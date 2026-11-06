DIRECT. Route du Rhum 2026 : Laperche vers la victoire et le record, la cartographie et le classement

Le skipper Tom Laperche est déjà attendu ce samedi en Guadeloupe si toutes les conditions sont réunies... Suivez le classement et la cartographie en direct.

Nouvelle journée ce vendredi sur la Route du Rhum et déjà un abandon. Hier, à 22h07, alors qu’il naviguait dans une mer formée et occupait la 5e place de la Route du Rhum, Ambrogio Beccaria, skipper de l’Imoca Allagrande Mapei, a lourdement chuté dans son cockpit. "Souffrant de fortes douleurs au dos, il a échangé avec les médecins de la course avant de prendre la difficile décision de mettre un terme à sa course". Notons également l'abandon de Le Draoulec. Après une manœuvre, le skipper s’est blessé alors qu’il naviguait dans 25 nœuds de vent. Il est parvenu quelques minutes plus tard à la remettre en place. Malgré tout, sur conseil médical, il s’est dérouté vers Horta (Açores) pour abandonner.

Les premières estimations indiquent que le leader de la course, Tom Laperche, devrait arriver en Guadeloupe samedi dans l'après midi, entre 13h et 20h. Les choses peuvent toutefois vite évoluer. Le record de 2022 pourrait être une nouvelle battu. Charles Caudrelier à bord de Maxi Edmond de Rothschild avait pulvérisé le record de l'épreuve en devenant le tout premier skipper à passer sous la barre symbolique d'une semaine pour boucler la route : 6 jours, 19 h, 47 minutes et 25 secondes…

La carte et le classement en direct

Dernières mises à jour

13:02 - Le pronostic d'arrivée pour Tom Laperche Annoncé entre 13 h et 20 h à Pointe-à-Pitre ce samedi, selon l’ETA communiqué par la direction de la Route du Rhum, le skipper Tom Laperche est pour le moment prudent face à la météo qui se présente devant lui. 12:19 - Sasha Lanièce a démâté dans la tempête Sasha Lanièce, sur le Class40 ALDERAN, a démâté sur la Route du Rhum. "Elle a prévenu la direction de course à 7 h 05, ce vendredi", a indiqué son équipe dans un communiqué. En 15e position, elle évoluait alors dans un régime de vent fort (entre 35 et 40 nœuds) et une mer formée (5 mètres) amenée par une dépression qui balaie actuellement la flotte des Class40. "La navigatrice va bien, elle est en route vers les Açores", précise le communiqué. "On a eu un petit stress ce matin », a expliqué l'équipe, qui est restée 45 minutes sans avoir de ses nouvelles." 11:41 - Le nouveau classement de la Route du Rhum Voici le pointage de la Route du Rhum à 11h Ultim :

1. Tom Laperche (SVR-Lazartigue)

2. Thomas Coville (Sodebo Ultim 3), + 443,5 nm

3. Louis Burton (Ultim Armand Thiery), + 504,8 nm

Ocean Fifity :

1. Basile Bourgnon (Edenred 5)

2. Pierre Quiroga (Wewise), + 88,0 nm

3. Thibaut Vauchel-Camus (Solidaires en Peloton by Delanchy), + 115,6 nm

Imoca :

1. Corentin Horeau (MACSF)

2. Boris Herrmann (Malizia 4), + 278,1 nm

3. Sam Goddchild (Macif Santé Prévoyance), + 302,1 nm

Class40 :

1. Guillaume Pirouelle (Sogestran - Seafrigo)

2. Achille Nebout (Amarris), + 3,6 nm

3. Robin Follin (Solano), + 20,8 nm

Vintage Mono :

1. Sidney Gavignet (Le Cigare Rouge)

2. Kieran Le Borgne (Armor-Lux - Le Finistère Assurance), + 10,5 nm

3. Tanguy Caradec (Eurvad), + 11,0 nm

Vintage Multi :

1. Damien Seguin (Arkea - Handicap International)

2. Eric Peron (French Touch - Oceania Hotels), + 81,7 nm

3. Gilles Lamire (Groupe GCA), + 217,6 nm 11:01 - La belle opération pour Corentin Horeau Le skipper de MACSF mène en effet ce matin les IMOCA avec plus de 245 milles d'avance et affiche encore la meilleure vitesse de sa flotte. Une jolie opération après quelques séances de rodéo dont il se serait volontiers passé. "Hier, c'était la boucherie ! J'ai même sorti le casque. Le bateau se comportait bien, mais au bout d'un moment, j'ai calmé le jeu." 10:36 - Basile Bourgnon (Edenred) a enfin pu dormir "C'est quasi la première fois de cette traversée qu'on peut vraiment dormir sur nos deux oreilles ! J'ai des ampoules à force de lover les écoutes. On manœuvre énormément, ça fatigue et il faut compenser." Mais ses efforts ont payé : plus de 115 milles d'avance. "Je savais que les conditions allaient favoriser ceux de devant, alors j'ai envoyé du charbon au moment opportun." 10:01 - Malgré son avance, Tom Laperche ne veut pas faire n'importe quoi "On pourrait aller deux fois moins vite que les autres et arriver en même temps. Mais ce n'est pas le but ! Il faut bien faire avec ce qu'on a, sans prendre de risques" explique le leader de la Route du Rhum. 09:35 - Tom Laperche dans une dépression "On est en plein dedans. On attend que le vent tourne pour retrouver du sud-ouest jusqu'aux Antilles. Je suis un peu tendu parce que je n'ai pas envie de laisser trop de plumes dans cette transition. Je ne sais pas trop si je peux faire une petite sieste ou pas. J’attends que le vent tourne. Il y a des gros nuages mais il n’y a pas beaucoup de vent. C’est un peu long, on attend de voir quand je peux virer de bord pour avoir le vent du sud-ouest." explique le leader. 08:59 - Ambrogio Beccaria se déroute vers les Açores "Souffrant de fortes douleurs au dos, il a échangé avec les médecins de la course avant de prendre la difficile décision de mettre un terme à sa course", a indiqué son équipe, dans un communiqué. Il fait désormais route vers les Açores, où un suivi médical sera organisé à son arrivée. 08:22 - La tristesse de Francesca Clapcich "Je viens tout juste de finir. C’est tellement frustrant. Je ne suis pas totalement sûre de ce qu’il s’est passé. Mais c’était le bazar." L’Italienne Francesca Clapcich (11 th Hour Racing) s’est battue dans la nuit de jeudi à vendredi, pour réparer son J-Zero (la voile d’avant hybride et légère) après que cette dernière soit tombée. 07:53 - Le classement à 7h Le pointage à 7h sur la Route du Rhum Ultim :

1. Tom Laperche (SVR-Lazartigue)

2. Louis Burton (Ultim Armand Thiery), + 533,0 nm

3. Thomas Coville (Sodebo Ultim 3), + 534,0 nm

Ocean Fifity :

1. Basile Bourgnon (Edenred 5)

2. Pierre Quiroga (Wewise), + 97,1 nm

3. Thibaut Vauchel-Camus (Solidaires en Peloton by Delanchy), + 114,9 nm

Imoca :

1. Corentin Horeau (MACSF)

2. Boris Herrmann (Malizia 4), + 263,1 nm

3. Sam Goddchild (Macif Santé Prévoyance), + 295,8 nm

Class40 :

1. Guillaume Pirouelle (Sogestran - Seafrigo)

2. Achille Nebout (Amarris), + 8,3 nm

3. Robin Follin (Solano), + 21,0 nm

Vintage Mono :

1. Sidney Gavignet (Le Cigare Rouge)

2. Kieran Le Borgne (Armor-Lux - Le Finistère Assurance), + 5,0 nm

3. Tanguy Caradec (Eurvad, + 7,6 nm

Vintage Multi :

1. Damien Seguin (Arkea - Handicap International)

2. Eric Peron (French Touch - Oceania Hotels), + 64,4 nm

3. Gilles Lamire (Groupe GCA), + 193,6 nm

Les skippers engagés pour la Route du Rhum 2026

Ultim - 6 skippers

Louis Burton - Ultim Armand Thiery

Charles Caudrelier - Maxi Edmond de Rothschild

Thomas Coville - Sodebo Ultim 3

Tom Laperche - SVR Lazartigue

Armel Le Cléac'h - Maxi Banque Populaire XI

Anthony Marchand - Actual

IMOCA - 26 skippers

Fabrice Amédéo - Team FDJ United Wewise

Pierre‑Louis Attwell - Resilient

Davy Beaudart - Bureau Vallée

Ambrogio Beccaria Balduzzi - Allagrande Mapei

Jérémie Beyou - Charal

Arnaud Boissières - April Marine

Elodie Bonafous - Association Petits Princes Quéguiner

Francesca Clapcich - 11th Hour Racing

Manuel Cousin - Coup de Pouce

Nicolas d'Estais - Café Joyeux

Jean‑Baptiste Daramy

Violette Dorange - Initiatives Coeur

Maël Garnier - DeVenir

Sam Goodchild - Macif Santé Prévoyance

François Guiffant - Partage

Oliver Heer - Embrace the Challenge

Corentin Horeau - MACSF

Robin Marais (nom sans bateau indiqué)

Sébastien Marsset - Foussier

Thomas Ruyant - TR Racing

Shawyer Scott - Canada Ocean Racing Be Water Positive

Sébastien Simon - Groupe Dubreuil

Masa Suzuki - Milai‑22

Armel Tripon - Les P'tits Doudous

Ocean Fifty - 11 skippers

Luke Berry - Le Rire Médecin Lamotte

Basile Bourgnon - Edenred

Laurent Bourgues - Ready To Go

Baptiste Hulin - Viabilis Oceans

Anne‑Claire Le Berre - Upwind by Merconcept

Erwan Le Draoulec - Lazare

Léonard Legrand - Sodebo Fifty

Matthieu Perraut - Elvest

Pierre Quiroga - Wewise

Thibaut Vauchel‑Camus - Solidaires en Peloton

Class40 - 49 skippers

Aina Bauza

Yohan Bertrand - Yoda

Stéphane Bodin - Wasabiii

Jules Bonnier - Plastic Odyssey

Mathieu Claveau - Phare 40

Pep Costa - VSF Sports

Yves Courbon - Oceanconnect

Fabien Delahaye - Legallais

Corentin Douguet - SNSM Faites un don

Sophie Faguet - Défi Solidaire avec Ellye et l'Arche

Loïc Féquet - Accappella

Robin Follin - Solano

Andrea Fornaro - Influence 2

Jonas Gerckens - Belgium Ocean Racing - Curium

Marco Guerra - Imagin Act Socomec

Emmanuel Hamez - Viranga

Thomas Jourdren (nom sans bateau indiqué)

Théa Khelif - Woman of Course

Milan Kolacek (nom sans bateau indiqué)

Guillaume L'Hostis - Alternative Sailing - Constructions du Bélon

Sasha Laniece - Alderan

Matéo Le Calvic (nom sans bateau indiqué)

Quentin Le Nabour - Bleu Blanc Planète Location

Pierre Leboucher (nom sans bateau indiqué)

Pamela Lee - Empowher

Ian Lipinski - Crédit Mutuel

Alexis Loison - Réel

Thomas Lurton - Sireco

Goulven Marie - Qwanza

Jean Marre (nom sans bateau indiqué)

William Mathelin Moreaux - Patapain Les Invincibles

Mikael Mergui - Hirsch Centrakor

Achille Nebout - Amarris

Kéni Piperol (nom sans bateau indiqué)

Guillaume Piriouelle - Sogestran Seafrigo

Thimoté Polet - Team Zeiss

Ulysse Pozzoli - Eärwen

Christophe Rateau - Gustave Roussy

Yanick Rebuffat - Mussulo40

Vincent Riou - Pierreval - Fondation Goodplanet

Luca Rosetti - Maccaferri Futura

Henry Rupert - Eora

Rodolphe Sepho - Rêve de Large 5

Matteo Sericano - Lucente

Benoît Sineau - Ekinox

Lomano Takasi - Réauté Chocolat

Djemila Tassin - Magenta

Jean‑Baptiste Ternon - Mic Odyssey Axel Tréhin

Vintage Multi - 13 skippers

Christophe Bogrand - Terres du Launay

Charlie Capelle - Acapella Proludic La Chaîne de l'Espoir

David Ducosson - Trilogik

Laurent Etheimer - Fifty Fifty

Florian Gueguen - Graine de Courage

Marc Guillemot - Dazeilad

Roland Jourdain - We Explore

Francis Joyon - Pour les Océans

Gilles Lamiré - Groupe GCA

Eric Péron - French Touch Oceans Club

Romain Pilliard - Use It Again

Thierry Roger - Perros Guirec

Damien Seguin - Arkea Handicap International

Vintage Mono - 13 skippers

Christophe Bachmann - Grain de Sable

Tanguy Caradec - Eurvad

Wilfrid Clerton - Kriter VIII

Gilles Colubi - SNSM Guilvinec

Amaury de Jamblinne de Meux - Tagaroa

Remy Gerin - Faiaohae

Patrick Isoard - Groupe Cogedis pour Enfants du Mékong

Kieran Le Borgne - Aito

Jean Le Cam - Alegria

Hugo Le Fort - Le Cigare Rouge

Frédéric Mailhos - FEVE

Olivier Nemsguern - Ecolhuma

Titouan Pilliard - Use It Again for Youth

Le palmarès de la Route du Rhum depuis sa création