DIRECT. Route du Rhum 2026 : les arrivées se succèdent, cartographie et classement

Après la victoire de Tom Laperche dans la nuit de samedi à dimanche sur la Route du Rhum, les arrivées des skippers se succèdent.

Tom Laperche a gagné la Route du Rhum 2026. Le skipper de 29 ans a franchi la ligne d’arrivée à Pointe-à-Pitre à 22h31, heure locale (3h32 à Paris), dans la nuit de samedi à dimanche 8 novembre rapporte Le Figaro. Il boucle la transat en 6 jours, 13 heures, 27 minutes et 40 secondes, un nouveau record. Une dépression tropicale a freiné Laperche dans le final, à l’approche des Antilles. Sans elle, il aurait peut-être flirté avec la barre des 6 jours. Ce temps tient compte d’un bonus d’une heure et deux minutes accordé par la direction de course, car il s’était dérouté après le chavirage d’Armel Le Cléac’h. Le record de Charles Caudrelier, établi en 2022 en 6 jours, 19 heures, 47 minutes et 25 secondes, est battu de 6 heures et 19 minutes.

Le Breton, à la barre de son trimaran bleu depuis trois ans, a mené la course de bout en bout, ou presque. Il a pris la tête une heure après le départ de Saint-Malo, le 1er novembre, en doublant Armel Le Cléac’h (Banque Populaire) à la hauteur du cap Fréhel. C’était sa première Route du Rhum. Les avaries ont ensuite fait le ménage derrière lui. Anthony Marchand (Actual) et Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild), tous deux candidats au podium, ont vu leur course ruinée par des problèmes techniques. Dans la nuit du 4 novembre, Armel Le Cléac’h, le dernier à tenir la chasse à une vingtaine de milles dans le nord-ouest des Açores, a chaviré. Thomas Coville (Sodebo) et Louis Burton (Armand Thiery), relégués à près de 400 milles nautiques du leader, n’ont jamais pu l’inquiéter.

La carte et le classement en direct

Dernières mises à jour

10:00 - Gros duel en Ocean Fifty Le skipper d’Edenred Basile Bourgnon voit l’écart avec son dauphin Thibaut Vauchel-Camus (en orange) fondre à chaque pointage depuis plusieurs heures. Le suspense est total dans cette catégorie Ocean Fifty alors qu'il ne reste plus beaucoup à parcourir dans cette Route du Rhum. 09:34 - Des nouvelles rassurantes pour Ambrogio Beccaria Le marin a passé des examens à l’hôpital. "Aucune fracture n’a été détectée, précise l’organisation. Le skipper italien souffre néanmoins d’une sévère contusion costale. Un diagnostic rassurant après les inquiétudes suscitées par sa blessure au dos" 08:49 - Pierre Leboucher a du mal à trouver la trajectoire Deuxième de la catégorie Class40, Pierre Leboucher (Institut Imagine) peine à combler son retard sur Achille Nebout (Amarris). "J’ai fait de la merde dans la molle et j’ai laissé partir Achille ! Le vent était hyper instable, avec une énorme houle. Trouver la bonne trajectoire, ce n’était vraiment pas facile. Et ça l’est toujours : on a du mal à trouver un réglage moyen qui permette d’aller se reposer […] Mon bateau va bien, j’ai juste un petit bobo dont je ne devrais pas trop avoir besoin de m’occuper. En revanche, je ne sais pas dans quel état sont les autres, ni quel pourcentage de leur potentiel ils peuvent encore tenir. Je sais seulement qu’Achille a quelques soucis pour changer de voile. "

Les skippers engagés pour la Route du Rhum 2026

Ultim - 6 skippers

Louis Burton - Ultim Armand Thiery

Charles Caudrelier - Maxi Edmond de Rothschild

Thomas Coville - Sodebo Ultim 3

Tom Laperche - SVR Lazartigue

Armel Le Cléac'h - Maxi Banque Populaire XI

Anthony Marchand - Actual

IMOCA - 26 skippers

Fabrice Amédéo - Team FDJ United Wewise

Pierre‑Louis Attwell - Resilient

Davy Beaudart - Bureau Vallée

Ambrogio Beccaria Balduzzi - Allagrande Mapei

Jérémie Beyou - Charal

Arnaud Boissières - April Marine

Elodie Bonafous - Association Petits Princes Quéguiner

Francesca Clapcich - 11th Hour Racing

Manuel Cousin - Coup de Pouce

Nicolas d'Estais - Café Joyeux

Jean‑Baptiste Daramy

Violette Dorange - Initiatives Coeur

Maël Garnier - DeVenir

Sam Goodchild - Macif Santé Prévoyance

François Guiffant - Partage

Oliver Heer - Embrace the Challenge

Corentin Horeau - MACSF

Robin Marais (nom sans bateau indiqué)

Sébastien Marsset - Foussier

Thomas Ruyant - TR Racing

Shawyer Scott - Canada Ocean Racing Be Water Positive

Sébastien Simon - Groupe Dubreuil

Masa Suzuki - Milai‑22

Armel Tripon - Les P'tits Doudous

Ocean Fifty - 11 skippers

Luke Berry - Le Rire Médecin Lamotte

Basile Bourgnon - Edenred

Laurent Bourgues - Ready To Go

Baptiste Hulin - Viabilis Oceans

Anne‑Claire Le Berre - Upwind by Merconcept

Erwan Le Draoulec - Lazare

Léonard Legrand - Sodebo Fifty

Matthieu Perraut - Elvest

Pierre Quiroga - Wewise

Thibaut Vauchel‑Camus - Solidaires en Peloton

Class40 - 49 skippers

Aina Bauza

Yohan Bertrand - Yoda

Stéphane Bodin - Wasabiii

Jules Bonnier - Plastic Odyssey

Mathieu Claveau - Phare 40

Pep Costa - VSF Sports

Yves Courbon - Oceanconnect

Fabien Delahaye - Legallais

Corentin Douguet - SNSM Faites un don

Sophie Faguet - Défi Solidaire avec Ellye et l'Arche

Loïc Féquet - Accappella

Robin Follin - Solano

Andrea Fornaro - Influence 2

Jonas Gerckens - Belgium Ocean Racing - Curium

Marco Guerra - Imagin Act Socomec

Emmanuel Hamez - Viranga

Thomas Jourdren (nom sans bateau indiqué)

Théa Khelif - Woman of Course

Milan Kolacek (nom sans bateau indiqué)

Guillaume L'Hostis - Alternative Sailing - Constructions du Bélon

Sasha Laniece - Alderan

Matéo Le Calvic (nom sans bateau indiqué)

Quentin Le Nabour - Bleu Blanc Planète Location

Pierre Leboucher (nom sans bateau indiqué)

Pamela Lee - Empowher

Ian Lipinski - Crédit Mutuel

Alexis Loison - Réel

Thomas Lurton - Sireco

Goulven Marie - Qwanza

Jean Marre (nom sans bateau indiqué)

William Mathelin Moreaux - Patapain Les Invincibles

Mikael Mergui - Hirsch Centrakor

Achille Nebout - Amarris

Kéni Piperol (nom sans bateau indiqué)

Guillaume Piriouelle - Sogestran Seafrigo

Thimoté Polet - Team Zeiss

Ulysse Pozzoli - Eärwen

Christophe Rateau - Gustave Roussy

Yanick Rebuffat - Mussulo40

Vincent Riou - Pierreval - Fondation Goodplanet

Luca Rosetti - Maccaferri Futura

Henry Rupert - Eora

Rodolphe Sepho - Rêve de Large 5

Matteo Sericano - Lucente

Benoît Sineau - Ekinox

Lomano Takasi - Réauté Chocolat

Djemila Tassin - Magenta

Jean‑Baptiste Ternon - Mic Odyssey Axel Tréhin

Vintage Multi - 13 skippers

Christophe Bogrand - Terres du Launay

Charlie Capelle - Acapella Proludic La Chaîne de l'Espoir

David Ducosson - Trilogik

Laurent Etheimer - Fifty Fifty

Florian Gueguen - Graine de Courage

Marc Guillemot - Dazeilad

Roland Jourdain - We Explore

Francis Joyon - Pour les Océans

Gilles Lamiré - Groupe GCA

Eric Péron - French Touch Oceans Club

Romain Pilliard - Use It Again

Thierry Roger - Perros Guirec

Damien Seguin - Arkea Handicap International

Vintage Mono - 13 skippers

Christophe Bachmann - Grain de Sable

Tanguy Caradec - Eurvad

Wilfrid Clerton - Kriter VIII

Gilles Colubi - SNSM Guilvinec

Amaury de Jamblinne de Meux - Tagaroa

Remy Gerin - Faiaohae

Patrick Isoard - Groupe Cogedis pour Enfants du Mékong

Kieran Le Borgne - Aito

Jean Le Cam - Alegria

Hugo Le Fort - Le Cigare Rouge

Frédéric Mailhos - FEVE

Olivier Nemsguern - Ecolhuma

Titouan Pilliard - Use It Again for Youth

Le palmarès de la Route du Rhum depuis sa création