DIRECT. Route du Rhum 2026 : record pulvérisé pour Tom Laperche, mais la course n'est pas finie, cartographie et classement

Le skipper de SVR Lazartigue a franchi la ligne en Guadeloupe dans la nuit de samedi à dimanche. Les autres concurrents sont toujours en course, suivez la cartographie et le classement en direct.

Tom Laperche a gagné la Route du Rhum 2026. Le skipper de 29 ans a franchi la ligne d’arrivée à Pointe-à-Pitre à 22h31, heure locale (3h32 à Paris), dans la nuit de samedi à dimanche 8 novembre rapporte Le Figaro. Il boucle la transat en 6 jours, 13 heures, 27 minutes et 40 secondes, un nouveau record. Une dépression tropicale a freiné Laperche dans le final, à l’approche des Antilles. Sans elle, il aurait peut-être flirté avec la barre des 6 jours. Ce temps tient compte d’un bonus d’une heure et deux minutes accordé par la direction de course, car il s’était dérouté après le chavirage d’Armel Le Cléac’h. Le record de Charles Caudrelier, établi en 2022 en 6 jours, 19 heures, 47 minutes et 25 secondes, est battu de 6 heures et 19 minutes.

Le Breton, à la barre de son trimaran bleu depuis trois ans, a mené la course de bout en bout, ou presque. Il a pris la tête une heure après le départ de Saint-Malo, le 1er novembre, en doublant Armel Le Cléac’h (Banque Populaire) à la hauteur du cap Fréhel. C’était sa première Route du Rhum. Les avaries ont ensuite fait le ménage derrière lui. Anthony Marchand (Actual) et Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild), tous deux candidats au podium, ont vu leur course ruinée par des problèmes techniques. Dans la nuit du 4 novembre, Armel Le Cléac’h, le dernier à tenir la chasse à une vingtaine de milles dans le nord-ouest des Açores, a chaviré. Thomas Coville (Sodebo) et Louis Burton (Armand Thiery), relégués à près de 400 milles nautiques du leader, n’ont jamais pu l’inquiéter.

Cette victoire est une consécration pour le skipper, ancien poulain de François Gabart, qui lui a confié la barre il y a trois ans. Contraint à l’abandon sur l’Arkéa Ultim Challenge en 2024, après avoir percuté un Ofni au onzième jour de course, il avait remporté la Transat Café L’Or fin 2025 avec Franck Cammas.

La septième journée de course, du samedi 7 novembre, a aussi été marquée par l’arrivée à Lorient de Charles Caudrelier, tenant du titre, après son abandon lié à des problèmes matériels. Du côté des Class40, Guillaume Pirouelle (Sogestran - Seafrigo) a repris la tête du classement, tandis que Corentin Horeau, leader de la catégorie Imoca, confirme son avance et devrait arriver mardi en milieu de journée. Inquiétude également pour Benoît Sineau, qui navigue à bord du Class40 Ekinox-Rhétores. Si sa présence à bord est confirmée, aucune communication n’a pu être établie avec lui.

La carte et le classement en direct

Dernières mises à jour

12:30 - Après sa victoire sur la Route du Rhum, Tom Laperche vise déjà de nouveaux défis Tout juste sacré vainqueur de la Route du Rhum à 29 ans, Tom Laperche se projette déjà vers la suite. Le skipper breton n'exclut pas de tenter un deuxième succès lors de la prochaine édition, prévue en 2030. Mais il nourrit aussi une autre ambition : réaliser un tour du monde à bord de ces multicoques Ultim. "C'est un objectif important pour la suite", a-t-il confié à RMC après son arrivée en Guadeloupe. 12:00 - Le père de Tom Laperche savoure la victoire de son fils : "On va pouvoir se libérer" Après l'arrivée victorieuse de Tom Laperche, sa famille l'a rejoint pour le féliciter et partager son émotion. Son père Philippe, ancien coureur au large, confie à RMC son soulagement après cette victoire : "On va pouvoir se libérer, on va pouvoir faire la fête, on va pouvoir mieux dormir la nuit." Il se réjouit de voir son fils réaliser ses rêves et assure que sa famille continuera à le soutenir dans ses futurs projets. 11:30 - Un participant de la Route du Rhum secouru sain et sauf par un concurrent Le navigateur français Benoît Sineau, engagé en Class40 sur la Route du Rhum, a été secouru par Jules Bonnier (Plastic Odyssey) après avoir déclenché sa balise de détresse samedi 7 novembre, peu avant 14h30, à l'ouest des Açores. Dérouté par la direction de course, son concurrent est parvenu à le récupérer à bord de son bateau. Le skipper de 55 ans a été retrouvé sain et sauf. Les circonstances de cet incident restent pour l'heure inconnues. 11:00 - Romain Pilliard quitte Roscoff et reprend la mer Après plusieurs jours d'arrêt à Roscoff pour réparer son bateau, le skipper d'Use it again a repris la mer. Victime d'une collision avec l'Imoca de Violette Dorange dès le premier jour de course, Romain Pilliard n'a désormais qu'un objectif : rejoindre Pointe-à-Pitre et, si possible, terminer la Route du Rhum aux côtés de son fils Titouan, lui aussi engagé dans la course en catégorie Vintage Mono. "J'ai un rêve en tête : celui de pouvoir terminer cette course avec mon fils Titouan", avait-il confié à l'organisation. 10:33 - Thomas Coville pris dans une cellule orageuse depuis douze heures Alors qu'il approche de la Guadeloupe, Thomas Coville traverse des conditions météorologiques difficiles. Le skipper de Sodebo Ultim 3 est pris dans une importante cellule orageuse depuis plus de douze heures. "Tu as un mât qui est un vrai paratonnerre et qui prend la foudre comme qui rigole", a-t-il expliqué à Ouest France, avant d'interrompre son témoignage : "Je vais te laisser parce que c'est un peu trop chaud." Au pointage de 8h45, il se trouvait à 141,4 milles nautiques de l'arrivée, avec 65 milles d'avance sur son poursuivant Louis Burton. 10:02 - Tom Laperche remporte la course et pulvérise le record en moins de sept jours Tom Laperche a remporté la 13e édition de la Route du Rhum ce dimanche 8 novembre 2026. À 29 ans, le skipper a relié Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en 6 jours, 13 heures, 27 minutes et 40 secondes. Il efface ainsi le précédent record de Charles Caudrelier, établi en 2022, de plus de six heures. Son temps a été bonifié d'une heure et deux minutes après son détour à la suite du chavirage d'Armel Le Cléac'h

Les skippers engagés pour la Route du Rhum 2026

Ultim - 6 skippers

Louis Burton - Ultim Armand Thiery

Charles Caudrelier - Maxi Edmond de Rothschild

Thomas Coville - Sodebo Ultim 3

Tom Laperche - SVR Lazartigue

Armel Le Cléac'h - Maxi Banque Populaire XI

Anthony Marchand - Actual

IMOCA - 26 skippers

Fabrice Amédéo - Team FDJ United Wewise

Pierre‑Louis Attwell - Resilient

Davy Beaudart - Bureau Vallée

Ambrogio Beccaria Balduzzi - Allagrande Mapei

Jérémie Beyou - Charal

Arnaud Boissières - April Marine

Elodie Bonafous - Association Petits Princes Quéguiner

Francesca Clapcich - 11th Hour Racing

Manuel Cousin - Coup de Pouce

Nicolas d'Estais - Café Joyeux

Jean‑Baptiste Daramy

Violette Dorange - Initiatives Coeur

Maël Garnier - DeVenir

Sam Goodchild - Macif Santé Prévoyance

François Guiffant - Partage

Oliver Heer - Embrace the Challenge

Corentin Horeau - MACSF

Robin Marais (nom sans bateau indiqué)

Sébastien Marsset - Foussier

Thomas Ruyant - TR Racing

Shawyer Scott - Canada Ocean Racing Be Water Positive

Sébastien Simon - Groupe Dubreuil

Masa Suzuki - Milai‑22

Armel Tripon - Les P'tits Doudous

Ocean Fifty - 11 skippers

Luke Berry - Le Rire Médecin Lamotte

Basile Bourgnon - Edenred

Laurent Bourgues - Ready To Go

Baptiste Hulin - Viabilis Oceans

Anne‑Claire Le Berre - Upwind by Merconcept

Erwan Le Draoulec - Lazare

Léonard Legrand - Sodebo Fifty

Matthieu Perraut - Elvest

Pierre Quiroga - Wewise

Thibaut Vauchel‑Camus - Solidaires en Peloton

Class40 - 49 skippers

Aina Bauza

Yohan Bertrand - Yoda

Stéphane Bodin - Wasabiii

Jules Bonnier - Plastic Odyssey

Mathieu Claveau - Phare 40

Pep Costa - VSF Sports

Yves Courbon - Oceanconnect

Fabien Delahaye - Legallais

Corentin Douguet - SNSM Faites un don

Sophie Faguet - Défi Solidaire avec Ellye et l'Arche

Loïc Féquet - Accappella

Robin Follin - Solano

Andrea Fornaro - Influence 2

Jonas Gerckens - Belgium Ocean Racing - Curium

Marco Guerra - Imagin Act Socomec

Emmanuel Hamez - Viranga

Thomas Jourdren (nom sans bateau indiqué)

Théa Khelif - Woman of Course

Milan Kolacek (nom sans bateau indiqué)

Guillaume L'Hostis - Alternative Sailing - Constructions du Bélon

Sasha Laniece - Alderan

Matéo Le Calvic (nom sans bateau indiqué)

Quentin Le Nabour - Bleu Blanc Planète Location

Pierre Leboucher (nom sans bateau indiqué)

Pamela Lee - Empowher

Ian Lipinski - Crédit Mutuel

Alexis Loison - Réel

Thomas Lurton - Sireco

Goulven Marie - Qwanza

Jean Marre (nom sans bateau indiqué)

William Mathelin Moreaux - Patapain Les Invincibles

Mikael Mergui - Hirsch Centrakor

Achille Nebout - Amarris

Kéni Piperol (nom sans bateau indiqué)

Guillaume Piriouelle - Sogestran Seafrigo

Thimoté Polet - Team Zeiss

Ulysse Pozzoli - Eärwen

Christophe Rateau - Gustave Roussy

Yanick Rebuffat - Mussulo40

Vincent Riou - Pierreval - Fondation Goodplanet

Luca Rosetti - Maccaferri Futura

Henry Rupert - Eora

Rodolphe Sepho - Rêve de Large 5

Matteo Sericano - Lucente

Benoît Sineau - Ekinox

Lomano Takasi - Réauté Chocolat

Djemila Tassin - Magenta

Jean‑Baptiste Ternon - Mic Odyssey Axel Tréhin

Vintage Multi - 13 skippers

Christophe Bogrand - Terres du Launay

Charlie Capelle - Acapella Proludic La Chaîne de l'Espoir

David Ducosson - Trilogik

Laurent Etheimer - Fifty Fifty

Florian Gueguen - Graine de Courage

Marc Guillemot - Dazeilad

Roland Jourdain - We Explore

Francis Joyon - Pour les Océans

Gilles Lamiré - Groupe GCA

Eric Péron - French Touch Oceans Club

Romain Pilliard - Use It Again

Thierry Roger - Perros Guirec

Damien Seguin - Arkea Handicap International

Vintage Mono - 13 skippers

Christophe Bachmann - Grain de Sable

Tanguy Caradec - Eurvad

Wilfrid Clerton - Kriter VIII

Gilles Colubi - SNSM Guilvinec

Amaury de Jamblinne de Meux - Tagaroa

Remy Gerin - Faiaohae

Patrick Isoard - Groupe Cogedis pour Enfants du Mékong

Kieran Le Borgne - Aito

Jean Le Cam - Alegria

Hugo Le Fort - Le Cigare Rouge

Frédéric Mailhos - FEVE

Olivier Nemsguern - Ecolhuma

Titouan Pilliard - Use It Again for Youth

Le palmarès de la Route du Rhum depuis sa création