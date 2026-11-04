DIRECT. Route du Rhum 2026 : pénalité pour Coville, abandon de Le Cléac'h... Cartographie et classement

Suivez l'évolution du classement de la Route du Rhum avec la carte interactive et toutes les péripéties des skippers depuis le départ.

Ce mercredi 4 novembre, nouvel hécatombe sur la Route du Rhum. Le Maxi Banque Populaire XI a chaviré cette nuit aux alentours de 5 h 30 du matin alors qu’il naviguait à 550 nm dans le nord-ouest des Açores. Armel Le Cléac'h est en sécurité à l’intérieur du bateau, il n'est pas blessé et attend les secours. Un peu plus tard dans la journée, l’équipe d’Actual Ultim 4 annonce, la mort dans l’âme, l’abandon d’Anthony Marchand à la suite de son avarie. Enfin, le skipper de Groupe REEL Alexis Loison alors pointé en 7e position en Class40, a heurté un objet non identifié tandis qu’il était à la barre et a du se dérouter pour réparer son bateau. Notons également que Thomas Coville a écopé d'une pénalité de 45 minutes pour avoir déplombé son hélice. "La règle est dure. Je n’en ai tiré aucun bénéfice, mais c’est sans doute une erreur de ma part. Je ne sais pas encore très bien ce que j’ai mal fait. Je dois donc faire demi-tour et repasser un segment. Aller chercher 45 minutes, c’est un truc de fou. Quand on connaît l’énergie qu’il faut déployer pour en gagner, c’est dur."

Pour rappel, au matin du 3 novembre, Charles Caudrelier, vainqueur de la course en 2022, a été victime d'une avarie de foil alors qu'il pointait en quatrième position dans la catégorie Ultim. Il a décidé de jeter l'éponge dans la soirée. Parallèlement, Jérémie Beyou a, lui, également annoncé son abandon, évoquant des raisons médicales. Il doit rejoindre les Açores. Le Rochelais Alexis Thomas engagé en Class40 a annoncé mardi vers 20 heures être victime d'une avarie de safran et a donc pris la direction de l'Espagne pour évaluer les dégâts et réparer son bateau. Dans la soirée de mardi, nouvel incident avec Matthieu Perraut qui a chaviré et qui doit recevoir les secours ce jeudi matin... Avant cela, dans la nuit de lundi à mardi, Armel Tripon avait contacté son équipe à la suite d'une avarie rencontrée sur l’un de ses deux safrans et a finalement du abandonner tout comme Fabien Delahaye, blessé à la cheville.

Le parcours de la Route du Rhum 2026

Le parcours reste inchangé. Les premières heures de navigation dans la Manche mettent dans le bain les skippers, avec un gros trafic maritime dans la zone. Le golfe de Gascogne est également un autre passage redouté en raison de ses conditions météo souvent violentes. Les skippers arrivent depuis le nord de la Guadeloupe avec un tour de l'île qui est à faire pour arriver à Pointe-à-Pitre. En 2022, un nouveau record avait été battu, Charles Caudrelier à bord de Maxi Edmond de Rothschild avait pulvérisé le record de l'épreuve en devenant le tout premier skipper à passer sous la barre symbolique d'une semaine pour boucler la route : 6 jours, 19 h, 47 minutes et 25 secondes…

La carte et le classement en direct

Dernières mises à jour

18:00 - Qu'est ce que les Ocean Fifty sur la Route du Rhum ? Ils font un peu plus de 15 mètres de long et sont, de loin, des Ultim en format miniature équipés eux aussi de foils. Ils vont également entre 25 et 30 nœuds et sont assez nerveux. Ces bateaux sont moins couteux car ils coutent environ 4 millions d’euros. 17:30 - Les Imoca en préparation pour le Vendée Globe La catégorie en dessous des ULTIM, les Imoca, sont également présents sur la route du Rhum. Ces monocoques de 60 pieds (18,28 m) sont ceux que l’on suit tous les quatre ans dans le Vendée Globe. À pleine vitesse, un Imoca peut se rapprocher des 40 nœuds. Comptez quand même entre 6 et 8 millions d’euros pour fabriquer ce type d'engin. 16:50 - Coville pénalisé sur la Route du Rhum Dans son audio du jour, Thomas Coville, touché par le chavirage d'Armel Le Cléac'h un peu plus tôt, révèle également avoir écopé d'une pénalité de 45 minutes pour avoir déplombé son hélice. La première place s'éloigne un peu plus. 16:48 - Qu'est ce que l'ULTIM dans la Route du Rhum ? Les Ultim sont des monstres sur mer de 32 mètres de long et 23 de large maximum dotés de mâts culminant à 35 mètres. Capables de se lever au-dessus de la mer, ces géants peuvent atteindre les 50 nœuds dans des conditions idéales (92 km/h environ) mais sont plus proches des 30-35 nœuds. Des vitesses folles pour 15 tonnes et 12 à 15 millions d’euros pour en fabriquer un. 16:03 - Abandon pour Anthony Marchand "La décision est difficile, mais elle s’impose, confie le skipper. Il faut aussi regarder ce qu’on a réussi à préserver. Toutes les pièces sont là, rien n’est détruit et tout est réparable. Évidemment, ce n’est pas la fin que j’imaginais pour cette Route du Rhum. Il faut aussi regarder ce qu’on a réussi à préserver. Toutes les pièces sont là, rien n’est détruit et tout est réparable, même si cela demandera du temps. On a sauvé le bateau et le safran, et ça, c’est une vraie réussite compte tenu de ce qui s’est passé. Notre projet ne s’arrête pas à une épreuve. On a une belle saison 2027 devant nous et elle n’est pas compromise" a expliqué son équipe dans un communiqué. 15:33 - L'émotion de Coville "On est à fleur de peau à bord d’un bateau. Quand il arrive une nouvelle comme ça de l’extérieur, c’est d’une grande brutalité. Armel c’est un mec qui m’apprend tout le temps, qui domine notre classe depuis plusieurs années. Je n’arrive pas à retenir l’émotion. On m’a dit que tout allait bien pour lui. Je vis la scène. C’est super chaud. On a aucun schéma météo classique, en solitaire sur des bateaux comme les nôtres tout se joue en une fraction de secondes. Tout est sauvage" a expliqué Thomas Coville après le chavirage de Le Cléac'h. 14:45 - Alexis Loison se déroute en direction de Port-la-Forêt Encore un incident sur la Route du Rhum ! Ce mercredi, peu après 12 heures, le skipper de Groupe REEL Alexis Loison a heurté un objet non identifié tandis qu’il était à la barre. "Sous le choc, le safran tribord, déjà endommagé lors de la première nuit de course, a été arraché. L’incident s’est produit à environ 350 milles au nord-est des Açores, dans des vents de 15 à 20 nœuds et sur une mer chaotique. Le Cherbourgeois fait à présent route en direction de Port-la-Forêt, qu’il devrait rallier lundi prochain." 14:28 - Matthieu Perraut : son sauvetage prévu ce jeudi matin Son attachée de presse a précisé à Ouest-France, ce mercredi, que le bateau de sauvetage Mérida était en route pour lui porter secours et remorquer son bateau. L’arrivée du Mérida sur zone est prévue jeudi matin, entre 5 h et 7 h 30. 13:50 - Un pétrolier s'est dérouté pour secourir Le Cléac'h "Cette nuit à 5 h du matin, on a perdu la trace du bateau. La télémétrie nous a immédiatement fait penser à un chavirage, ce qui s’est confirmé par la suite. Nous avons rapidement eu des nouvelles d’Armel qui allait bien à bord, à l’intérieur, au sec, avec de quoi se nourrir et de l’eau. La direction de course nous a confirmé qu’un pétrolier se déroutait pour aller le chercher. Cela devrait prendre quelques heures, mais cela nous rassure sur la capacité à aller le chercher" a expliqué le directeur du Team Banque Populaire. 13:17 - Violette Dorange est à Lorient La navigatrice est de retour à Lorient depuis ce matin après son accident au départ de la Route du Rhum. Pour rappel, la jeune femme espère toujours pouvoir repartir et faire rejoindre l'arrivée avant le dernier délai prévu début décembre. 12:41 - Duel entre Laperche et Coville en tête de la Route du Rhum Le duel entre Thomas Coville et Tom Laperche se poursuit ce mercredi sur la Route du Rhum. Les skippers s'échangent la première place depuis le début de la journée. Pas très loin, Louis Burton est en embuscade. 12:05 - Tanguy Caradec "appréhende" ce qui va se passer Leader de la catégorie Vintage Mono, le skipper de la Route du Rhum appréhende la suite des évènements. "J'appréhende un peu ce qui va se passer. Il faut trouver le bon curseur entre l'engagement, la récupération et la préservation du bateau. Et puis, avec la tête, essayer de passer au bon endroit pour ne pas trop se faire secouer." 11:39 - "C'est la kermesse" lance Guillaume Pirouelle "Ceux qui partent au nord, je trouve ça osé ! Sur le papier, les routages leur donnent raison. Mais ils nous imaginent faire des choses qu'on n'est pas forcément capables de réaliser dans des grosses conditions. Personnellement, aller chercher du portant en solitaire, dans une mer énorme avec 40 nœuds de vent, voire davantage, je ne le sentais pas" a lancé le deuxième des Class40 ce mercredi matin. 11:02 - La liste des abandons sur la Route du Rhum Voici tous les abandons depuis le départ sur la Route du Rhum 2026 Ultim : Charles Caudrelier (3 novembre), Armel Le Cléac'h (4 novembre)

Imoca : Armel Tripon, Jérémie Beyou (3 novembre)

Class40 : Quentin Le Nabour (2 novembre), Fabien Delahaye (3 novembre)

Ocean Fifty : Matthieu Perraut (3 novembre)

Vintage Multi : Francis Joyon (2 novembre) 10:29 - Le Cléac'h face à une malédiction Deuxième en 2010 en Imoca, le Cléac'h avait été contraint de renoncer à l’édition 2014 à cause d’une blessure à la main. Son remplaçant Loïck Peyron l’avait emporté.... Puis en 2018, il était entré en collision avec un objet non identifié et obligé d’abandonner. Enfin, en 2022, il avait terminé à la 7e place assez loin. Cette année, il était bien parti en étant 2e avant de chavirer. LIRE PLUS

Les skippers engagés pour la Route du Rhum 2026

Ultim - 6 skippers

Louis Burton - Ultim Armand Thiery

Charles Caudrelier - Maxi Edmond de Rothschild

Thomas Coville - Sodebo Ultim 3

Tom Laperche - SVR Lazartigue

Armel Le Cléac'h - Maxi Banque Populaire XI

Anthony Marchand - Actual

IMOCA - 26 skippers

Fabrice Amédéo - Team FDJ United Wewise

Pierre‑Louis Attwell - Resilient

Davy Beaudart - Bureau Vallée

Ambrogio Beccaria Balduzzi - Allagrande Mapei

Jérémie Beyou - Charal

Arnaud Boissières - April Marine

Elodie Bonafous - Association Petits Princes Quéguiner

Francesca Clapcich - 11th Hour Racing

Manuel Cousin - Coup de Pouce

Nicolas d'Estais - Café Joyeux

Jean‑Baptiste Daramy

Violette Dorange - Initiatives Coeur

Maël Garnier - DeVenir

Sam Goodchild - Macif Santé Prévoyance

François Guiffant - Partage

Oliver Heer - Embrace the Challenge

Corentin Horeau - MACSF

Robin Marais (nom sans bateau indiqué)

Sébastien Marsset - Foussier

Thomas Ruyant - TR Racing

Shawyer Scott - Canada Ocean Racing Be Water Positive

Sébastien Simon - Groupe Dubreuil

Masa Suzuki - Milai‑22

Armel Tripon - Les P'tits Doudous

Ocean Fifty - 11 skippers

Luke Berry - Le Rire Médecin Lamotte

Basile Bourgnon - Edenred

Laurent Bourgues - Ready To Go

Baptiste Hulin - Viabilis Oceans

Anne‑Claire Le Berre - Upwind by Merconcept

Erwan Le Draoulec - Lazare

Léonard Legrand - Sodebo Fifty

Matthieu Perraut - Elvest

Pierre Quiroga - Wewise

Thibaut Vauchel‑Camus - Solidaires en Peloton

Class40 - 49 skippers

Aina Bauza

Yohan Bertrand - Yoda

Stéphane Bodin - Wasabiii

Jules Bonnier - Plastic Odyssey

Mathieu Claveau - Phare 40

Pep Costa - VSF Sports

Yves Courbon - Oceanconnect

Fabien Delahaye - Legallais

Corentin Douguet - SNSM Faites un don

Sophie Faguet - Défi Solidaire avec Ellye et l'Arche

Loïc Féquet - Accappella

Robin Follin - Solano

Andrea Fornaro - Influence 2

Jonas Gerckens - Belgium Ocean Racing - Curium

Marco Guerra - Imagin Act Socomec

Emmanuel Hamez - Viranga

Thomas Jourdren (nom sans bateau indiqué)

Théa Khelif - Woman of Course

Milan Kolacek (nom sans bateau indiqué)

Guillaume L'Hostis - Alternative Sailing - Constructions du Bélon

Sasha Laniece - Alderan

Matéo Le Calvic (nom sans bateau indiqué)

Quentin Le Nabour - Bleu Blanc Planète Location

Pierre Leboucher (nom sans bateau indiqué)

Pamela Lee - Empowher

Ian Lipinski - Crédit Mutuel

Alexis Loison - Réel

Thomas Lurton - Sireco

Goulven Marie - Qwanza

Jean Marre (nom sans bateau indiqué)

William Mathelin Moreaux - Patapain Les Invincibles

Mikael Mergui - Hirsch Centrakor

Achille Nebout - Amarris

Kéni Piperol (nom sans bateau indiqué)

Guillaume Piriouelle - Sogestran Seafrigo

Thimoté Polet - Team Zeiss

Ulysse Pozzoli - Eärwen

Christophe Rateau - Gustave Roussy

Yanick Rebuffat - Mussulo40

Vincent Riou - Pierreval - Fondation Goodplanet

Luca Rosetti - Maccaferri Futura

Henry Rupert - Eora

Rodolphe Sepho - Rêve de Large 5

Matteo Sericano - Lucente

Benoît Sineau - Ekinox

Lomano Takasi - Réauté Chocolat

Djemila Tassin - Magenta

Jean‑Baptiste Ternon - Mic Odyssey Axel Tréhin

Vintage Multi - 13 skippers

Christophe Bogrand - Terres du Launay

Charlie Capelle - Acapella Proludic La Chaîne de l'Espoir

David Ducosson - Trilogik

Laurent Etheimer - Fifty Fifty

Florian Gueguen - Graine de Courage

Marc Guillemot - Dazeilad

Roland Jourdain - We Explore

Francis Joyon - Pour les Océans

Gilles Lamiré - Groupe GCA

Eric Péron - French Touch Oceans Club

Romain Pilliard - Use It Again

Thierry Roger - Perros Guirec

Damien Seguin - Arkea Handicap International

Vintage Mono - 13 skippers

Christophe Bachmann - Grain de Sable

Tanguy Caradec - Eurvad

Wilfrid Clerton - Kriter VIII

Gilles Colubi - SNSM Guilvinec

Amaury de Jamblinne de Meux - Tagaroa

Remy Gerin - Faiaohae

Patrick Isoard - Groupe Cogedis pour Enfants du Mékong

Kieran Le Borgne - Aito

Jean Le Cam - Alegria

Hugo Le Fort - Le Cigare Rouge

Frédéric Mailhos - FEVE

Olivier Nemsguern - Ecolhuma

Titouan Pilliard - Use It Again for Youth

Le palmarès de la Route du Rhum depuis sa création