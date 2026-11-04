DIRECT. Route du Rhum 2026 : Matthieu Perraut a chaviré, pluie d'abandons, carte et classement

Plusieurs abandons et incidents se sont déroulés sur la Route du Rhum ce mardi. Suivez l'évolution du classement de la Route du Rhum avec la carte interactive.

Au matin du 3 novembre, Charles Caudrelier, vainqueur de la course en 2022, a été victime d'une avarie de foil alors qu'il pointait en quatrième position dans la catégorie Ultim. Il a décidé de jeter l'éponge dans la soirée. Parallèlement, Jérémie Beyou a, lui, également annoncé son abandon, évoquant des raisons médicales. Il doit rejoindre les Açores. Le Rochelais Alexis Thomas engagé en Class40 a annoncé mardi vers 20 heures être victime d'une avarie de safran et a donc pris la direction de l'Espagne pour évaluer les dégâts et réparer son bateau. Dans la soirée de mardi, nouvel incident avec Matthieu Perraut qui a chaviré... Avant cela, dans la nuit de lundi à mardi, Armel Tripon avait contacté son équipe à la suite d'une avarie rencontrée sur l’un de ses deux safrans et a finalement du abandonner tout comme Fabien Delahaye, blessé à la cheville.

Le parcours de la Route du Rhum 2026

Le parcours reste inchangé. Les premières heures de navigation dans la Manche mettent dans le bain les skippers, avec un gros trafic maritime dans la zone. Le golfe de Gascogne est également un autre passage redouté en raison de ses conditions météo souvent violentes. Les skippers arrivent depuis le nord de la Guadeloupe avec un tour de l'île qui est à faire pour arriver à Pointe-à-Pitre. En 2022, un nouveau record avait été battu, Charles Caudrelier à bord de Maxi Edmond de Rothschild avait pulvérisé le record de l'épreuve en devenant le tout premier skipper à passer sous la barre symbolique d'une semaine pour boucler la route : 6 jours, 19 h, 47 minutes et 25 secondes…

La carte et le classement en direct

Dernières mises à jour

08:35 - Six abandons en trois jours Depuis le départ de Saint-Malo dimanche, la Route du Rhum 2026 a déjà enregistré 6 abandons sur 115 skippers. Violette Dorange a dû se dérouter après une collision avec Romain Pilliard, tandis que Francis Joyon a chaviré et que Charles Caudrelier ou Jérémie Beyou ont également été contraints à l'abandon. Mais malgré ces mésaventures qui semblent importantes, ce bilan reste dans la norme des éditions précédentes. 08:07 - "Le vent est très instable, ça ne va pas être simple" Le leader de la course qui a dépassé les Acores conserve un petit matelas d'avance sur Armel Le Cléac'h. "La route est encore longue car des transitions, il y en a encore quelques unes sur la route." 07:45 - Thomas Coville en a "bavé" Engagé en Ultim sur son Sodebo Ultim 3, Thomas Coville a vécu une journée mouvementée ce mardi 3 novembre. "Les amis pour un début de course, c'est un début de course." 07:20 - Nouvel incident sur la Route du Rhum Ce mardi soir, "l’Ocean Fifty Elvest mené par le skipper Matthieu Perraut a chaviré alors qu’il se situait à 400 milles au nord des Açores", fait savoir l'organisation. "Le marin a immédiatement contacté la direction de course. Actuellement en contact constant avec l’organisation et l’équipe technique, le skipper va bien et attend les secours." 03/11/26 - 23:08 - Alexis Thomas annonce une avarie de safran Les ennuis continuent sur la Route du Rhum 2026. Mardi soir, c'est le skipper rochelais Alexis Thomas, en lice dans la catégorie Class40, qui a fait savoir à la direction de la course qu'il faisait face à une avarie de safran. Une alerte donnée vers 20 heures alors qu'il se trouvait à 500 nm des côtes bretonnes et était 32e au classement. Il rejoint depuis les côtes espagnoles pour évaluer les dégâts et réparer son bateau. 03/11/26 - 22:03 - Quelques problèmes pour Beccaria sur la Route du Rhum Ambrogio Beccaria a connu quelques soucis ces dernières heures avec une fuite d’eau à l’arrière de son monocoque et un réchaud hors service, a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Ouest-France. "Franchement, c’est dur ! Je commence à avoir des petits problèmes de rythme. Il y a deux ou trois bricoles. Ce n’est pas grave, mais ça prend beaucoup d’énergie. Faire les petites réparations, ce n’est pas évident. Là, je me bats un peu avec le bateau. J’ai du mal à le faire avancer. Le vent est très changeant. Mais je mets beaucoup de charbon pour essayer de ne pas continuer à creuser mon trou." 03/11/26 - 21:19 - Le point sur le classement de la Route du Rhum à 21 heures À 21 heures, Tom Laperche était en tête de l'Ultim, suivi par Cléac'h et Burton. De son côté, Basile Bourgnon reste en tête dans la catégorie Ocean Fifty, devant Vauchel-Camus et Legrand. Chez les Imoca, Corentin Horeau se maintient à la première place, suivi par Clapcich et Herrmann. Pour les Class40, Luca Rosetti mène la danse devant Follin et Pirouelle. En Vintage multi, Damien Seguin est toujours en tête. Il est suivi par Péron et Lamire. Enfin, en Vintage mono, Kieran Le Borgne mène la course devant Gavignet et Caradec.

Les skippers engagés pour la Route du Rhum 2026

Ultim - 6 skippers

Louis Burton - Ultim Armand Thiery

Charles Caudrelier - Maxi Edmond de Rothschild

Thomas Coville - Sodebo Ultim 3

Tom Laperche - SVR Lazartigue

Armel Le Cléac'h - Maxi Banque Populaire XI

Anthony Marchand - Actual

IMOCA - 26 skippers

Fabrice Amédéo - Team FDJ United Wewise

Pierre‑Louis Attwell - Resilient

Davy Beaudart - Bureau Vallée

Ambrogio Beccaria Balduzzi - Allagrande Mapei

Jérémie Beyou - Charal

Arnaud Boissières - April Marine

Elodie Bonafous - Association Petits Princes Quéguiner

Francesca Clapcich - 11th Hour Racing

Manuel Cousin - Coup de Pouce

Nicolas d'Estais - Café Joyeux

Jean‑Baptiste Daramy

Violette Dorange - Initiatives Coeur

Maël Garnier - DeVenir

Sam Goodchild - Macif Santé Prévoyance

François Guiffant - Partage

Oliver Heer - Embrace the Challenge

Corentin Horeau - MACSF

Robin Marais (nom sans bateau indiqué)

Sébastien Marsset - Foussier

Thomas Ruyant - TR Racing

Shawyer Scott - Canada Ocean Racing Be Water Positive

Sébastien Simon - Groupe Dubreuil

Masa Suzuki - Milai‑22

Armel Tripon - Les P'tits Doudous

Ocean Fifty - 11 skippers

Luke Berry - Le Rire Médecin Lamotte

Basile Bourgnon - Edenred

Laurent Bourgues - Ready To Go

Baptiste Hulin - Viabilis Oceans

Anne‑Claire Le Berre - Upwind by Merconcept

Erwan Le Draoulec - Lazare

Léonard Legrand - Sodebo Fifty

Matthieu Perraut - Elvest

Pierre Quiroga - Wewise

Thibaut Vauchel‑Camus - Solidaires en Peloton

Class40 - 49 skippers

Aina Bauza

Yohan Bertrand - Yoda

Stéphane Bodin - Wasabiii

Jules Bonnier - Plastic Odyssey

Mathieu Claveau - Phare 40

Pep Costa - VSF Sports

Yves Courbon - Oceanconnect

Fabien Delahaye - Legallais

Corentin Douguet - SNSM Faites un don

Sophie Faguet - Défi Solidaire avec Ellye et l'Arche

Loïc Féquet - Accappella

Robin Follin - Solano

Andrea Fornaro - Influence 2

Jonas Gerckens - Belgium Ocean Racing - Curium

Marco Guerra - Imagin Act Socomec

Emmanuel Hamez - Viranga

Thomas Jourdren (nom sans bateau indiqué)

Théa Khelif - Woman of Course

Milan Kolacek (nom sans bateau indiqué)

Guillaume L'Hostis - Alternative Sailing - Constructions du Bélon

Sasha Laniece - Alderan

Matéo Le Calvic (nom sans bateau indiqué)

Quentin Le Nabour - Bleu Blanc Planète Location

Pierre Leboucher (nom sans bateau indiqué)

Pamela Lee - Empowher

Ian Lipinski - Crédit Mutuel

Alexis Loison - Réel

Thomas Lurton - Sireco

Goulven Marie - Qwanza

Jean Marre (nom sans bateau indiqué)

William Mathelin Moreaux - Patapain Les Invincibles

Mikael Mergui - Hirsch Centrakor

Achille Nebout - Amarris

Kéni Piperol (nom sans bateau indiqué)

Guillaume Piriouelle - Sogestran Seafrigo

Thimoté Polet - Team Zeiss

Ulysse Pozzoli - Eärwen

Christophe Rateau - Gustave Roussy

Yanick Rebuffat - Mussulo40

Vincent Riou - Pierreval - Fondation Goodplanet

Luca Rosetti - Maccaferri Futura

Henry Rupert - Eora

Rodolphe Sepho - Rêve de Large 5

Matteo Sericano - Lucente

Benoît Sineau - Ekinox

Lomano Takasi - Réauté Chocolat

Djemila Tassin - Magenta

Jean‑Baptiste Ternon - Mic Odyssey Axel Tréhin

Vintage Multi - 13 skippers

Christophe Bogrand - Terres du Launay

Charlie Capelle - Acapella Proludic La Chaîne de l'Espoir

David Ducosson - Trilogik

Laurent Etheimer - Fifty Fifty

Florian Gueguen - Graine de Courage

Marc Guillemot - Dazeilad

Roland Jourdain - We Explore

Francis Joyon - Pour les Océans

Gilles Lamiré - Groupe GCA

Eric Péron - French Touch Oceans Club

Romain Pilliard - Use It Again

Thierry Roger - Perros Guirec

Damien Seguin - Arkea Handicap International

Vintage Mono - 13 skippers

Christophe Bachmann - Grain de Sable

Tanguy Caradec - Eurvad

Wilfrid Clerton - Kriter VIII

Gilles Colubi - SNSM Guilvinec

Amaury de Jamblinne de Meux - Tagaroa

Remy Gerin - Faiaohae

Patrick Isoard - Groupe Cogedis pour Enfants du Mékong

Kieran Le Borgne - Aito

Jean Le Cam - Alegria

Hugo Le Fort - Le Cigare Rouge

Frédéric Mailhos - FEVE

Olivier Nemsguern - Ecolhuma

Titouan Pilliard - Use It Again for Youth

Le palmarès de la Route du Rhum depuis sa création