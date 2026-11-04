DIRECT. Route du Rhum 2026 : Matthieu Perraut a chaviré, pluie d'abandons, carte et classement
Plusieurs abandons et incidents se sont déroulés sur la Route du Rhum ce mardi. Suivez l'évolution du classement de la Route du Rhum avec la carte interactive.
Au matin du 3 novembre, Charles Caudrelier, vainqueur de la course en 2022, a été victime d'une avarie de foil alors qu'il pointait en quatrième position dans la catégorie Ultim. Il a décidé de jeter l'éponge dans la soirée. Parallèlement, Jérémie Beyou a, lui, également annoncé son abandon, évoquant des raisons médicales. Il doit rejoindre les Açores. Le Rochelais Alexis Thomas engagé en Class40 a annoncé mardi vers 20 heures être victime d'une avarie de safran et a donc pris la direction de l'Espagne pour évaluer les dégâts et réparer son bateau. Dans la soirée de mardi, nouvel incident avec Matthieu Perraut qui a chaviré... Avant cela, dans la nuit de lundi à mardi, Armel Tripon avait contacté son équipe à la suite d'une avarie rencontrée sur l’un de ses deux safrans et a finalement du abandonner tout comme Fabien Delahaye, blessé à la cheville.
Le parcours de la Route du Rhum 2026
Le parcours reste inchangé. Les premières heures de navigation dans la Manche mettent dans le bain les skippers, avec un gros trafic maritime dans la zone. Le golfe de Gascogne est également un autre passage redouté en raison de ses conditions météo souvent violentes. Les skippers arrivent depuis le nord de la Guadeloupe avec un tour de l'île qui est à faire pour arriver à Pointe-à-Pitre. En 2022, un nouveau record avait été battu, Charles Caudrelier à bord de Maxi Edmond de Rothschild avait pulvérisé le record de l'épreuve en devenant le tout premier skipper à passer sous la barre symbolique d'une semaine pour boucler la route : 6 jours, 19 h, 47 minutes et 25 secondes…
La carte et le classement en direct
08:35 - Six abandons en trois jours
Depuis le départ de Saint-Malo dimanche, la Route du Rhum 2026 a déjà enregistré 6 abandons sur 115 skippers. Violette Dorange a dû se dérouter après une collision avec Romain Pilliard, tandis que Francis Joyon a chaviré et que Charles Caudrelier ou Jérémie Beyou ont également été contraints à l'abandon. Mais malgré ces mésaventures qui semblent importantes, ce bilan reste dans la norme des éditions précédentes.
08:07 - "Le vent est très instable, ça ne va pas être simple"
Le leader de la course qui a dépassé les Acores conserve un petit matelas d'avance sur Armel Le Cléac'h. "La route est encore longue car des transitions, il y en a encore quelques unes sur la route."
07:45 - Thomas Coville en a "bavé"
Engagé en Ultim sur son Sodebo Ultim 3, Thomas Coville a vécu une journée mouvementée ce mardi 3 novembre. "Les amis pour un début de course, c'est un début de course."
07:20 - Nouvel incident sur la Route du Rhum
Ce mardi soir, "l’Ocean Fifty Elvest mené par le skipper Matthieu Perraut a chaviré alors qu’il se situait à 400 milles au nord des Açores", fait savoir l'organisation. "Le marin a immédiatement contacté la direction de course. Actuellement en contact constant avec l’organisation et l’équipe technique, le skipper va bien et attend les secours."
03/11/26 - 23:08 - Alexis Thomas annonce une avarie de safran
Les ennuis continuent sur la Route du Rhum 2026. Mardi soir, c'est le skipper rochelais Alexis Thomas, en lice dans la catégorie Class40, qui a fait savoir à la direction de la course qu'il faisait face à une avarie de safran. Une alerte donnée vers 20 heures alors qu'il se trouvait à 500 nm des côtes bretonnes et était 32e au classement. Il rejoint depuis les côtes espagnoles pour évaluer les dégâts et réparer son bateau.
03/11/26 - 22:03 - Quelques problèmes pour Beccaria sur la Route du Rhum
Ambrogio Beccaria a connu quelques soucis ces dernières heures avec une fuite d’eau à l’arrière de son monocoque et un réchaud hors service, a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Ouest-France. "Franchement, c’est dur ! Je commence à avoir des petits problèmes de rythme. Il y a deux ou trois bricoles. Ce n’est pas grave, mais ça prend beaucoup d’énergie. Faire les petites réparations, ce n’est pas évident. Là, je me bats un peu avec le bateau. J’ai du mal à le faire avancer. Le vent est très changeant. Mais je mets beaucoup de charbon pour essayer de ne pas continuer à creuser mon trou."
03/11/26 - 21:19 - Le point sur le classement de la Route du Rhum à 21 heures
À 21 heures, Tom Laperche était en tête de l'Ultim, suivi par Cléac'h et Burton. De son côté, Basile Bourgnon reste en tête dans la catégorie Ocean Fifty, devant Vauchel-Camus et Legrand. Chez les Imoca, Corentin Horeau se maintient à la première place, suivi par Clapcich et Herrmann. Pour les Class40, Luca Rosetti mène la danse devant Follin et Pirouelle. En Vintage multi, Damien Seguin est toujours en tête. Il est suivi par Péron et Lamire. Enfin, en Vintage mono, Kieran Le Borgne mène la course devant Gavignet et Caradec.
Les skippers engagés pour la Route du Rhum 2026
- Ultim - 6 skippers
- Louis Burton - Ultim Armand Thiery
- Charles Caudrelier - Maxi Edmond de Rothschild
- Thomas Coville - Sodebo Ultim 3
- Tom Laperche - SVR Lazartigue
- Armel Le Cléac'h - Maxi Banque Populaire XI
- Anthony Marchand - Actual
- IMOCA - 26 skippers
- Fabrice Amédéo - Team FDJ United Wewise
- Pierre‑Louis Attwell - Resilient
- Davy Beaudart - Bureau Vallée
- Ambrogio Beccaria Balduzzi - Allagrande Mapei
- Jérémie Beyou - Charal
- Arnaud Boissières - April Marine
- Elodie Bonafous - Association Petits Princes Quéguiner
- Francesca Clapcich - 11th Hour Racing
- Manuel Cousin - Coup de Pouce
- Nicolas d'Estais - Café Joyeux
- Jean‑Baptiste Daramy
- Violette Dorange - Initiatives Coeur
- Maël Garnier - DeVenir
- Sam Goodchild - Macif Santé Prévoyance
- François Guiffant - Partage
- Oliver Heer - Embrace the Challenge
- Corentin Horeau - MACSF
- Robin Marais (nom sans bateau indiqué)
- Sébastien Marsset - Foussier
- Thomas Ruyant - TR Racing
- Shawyer Scott - Canada Ocean Racing Be Water Positive
- Sébastien Simon - Groupe Dubreuil
- Masa Suzuki - Milai‑22
- Armel Tripon - Les P'tits Doudous
- Ocean Fifty - 11 skippers
- Luke Berry - Le Rire Médecin Lamotte
- Basile Bourgnon - Edenred
- Laurent Bourgues - Ready To Go
- Baptiste Hulin - Viabilis Oceans
- Anne‑Claire Le Berre - Upwind by Merconcept
- Erwan Le Draoulec - Lazare
- Léonard Legrand - Sodebo Fifty
- Matthieu Perraut - Elvest
- Pierre Quiroga - Wewise
- Thibaut Vauchel‑Camus - Solidaires en Peloton
- Class40 - 49 skippers
- Aina Bauza
- Yohan Bertrand - Yoda
- Stéphane Bodin - Wasabiii
- Jules Bonnier - Plastic Odyssey
- Mathieu Claveau - Phare 40
- Pep Costa - VSF Sports
- Yves Courbon - Oceanconnect
- Fabien Delahaye - Legallais
- Corentin Douguet - SNSM Faites un don
- Sophie Faguet - Défi Solidaire avec Ellye et l'Arche
- Loïc Féquet - Accappella
- Robin Follin - Solano
- Andrea Fornaro - Influence 2
- Jonas Gerckens - Belgium Ocean Racing - Curium
- Marco Guerra - Imagin Act Socomec
- Emmanuel Hamez - Viranga
- Thomas Jourdren (nom sans bateau indiqué)
- Théa Khelif - Woman of Course
- Milan Kolacek (nom sans bateau indiqué)
- Guillaume L'Hostis - Alternative Sailing - Constructions du Bélon
- Sasha Laniece - Alderan
- Matéo Le Calvic (nom sans bateau indiqué)
- Quentin Le Nabour - Bleu Blanc Planète Location
- Pierre Leboucher (nom sans bateau indiqué)
- Pamela Lee - Empowher
- Ian Lipinski - Crédit Mutuel
- Alexis Loison - Réel
- Thomas Lurton - Sireco
- Goulven Marie - Qwanza
- Jean Marre (nom sans bateau indiqué)
- William Mathelin Moreaux - Patapain Les Invincibles
- Mikael Mergui - Hirsch Centrakor
- Achille Nebout - Amarris
- Kéni Piperol (nom sans bateau indiqué)
- Guillaume Piriouelle - Sogestran Seafrigo
- Thimoté Polet - Team Zeiss
- Ulysse Pozzoli - Eärwen
- Christophe Rateau - Gustave Roussy
- Yanick Rebuffat - Mussulo40
- Vincent Riou - Pierreval - Fondation Goodplanet
- Luca Rosetti - Maccaferri Futura
- Henry Rupert - Eora
- Rodolphe Sepho - Rêve de Large 5
- Matteo Sericano - Lucente
- Benoît Sineau - Ekinox
- Lomano Takasi - Réauté Chocolat
- Djemila Tassin - Magenta
- Jean‑Baptiste Ternon - Mic Odyssey Axel Tréhin
- Vintage Multi - 13 skippers
- Christophe Bogrand - Terres du Launay
- Charlie Capelle - Acapella Proludic La Chaîne de l'Espoir
- David Ducosson - Trilogik
- Laurent Etheimer - Fifty Fifty
- Florian Gueguen - Graine de Courage
- Marc Guillemot - Dazeilad
- Roland Jourdain - We Explore
- Francis Joyon - Pour les Océans
- Gilles Lamiré - Groupe GCA
- Eric Péron - French Touch Oceans Club
- Romain Pilliard - Use It Again
- Thierry Roger - Perros Guirec
- Damien Seguin - Arkea Handicap International
- Vintage Mono - 13 skippers
- Christophe Bachmann - Grain de Sable
- Tanguy Caradec - Eurvad
- Wilfrid Clerton - Kriter VIII
- Gilles Colubi - SNSM Guilvinec
- Amaury de Jamblinne de Meux - Tagaroa
- Remy Gerin - Faiaohae
- Patrick Isoard - Groupe Cogedis pour Enfants du Mékong
- Kieran Le Borgne - Aito
- Jean Le Cam - Alegria
- Hugo Le Fort - Le Cigare Rouge
- Frédéric Mailhos - FEVE
- Olivier Nemsguern - Ecolhuma
- Titouan Pilliard - Use It Again for Youth
Le palmarès de la Route du Rhum depuis sa création
- 2022 : Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) en 6 jours, 19 heures 47 minutes
- 2018 : Francis Joyon (Idec) en 7 jours 14 heures 21 minutes
- 2014 : Loïck Peyron (Banque Populaire) en 7 jours 15 heures 8 minutes
- 2010 : Franck Cammas (Groupama 3) en 9 jours 3 heures 14 minutes
- 2006 : Lionel Lemonchois (Gitana 11) en 7 jours 17 heures 19 minutes
- 2002 : Michel Desjoyeaux (Géant) en 13 jours 7 heures 53 minutes
- 1998 : Laurent Bourgnon (Primagaz) en 12 jours 8 heures 41 minutes
- 1994 : Laurent Bourgnon (Primagaz) en 14 jours 6 heures 28 minutes
- 1990 : Florence Arthaud (Pierre Ier) en 14 jours 10 heures 8 minutes
- 1986 : Philippe Poupon (Fleury Michon) en 14 jours 15 heures 57 minutes
- 1982 : Marc Pajot (Elf Aquitaine) en 18 jours 1 heure 38 minutes
- 1978 : Mike Birch (Olympus) en 23 jours 6 heures 59 minutes