
- 2. Louis Burton (Ultim Armand Thiery), + 533,0 nm
- 3. Thomas Coville (Sodebo Ultim 3), + 534,0 nm
- Ocean Fifity :
- 1. Basile Bourgnon (Edenred 5)
- 2. Pierre Quiroga (Wewise), + 97,1 nm
- 3. Thibaut Vauchel-Camus (Solidaires en Peloton by Delanchy), + 114,9 nm
- Imoca :
- 1. Corentin Horeau (MACSF)
- 2. Boris Herrmann (Malizia 4), + 263,1 nm
- 3. Sam Goddchild (Macif Santé Prévoyance), + 295,8 nm
- Class40 :
- 1. Guillaume Pirouelle (Sogestran - Seafrigo)
- 2. Achille Nebout (Amarris), + 8,3 nm
- 3. Robin Follin (Solano), + 21,0 nm
- Vintage Mono :
- 1. Sidney Gavignet (Le Cigare Rouge)
- 2. Kieran Le Borgne (Armor-Lux - Le Finistère Assurance), + 5,0 nm
- 3. Tanguy Caradec (Eurvad, + 7,6 nm
- Vintage Multi :
- 1. Damien Seguin (Arkea - Handicap International)
- 2. Eric Peron (French Touch - Oceania Hotels), + 64,4 nm
- 3. Gilles Lamire (Groupe GCA), + 193,6 nm
Les skippers engagés pour la Route du Rhum 2026
- Ultim - 6 skippers
- Louis Burton - Ultim Armand Thiery
- Charles Caudrelier - Maxi Edmond de Rothschild
- Thomas Coville - Sodebo Ultim 3
- Tom Laperche - SVR Lazartigue
- Armel Le Cléac'h - Maxi Banque Populaire XI
- Anthony Marchand - Actual
- IMOCA - 26 skippers
- Fabrice Amédéo - Team FDJ United Wewise
- Pierre‑Louis Attwell - Resilient
- Davy Beaudart - Bureau Vallée
- Ambrogio Beccaria Balduzzi - Allagrande Mapei
- Jérémie Beyou - Charal
- Arnaud Boissières - April Marine
- Elodie Bonafous - Association Petits Princes Quéguiner
- Francesca Clapcich - 11th Hour Racing
- Manuel Cousin - Coup de Pouce
- Nicolas d'Estais - Café Joyeux
- Jean‑Baptiste Daramy
- Violette Dorange - Initiatives Coeur
- Maël Garnier - DeVenir
- Sam Goodchild - Macif Santé Prévoyance
- François Guiffant - Partage
- Oliver Heer - Embrace the Challenge
- Corentin Horeau - MACSF
- Robin Marais (nom sans bateau indiqué)
- Sébastien Marsset - Foussier
- Thomas Ruyant - TR Racing
- Shawyer Scott - Canada Ocean Racing Be Water Positive
- Sébastien Simon - Groupe Dubreuil
- Masa Suzuki - Milai‑22
- Armel Tripon - Les P'tits Doudous
- Ocean Fifty - 11 skippers
- Luke Berry - Le Rire Médecin Lamotte
- Basile Bourgnon - Edenred
- Laurent Bourgues - Ready To Go
- Baptiste Hulin - Viabilis Oceans
- Anne‑Claire Le Berre - Upwind by Merconcept
- Erwan Le Draoulec - Lazare
- Léonard Legrand - Sodebo Fifty
- Matthieu Perraut - Elvest
- Pierre Quiroga - Wewise
- Thibaut Vauchel‑Camus - Solidaires en Peloton
- Class40 - 49 skippers
- Aina Bauza
- Yohan Bertrand - Yoda
- Stéphane Bodin - Wasabiii
- Jules Bonnier - Plastic Odyssey
- Mathieu Claveau - Phare 40
- Pep Costa - VSF Sports
- Yves Courbon - Oceanconnect
- Fabien Delahaye - Legallais
- Corentin Douguet - SNSM Faites un don
- Sophie Faguet - Défi Solidaire avec Ellye et l'Arche
- Loïc Féquet - Accappella
- Robin Follin - Solano
- Andrea Fornaro - Influence 2
- Jonas Gerckens - Belgium Ocean Racing - Curium
- Marco Guerra - Imagin Act Socomec
- Emmanuel Hamez - Viranga
- Thomas Jourdren (nom sans bateau indiqué)
- Théa Khelif - Woman of Course
- Milan Kolacek (nom sans bateau indiqué)
- Guillaume L'Hostis - Alternative Sailing - Constructions du Bélon
- Sasha Laniece - Alderan
- Matéo Le Calvic (nom sans bateau indiqué)
- Quentin Le Nabour - Bleu Blanc Planète Location
- Pierre Leboucher (nom sans bateau indiqué)
- Pamela Lee - Empowher
- Ian Lipinski - Crédit Mutuel
- Alexis Loison - Réel
- Thomas Lurton - Sireco
- Goulven Marie - Qwanza
- Jean Marre (nom sans bateau indiqué)
- William Mathelin Moreaux - Patapain Les Invincibles
- Mikael Mergui - Hirsch Centrakor
- Achille Nebout - Amarris
- Kéni Piperol (nom sans bateau indiqué)
- Guillaume Piriouelle - Sogestran Seafrigo
- Thimoté Polet - Team Zeiss
- Ulysse Pozzoli - Eärwen
- Christophe Rateau - Gustave Roussy
- Yanick Rebuffat - Mussulo40
- Vincent Riou - Pierreval - Fondation Goodplanet
- Luca Rosetti - Maccaferri Futura
- Henry Rupert - Eora
- Rodolphe Sepho - Rêve de Large 5
- Matteo Sericano - Lucente
- Benoît Sineau - Ekinox
- Lomano Takasi - Réauté Chocolat
- Djemila Tassin - Magenta
- Jean‑Baptiste Ternon - Mic Odyssey Axel Tréhin
- Vintage Multi - 13 skippers
- Christophe Bogrand - Terres du Launay
- Charlie Capelle - Acapella Proludic La Chaîne de l'Espoir
- David Ducosson - Trilogik
- Laurent Etheimer - Fifty Fifty
- Florian Gueguen - Graine de Courage
- Marc Guillemot - Dazeilad
- Roland Jourdain - We Explore
- Francis Joyon - Pour les Océans
- Gilles Lamiré - Groupe GCA
- Eric Péron - French Touch Oceans Club
- Romain Pilliard - Use It Again
- Thierry Roger - Perros Guirec
- Damien Seguin - Arkea Handicap International
- Vintage Mono - 13 skippers
- Christophe Bachmann - Grain de Sable
- Tanguy Caradec - Eurvad
- Wilfrid Clerton - Kriter VIII
- Gilles Colubi - SNSM Guilvinec
- Amaury de Jamblinne de Meux - Tagaroa
- Remy Gerin - Faiaohae
- Patrick Isoard - Groupe Cogedis pour Enfants du Mékong
- Kieran Le Borgne - Aito
- Jean Le Cam - Alegria
- Hugo Le Fort - Le Cigare Rouge
- Frédéric Mailhos - FEVE
- Olivier Nemsguern - Ecolhuma
- Titouan Pilliard - Use It Again for Youth
Le palmarès de la Route du Rhum depuis sa création
- 2022 : Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) en 6 jours, 19 heures 47 minutes
- 2018 : Francis Joyon (Idec) en 7 jours 14 heures 21 minutes
- 2014 : Loïck Peyron (Banque Populaire) en 7 jours 15 heures 8 minutes
- 2010 : Franck Cammas (Groupama 3) en 9 jours 3 heures 14 minutes
- 2006 : Lionel Lemonchois (Gitana 11) en 7 jours 17 heures 19 minutes
- 2002 : Michel Desjoyeaux (Géant) en 13 jours 7 heures 53 minutes
- 1998 : Laurent Bourgnon (Primagaz) en 12 jours 8 heures 41 minutes
- 1994 : Laurent Bourgnon (Primagaz) en 14 jours 6 heures 28 minutes
- 1990 : Florence Arthaud (Pierre Ier) en 14 jours 10 heures 8 minutes
- 1986 : Philippe Poupon (Fleury Michon) en 14 jours 15 heures 57 minutes
- 1982 : Marc Pajot (Elf Aquitaine) en 18 jours 1 heure 38 minutes
- 1978 : Mike Birch (Olympus) en 23 jours 6 heures 59 minutes