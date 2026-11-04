DIRECT. Route du Rhum 2026 : pénalité pour Coville, abandon de Le Cléac'h... Cartographie et classement
Suivez l'évolution du classement de la Route du Rhum avec la carte interactive et toutes les péripéties des skippers depuis le départ.
Ce mercredi 4 novembre, nouvel hécatombe sur la Route du Rhum. Le Maxi Banque Populaire XI a chaviré cette nuit aux alentours de 5 h 30 du matin alors qu’il naviguait à 550 nm dans le nord-ouest des Açores. Armel Le Cléac'h est en sécurité à l’intérieur du bateau, il n'est pas blessé et attend les secours. Un peu plus tard dans la journée, l’équipe d’Actual Ultim 4 annonce, la mort dans l’âme, l’abandon d’Anthony Marchand à la suite de son avarie. Enfin, le skipper de Groupe REEL Alexis Loison alors pointé en 7e position en Class40, a heurté un objet non identifié tandis qu’il était à la barre et a du se dérouter pour réparer son bateau. Notons également que Thomas Coville a écopé d'une pénalité de 45 minutes pour avoir déplombé son hélice. "La règle est dure. Je n’en ai tiré aucun bénéfice, mais c’est sans doute une erreur de ma part. Je ne sais pas encore très bien ce que j’ai mal fait. Je dois donc faire demi-tour et repasser un segment. Aller chercher 45 minutes, c’est un truc de fou. Quand on connaît l’énergie qu’il faut déployer pour en gagner, c’est dur."
Pour rappel, au matin du 3 novembre, Charles Caudrelier, vainqueur de la course en 2022, a été victime d'une avarie de foil alors qu'il pointait en quatrième position dans la catégorie Ultim. Il a décidé de jeter l'éponge dans la soirée. Parallèlement, Jérémie Beyou a, lui, également annoncé son abandon, évoquant des raisons médicales. Il doit rejoindre les Açores. Le Rochelais Alexis Thomas engagé en Class40 a annoncé mardi vers 20 heures être victime d'une avarie de safran et a donc pris la direction de l'Espagne pour évaluer les dégâts et réparer son bateau. Dans la soirée de mardi, nouvel incident avec Matthieu Perraut qui a chaviré et qui doit recevoir les secours ce jeudi matin... Avant cela, dans la nuit de lundi à mardi, Armel Tripon avait contacté son équipe à la suite d'une avarie rencontrée sur l’un de ses deux safrans et a finalement du abandonner tout comme Fabien Delahaye, blessé à la cheville.
Le parcours de la Route du Rhum 2026
Le parcours reste inchangé. Les premières heures de navigation dans la Manche mettent dans le bain les skippers, avec un gros trafic maritime dans la zone. Le golfe de Gascogne est également un autre passage redouté en raison de ses conditions météo souvent violentes. Les skippers arrivent depuis le nord de la Guadeloupe avec un tour de l'île qui est à faire pour arriver à Pointe-à-Pitre. En 2022, un nouveau record avait été battu, Charles Caudrelier à bord de Maxi Edmond de Rothschild avait pulvérisé le record de l'épreuve en devenant le tout premier skipper à passer sous la barre symbolique d'une semaine pour boucler la route : 6 jours, 19 h, 47 minutes et 25 secondes…
La carte et le classement en direct
18:00 - Qu'est ce que les Ocean Fifty sur la Route du Rhum ?
Ils font un peu plus de 15 mètres de long et sont, de loin, des Ultim en format miniature équipés eux aussi de foils. Ils vont également entre 25 et 30 nœuds et sont assez nerveux. Ces bateaux sont moins couteux car ils coutent environ 4 millions d’euros.
17:30 - Les Imoca en préparation pour le Vendée Globe
La catégorie en dessous des ULTIM, les Imoca, sont également présents sur la route du Rhum. Ces monocoques de 60 pieds (18,28 m) sont ceux que l’on suit tous les quatre ans dans le Vendée Globe. À pleine vitesse, un Imoca peut se rapprocher des 40 nœuds. Comptez quand même entre 6 et 8 millions d’euros pour fabriquer ce type d'engin.
16:50 - Coville pénalisé sur la Route du Rhum
Dans son audio du jour, Thomas Coville, touché par le chavirage d'Armel Le Cléac'h un peu plus tôt, révèle également avoir écopé d'une pénalité de 45 minutes pour avoir déplombé son hélice. La première place s'éloigne un peu plus.
16:48 - Qu'est ce que l'ULTIM dans la Route du Rhum ?
Les Ultim sont des monstres sur mer de 32 mètres de long et 23 de large maximum dotés de mâts culminant à 35 mètres. Capables de se lever au-dessus de la mer, ces géants peuvent atteindre les 50 nœuds dans des conditions idéales (92 km/h environ) mais sont plus proches des 30-35 nœuds. Des vitesses folles pour 15 tonnes et 12 à 15 millions d’euros pour en fabriquer un.
16:03 - Abandon pour Anthony Marchand
"La décision est difficile, mais elle s’impose, confie le skipper. Il faut aussi regarder ce qu’on a réussi à préserver. Toutes les pièces sont là, rien n’est détruit et tout est réparable. Évidemment, ce n’est pas la fin que j’imaginais pour cette Route du Rhum. Il faut aussi regarder ce qu’on a réussi à préserver. Toutes les pièces sont là, rien n’est détruit et tout est réparable, même si cela demandera du temps. On a sauvé le bateau et le safran, et ça, c’est une vraie réussite compte tenu de ce qui s’est passé. Notre projet ne s’arrête pas à une épreuve. On a une belle saison 2027 devant nous et elle n’est pas compromise" a expliqué son équipe dans un communiqué.
15:33 - L'émotion de Coville
"On est à fleur de peau à bord d’un bateau. Quand il arrive une nouvelle comme ça de l’extérieur, c’est d’une grande brutalité. Armel c’est un mec qui m’apprend tout le temps, qui domine notre classe depuis plusieurs années. Je n’arrive pas à retenir l’émotion. On m’a dit que tout allait bien pour lui. Je vis la scène. C’est super chaud. On a aucun schéma météo classique, en solitaire sur des bateaux comme les nôtres tout se joue en une fraction de secondes. Tout est sauvage" a expliqué Thomas Coville après le chavirage de Le Cléac'h.
14:45 - Alexis Loison se déroute en direction de Port-la-Forêt
Encore un incident sur la Route du Rhum ! Ce mercredi, peu après 12 heures, le skipper de Groupe REEL Alexis Loison a heurté un objet non identifié tandis qu’il était à la barre. "Sous le choc, le safran tribord, déjà endommagé lors de la première nuit de course, a été arraché. L’incident s’est produit à environ 350 milles au nord-est des Açores, dans des vents de 15 à 20 nœuds et sur une mer chaotique. Le Cherbourgeois fait à présent route en direction de Port-la-Forêt, qu’il devrait rallier lundi prochain."
14:28 - Matthieu Perraut : son sauvetage prévu ce jeudi matin
Son attachée de presse a précisé à Ouest-France, ce mercredi, que le bateau de sauvetage Mérida était en route pour lui porter secours et remorquer son bateau. L’arrivée du Mérida sur zone est prévue jeudi matin, entre 5 h et 7 h 30.
13:50 - Un pétrolier s'est dérouté pour secourir Le Cléac'h
"Cette nuit à 5 h du matin, on a perdu la trace du bateau. La télémétrie nous a immédiatement fait penser à un chavirage, ce qui s’est confirmé par la suite. Nous avons rapidement eu des nouvelles d’Armel qui allait bien à bord, à l’intérieur, au sec, avec de quoi se nourrir et de l’eau. La direction de course nous a confirmé qu’un pétrolier se déroutait pour aller le chercher. Cela devrait prendre quelques heures, mais cela nous rassure sur la capacité à aller le chercher" a expliqué le directeur du Team Banque Populaire.
13:17 - Violette Dorange est à Lorient
La navigatrice est de retour à Lorient depuis ce matin après son accident au départ de la Route du Rhum. Pour rappel, la jeune femme espère toujours pouvoir repartir et faire rejoindre l'arrivée avant le dernier délai prévu début décembre.
12:41 - Duel entre Laperche et Coville en tête de la Route du Rhum
Le duel entre Thomas Coville et Tom Laperche se poursuit ce mercredi sur la Route du Rhum. Les skippers s'échangent la première place depuis le début de la journée. Pas très loin, Louis Burton est en embuscade.
12:05 - Tanguy Caradec "appréhende" ce qui va se passer
Leader de la catégorie Vintage Mono, le skipper de la Route du Rhum appréhende la suite des évènements. "J'appréhende un peu ce qui va se passer. Il faut trouver le bon curseur entre l'engagement, la récupération et la préservation du bateau. Et puis, avec la tête, essayer de passer au bon endroit pour ne pas trop se faire secouer."
11:39 - "C'est la kermesse" lance Guillaume Pirouelle
"Ceux qui partent au nord, je trouve ça osé ! Sur le papier, les routages leur donnent raison. Mais ils nous imaginent faire des choses qu'on n'est pas forcément capables de réaliser dans des grosses conditions. Personnellement, aller chercher du portant en solitaire, dans une mer énorme avec 40 nœuds de vent, voire davantage, je ne le sentais pas" a lancé le deuxième des Class40 ce mercredi matin.
11:02 - La liste des abandons sur la Route du Rhum
Voici tous les abandons depuis le départ sur la Route du Rhum 2026
- Ultim : Charles Caudrelier (3 novembre), Armel Le Cléac'h (4 novembre)
- Imoca : Armel Tripon, Jérémie Beyou (3 novembre)
- Class40 : Quentin Le Nabour (2 novembre), Fabien Delahaye (3 novembre)
- Ocean Fifty : Matthieu Perraut (3 novembre)
- Vintage Multi : Francis Joyon (2 novembre)
10:29 - Le Cléac'h face à une malédiction
Deuxième en 2010 en Imoca, le Cléac'h avait été contraint de renoncer à l’édition 2014 à cause d’une blessure à la main. Son remplaçant Loïck Peyron l’avait emporté.... Puis en 2018, il était entré en collision avec un objet non identifié et obligé d’abandonner. Enfin, en 2022, il avait terminé à la 7e place assez loin. Cette année, il était bien parti en étant 2e avant de chavirer.
Les skippers engagés pour la Route du Rhum 2026
- Ultim - 6 skippers
- Louis Burton - Ultim Armand Thiery
- Charles Caudrelier - Maxi Edmond de Rothschild
- Thomas Coville - Sodebo Ultim 3
- Tom Laperche - SVR Lazartigue
- Armel Le Cléac'h - Maxi Banque Populaire XI
- Anthony Marchand - Actual
- IMOCA - 26 skippers
- Fabrice Amédéo - Team FDJ United Wewise
- Pierre‑Louis Attwell - Resilient
- Davy Beaudart - Bureau Vallée
- Ambrogio Beccaria Balduzzi - Allagrande Mapei
- Jérémie Beyou - Charal
- Arnaud Boissières - April Marine
- Elodie Bonafous - Association Petits Princes Quéguiner
- Francesca Clapcich - 11th Hour Racing
- Manuel Cousin - Coup de Pouce
- Nicolas d'Estais - Café Joyeux
- Jean‑Baptiste Daramy
- Violette Dorange - Initiatives Coeur
- Maël Garnier - DeVenir
- Sam Goodchild - Macif Santé Prévoyance
- François Guiffant - Partage
- Oliver Heer - Embrace the Challenge
- Corentin Horeau - MACSF
- Robin Marais (nom sans bateau indiqué)
- Sébastien Marsset - Foussier
- Thomas Ruyant - TR Racing
- Shawyer Scott - Canada Ocean Racing Be Water Positive
- Sébastien Simon - Groupe Dubreuil
- Masa Suzuki - Milai‑22
- Armel Tripon - Les P'tits Doudous
- Ocean Fifty - 11 skippers
- Luke Berry - Le Rire Médecin Lamotte
- Basile Bourgnon - Edenred
- Laurent Bourgues - Ready To Go
- Baptiste Hulin - Viabilis Oceans
- Anne‑Claire Le Berre - Upwind by Merconcept
- Erwan Le Draoulec - Lazare
- Léonard Legrand - Sodebo Fifty
- Matthieu Perraut - Elvest
- Pierre Quiroga - Wewise
- Thibaut Vauchel‑Camus - Solidaires en Peloton
- Class40 - 49 skippers
- Aina Bauza
- Yohan Bertrand - Yoda
- Stéphane Bodin - Wasabiii
- Jules Bonnier - Plastic Odyssey
- Mathieu Claveau - Phare 40
- Pep Costa - VSF Sports
- Yves Courbon - Oceanconnect
- Fabien Delahaye - Legallais
- Corentin Douguet - SNSM Faites un don
- Sophie Faguet - Défi Solidaire avec Ellye et l'Arche
- Loïc Féquet - Accappella
- Robin Follin - Solano
- Andrea Fornaro - Influence 2
- Jonas Gerckens - Belgium Ocean Racing - Curium
- Marco Guerra - Imagin Act Socomec
- Emmanuel Hamez - Viranga
- Thomas Jourdren (nom sans bateau indiqué)
- Théa Khelif - Woman of Course
- Milan Kolacek (nom sans bateau indiqué)
- Guillaume L'Hostis - Alternative Sailing - Constructions du Bélon
- Sasha Laniece - Alderan
- Matéo Le Calvic (nom sans bateau indiqué)
- Quentin Le Nabour - Bleu Blanc Planète Location
- Pierre Leboucher (nom sans bateau indiqué)
- Pamela Lee - Empowher
- Ian Lipinski - Crédit Mutuel
- Alexis Loison - Réel
- Thomas Lurton - Sireco
- Goulven Marie - Qwanza
- Jean Marre (nom sans bateau indiqué)
- William Mathelin Moreaux - Patapain Les Invincibles
- Mikael Mergui - Hirsch Centrakor
- Achille Nebout - Amarris
- Kéni Piperol (nom sans bateau indiqué)
- Guillaume Piriouelle - Sogestran Seafrigo
- Thimoté Polet - Team Zeiss
- Ulysse Pozzoli - Eärwen
- Christophe Rateau - Gustave Roussy
- Yanick Rebuffat - Mussulo40
- Vincent Riou - Pierreval - Fondation Goodplanet
- Luca Rosetti - Maccaferri Futura
- Henry Rupert - Eora
- Rodolphe Sepho - Rêve de Large 5
- Matteo Sericano - Lucente
- Benoît Sineau - Ekinox
- Lomano Takasi - Réauté Chocolat
- Djemila Tassin - Magenta
- Jean‑Baptiste Ternon - Mic Odyssey Axel Tréhin
- Vintage Multi - 13 skippers
- Christophe Bogrand - Terres du Launay
- Charlie Capelle - Acapella Proludic La Chaîne de l'Espoir
- David Ducosson - Trilogik
- Laurent Etheimer - Fifty Fifty
- Florian Gueguen - Graine de Courage
- Marc Guillemot - Dazeilad
- Roland Jourdain - We Explore
- Francis Joyon - Pour les Océans
- Gilles Lamiré - Groupe GCA
- Eric Péron - French Touch Oceans Club
- Romain Pilliard - Use It Again
- Thierry Roger - Perros Guirec
- Damien Seguin - Arkea Handicap International
- Vintage Mono - 13 skippers
- Christophe Bachmann - Grain de Sable
- Tanguy Caradec - Eurvad
- Wilfrid Clerton - Kriter VIII
- Gilles Colubi - SNSM Guilvinec
- Amaury de Jamblinne de Meux - Tagaroa
- Remy Gerin - Faiaohae
- Patrick Isoard - Groupe Cogedis pour Enfants du Mékong
- Kieran Le Borgne - Aito
- Jean Le Cam - Alegria
- Hugo Le Fort - Le Cigare Rouge
- Frédéric Mailhos - FEVE
- Olivier Nemsguern - Ecolhuma
- Titouan Pilliard - Use It Again for Youth
Le palmarès de la Route du Rhum depuis sa création
- 2022 : Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) en 6 jours, 19 heures 47 minutes
- 2018 : Francis Joyon (Idec) en 7 jours 14 heures 21 minutes
- 2014 : Loïck Peyron (Banque Populaire) en 7 jours 15 heures 8 minutes
- 2010 : Franck Cammas (Groupama 3) en 9 jours 3 heures 14 minutes
- 2006 : Lionel Lemonchois (Gitana 11) en 7 jours 17 heures 19 minutes
- 2002 : Michel Desjoyeaux (Géant) en 13 jours 7 heures 53 minutes
- 1998 : Laurent Bourgnon (Primagaz) en 12 jours 8 heures 41 minutes
- 1994 : Laurent Bourgnon (Primagaz) en 14 jours 6 heures 28 minutes
- 1990 : Florence Arthaud (Pierre Ier) en 14 jours 10 heures 8 minutes
- 1986 : Philippe Poupon (Fleury Michon) en 14 jours 15 heures 57 minutes
- 1982 : Marc Pajot (Elf Aquitaine) en 18 jours 1 heure 38 minutes
- 1978 : Mike Birch (Olympus) en 23 jours 6 heures 59 minutes