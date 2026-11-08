DIRECT. Route du Rhum 2026 : record pulvérisé pour Tom Laperche, mais la course n'est pas finie, cartographie et classement
Le skipper de SVR Lazartigue a franchi la ligne en Guadeloupe dans la nuit de samedi à dimanche. Les autres concurrents sont toujours en course, suivez la cartographie et le classement en direct.
Tom Laperche a gagné la Route du Rhum 2026. Le skipper de 29 ans a franchi la ligne d’arrivée à Pointe-à-Pitre à 22h31, heure locale (3h32 à Paris), dans la nuit de samedi à dimanche 8 novembre rapporte Le Figaro. Il boucle la transat en 6 jours, 13 heures, 27 minutes et 40 secondes, un nouveau record. Une dépression tropicale a freiné Laperche dans le final, à l’approche des Antilles. Sans elle, il aurait peut-être flirté avec la barre des 6 jours. Ce temps tient compte d’un bonus d’une heure et deux minutes accordé par la direction de course, car il s’était dérouté après le chavirage d’Armel Le Cléac’h. Le record de Charles Caudrelier, établi en 2022 en 6 jours, 19 heures, 47 minutes et 25 secondes, est battu de 6 heures et 19 minutes.
Le Breton, à la barre de son trimaran bleu depuis trois ans, a mené la course de bout en bout, ou presque. Il a pris la tête une heure après le départ de Saint-Malo, le 1er novembre, en doublant Armel Le Cléac’h (Banque Populaire) à la hauteur du cap Fréhel. C’était sa première Route du Rhum. Les avaries ont ensuite fait le ménage derrière lui. Anthony Marchand (Actual) et Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild), tous deux candidats au podium, ont vu leur course ruinée par des problèmes techniques. Dans la nuit du 4 novembre, Armel Le Cléac’h, le dernier à tenir la chasse à une vingtaine de milles dans le nord-ouest des Açores, a chaviré. Thomas Coville (Sodebo) et Louis Burton (Armand Thiery), relégués à près de 400 milles nautiques du leader, n’ont jamais pu l’inquiéter.
Cette victoire est une consécration pour le skipper, ancien poulain de François Gabart, qui lui a confié la barre il y a trois ans. Contraint à l’abandon sur l’Arkéa Ultim Challenge en 2024, après avoir percuté un Ofni au onzième jour de course, il avait remporté la Transat Café L’Or fin 2025 avec Franck Cammas.
La septième journée de course, du samedi 7 novembre, a aussi été marquée par l’arrivée à Lorient de Charles Caudrelier, tenant du titre, après son abandon lié à des problèmes matériels. Du côté des Class40, Guillaume Pirouelle (Sogestran - Seafrigo) a repris la tête du classement, tandis que Corentin Horeau, leader de la catégorie Imoca, confirme son avance et devrait arriver mardi en milieu de journée. Inquiétude également pour Benoît Sineau, qui navigue à bord du Class40 Ekinox-Rhétores. Si sa présence à bord est confirmée, aucune communication n’a pu être établie avec lui.
La carte et le classement en direct
12:30 - Après sa victoire sur la Route du Rhum, Tom Laperche vise déjà de nouveaux défis
Tout juste sacré vainqueur de la Route du Rhum à 29 ans, Tom Laperche se projette déjà vers la suite. Le skipper breton n'exclut pas de tenter un deuxième succès lors de la prochaine édition, prévue en 2030. Mais il nourrit aussi une autre ambition : réaliser un tour du monde à bord de ces multicoques Ultim. "C'est un objectif important pour la suite", a-t-il confié à RMC après son arrivée en Guadeloupe.
12:00 - Le père de Tom Laperche savoure la victoire de son fils : "On va pouvoir se libérer"
Après l'arrivée victorieuse de Tom Laperche, sa famille l'a rejoint pour le féliciter et partager son émotion. Son père Philippe, ancien coureur au large, confie à RMC son soulagement après cette victoire : "On va pouvoir se libérer, on va pouvoir faire la fête, on va pouvoir mieux dormir la nuit." Il se réjouit de voir son fils réaliser ses rêves et assure que sa famille continuera à le soutenir dans ses futurs projets.
11:30 - Un participant de la Route du Rhum secouru sain et sauf par un concurrent
Le navigateur français Benoît Sineau, engagé en Class40 sur la Route du Rhum, a été secouru par Jules Bonnier (Plastic Odyssey) après avoir déclenché sa balise de détresse samedi 7 novembre, peu avant 14h30, à l'ouest des Açores. Dérouté par la direction de course, son concurrent est parvenu à le récupérer à bord de son bateau. Le skipper de 55 ans a été retrouvé sain et sauf. Les circonstances de cet incident restent pour l'heure inconnues.
11:00 - Romain Pilliard quitte Roscoff et reprend la mer
Après plusieurs jours d'arrêt à Roscoff pour réparer son bateau, le skipper d'Use it again a repris la mer. Victime d'une collision avec l'Imoca de Violette Dorange dès le premier jour de course, Romain Pilliard n'a désormais qu'un objectif : rejoindre Pointe-à-Pitre et, si possible, terminer la Route du Rhum aux côtés de son fils Titouan, lui aussi engagé dans la course en catégorie Vintage Mono. "J'ai un rêve en tête : celui de pouvoir terminer cette course avec mon fils Titouan", avait-il confié à l'organisation.
10:33 - Thomas Coville pris dans une cellule orageuse depuis douze heures
Alors qu'il approche de la Guadeloupe, Thomas Coville traverse des conditions météorologiques difficiles. Le skipper de Sodebo Ultim 3 est pris dans une importante cellule orageuse depuis plus de douze heures. "Tu as un mât qui est un vrai paratonnerre et qui prend la foudre comme qui rigole", a-t-il expliqué à Ouest France, avant d'interrompre son témoignage : "Je vais te laisser parce que c'est un peu trop chaud." Au pointage de 8h45, il se trouvait à 141,4 milles nautiques de l'arrivée, avec 65 milles d'avance sur son poursuivant Louis Burton.
10:02 - Tom Laperche remporte la course et pulvérise le record en moins de sept jours
Tom Laperche a remporté la 13e édition de la Route du Rhum ce dimanche 8 novembre 2026. À 29 ans, le skipper a relié Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en 6 jours, 13 heures, 27 minutes et 40 secondes. Il efface ainsi le précédent record de Charles Caudrelier, établi en 2022, de plus de six heures. Son temps a été bonifié d'une heure et deux minutes après son détour à la suite du chavirage d'Armel Le Cléac'h
Les skippers engagés pour la Route du Rhum 2026
- Ultim - 6 skippers
- Louis Burton - Ultim Armand Thiery
- Charles Caudrelier - Maxi Edmond de Rothschild
- Thomas Coville - Sodebo Ultim 3
- Tom Laperche - SVR Lazartigue
- Armel Le Cléac'h - Maxi Banque Populaire XI
- Anthony Marchand - Actual
- IMOCA - 26 skippers
- Fabrice Amédéo - Team FDJ United Wewise
- Pierre‑Louis Attwell - Resilient
- Davy Beaudart - Bureau Vallée
- Ambrogio Beccaria Balduzzi - Allagrande Mapei
- Jérémie Beyou - Charal
- Arnaud Boissières - April Marine
- Elodie Bonafous - Association Petits Princes Quéguiner
- Francesca Clapcich - 11th Hour Racing
- Manuel Cousin - Coup de Pouce
- Nicolas d'Estais - Café Joyeux
- Jean‑Baptiste Daramy
- Violette Dorange - Initiatives Coeur
- Maël Garnier - DeVenir
- Sam Goodchild - Macif Santé Prévoyance
- François Guiffant - Partage
- Oliver Heer - Embrace the Challenge
- Corentin Horeau - MACSF
- Robin Marais (nom sans bateau indiqué)
- Sébastien Marsset - Foussier
- Thomas Ruyant - TR Racing
- Shawyer Scott - Canada Ocean Racing Be Water Positive
- Sébastien Simon - Groupe Dubreuil
- Masa Suzuki - Milai‑22
- Armel Tripon - Les P'tits Doudous
- Ocean Fifty - 11 skippers
- Luke Berry - Le Rire Médecin Lamotte
- Basile Bourgnon - Edenred
- Laurent Bourgues - Ready To Go
- Baptiste Hulin - Viabilis Oceans
- Anne‑Claire Le Berre - Upwind by Merconcept
- Erwan Le Draoulec - Lazare
- Léonard Legrand - Sodebo Fifty
- Matthieu Perraut - Elvest
- Pierre Quiroga - Wewise
- Thibaut Vauchel‑Camus - Solidaires en Peloton
- Class40 - 49 skippers
- Aina Bauza
- Yohan Bertrand - Yoda
- Stéphane Bodin - Wasabiii
- Jules Bonnier - Plastic Odyssey
- Mathieu Claveau - Phare 40
- Pep Costa - VSF Sports
- Yves Courbon - Oceanconnect
- Fabien Delahaye - Legallais
- Corentin Douguet - SNSM Faites un don
- Sophie Faguet - Défi Solidaire avec Ellye et l'Arche
- Loïc Féquet - Accappella
- Robin Follin - Solano
- Andrea Fornaro - Influence 2
- Jonas Gerckens - Belgium Ocean Racing - Curium
- Marco Guerra - Imagin Act Socomec
- Emmanuel Hamez - Viranga
- Thomas Jourdren (nom sans bateau indiqué)
- Théa Khelif - Woman of Course
- Milan Kolacek (nom sans bateau indiqué)
- Guillaume L'Hostis - Alternative Sailing - Constructions du Bélon
- Sasha Laniece - Alderan
- Matéo Le Calvic (nom sans bateau indiqué)
- Quentin Le Nabour - Bleu Blanc Planète Location
- Pierre Leboucher (nom sans bateau indiqué)
- Pamela Lee - Empowher
- Ian Lipinski - Crédit Mutuel
- Alexis Loison - Réel
- Thomas Lurton - Sireco
- Goulven Marie - Qwanza
- Jean Marre (nom sans bateau indiqué)
- William Mathelin Moreaux - Patapain Les Invincibles
- Mikael Mergui - Hirsch Centrakor
- Achille Nebout - Amarris
- Kéni Piperol (nom sans bateau indiqué)
- Guillaume Piriouelle - Sogestran Seafrigo
- Thimoté Polet - Team Zeiss
- Ulysse Pozzoli - Eärwen
- Christophe Rateau - Gustave Roussy
- Yanick Rebuffat - Mussulo40
- Vincent Riou - Pierreval - Fondation Goodplanet
- Luca Rosetti - Maccaferri Futura
- Henry Rupert - Eora
- Rodolphe Sepho - Rêve de Large 5
- Matteo Sericano - Lucente
- Benoît Sineau - Ekinox
- Lomano Takasi - Réauté Chocolat
- Djemila Tassin - Magenta
- Jean‑Baptiste Ternon - Mic Odyssey Axel Tréhin
- Vintage Multi - 13 skippers
- Christophe Bogrand - Terres du Launay
- Charlie Capelle - Acapella Proludic La Chaîne de l'Espoir
- David Ducosson - Trilogik
- Laurent Etheimer - Fifty Fifty
- Florian Gueguen - Graine de Courage
- Marc Guillemot - Dazeilad
- Roland Jourdain - We Explore
- Francis Joyon - Pour les Océans
- Gilles Lamiré - Groupe GCA
- Eric Péron - French Touch Oceans Club
- Romain Pilliard - Use It Again
- Thierry Roger - Perros Guirec
- Damien Seguin - Arkea Handicap International
- Vintage Mono - 13 skippers
- Christophe Bachmann - Grain de Sable
- Tanguy Caradec - Eurvad
- Wilfrid Clerton - Kriter VIII
- Gilles Colubi - SNSM Guilvinec
- Amaury de Jamblinne de Meux - Tagaroa
- Remy Gerin - Faiaohae
- Patrick Isoard - Groupe Cogedis pour Enfants du Mékong
- Kieran Le Borgne - Aito
- Jean Le Cam - Alegria
- Hugo Le Fort - Le Cigare Rouge
- Frédéric Mailhos - FEVE
- Olivier Nemsguern - Ecolhuma
- Titouan Pilliard - Use It Again for Youth
Le palmarès de la Route du Rhum depuis sa création
- 2022 : Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) en 6 jours, 19 heures 47 minutes
- 2018 : Francis Joyon (Idec) en 7 jours 14 heures 21 minutes
- 2014 : Loïck Peyron (Banque Populaire) en 7 jours 15 heures 8 minutes
- 2010 : Franck Cammas (Groupama 3) en 9 jours 3 heures 14 minutes
- 2006 : Lionel Lemonchois (Gitana 11) en 7 jours 17 heures 19 minutes
- 2002 : Michel Desjoyeaux (Géant) en 13 jours 7 heures 53 minutes
- 1998 : Laurent Bourgnon (Primagaz) en 12 jours 8 heures 41 minutes
- 1994 : Laurent Bourgnon (Primagaz) en 14 jours 6 heures 28 minutes
- 1990 : Florence Arthaud (Pierre Ier) en 14 jours 10 heures 8 minutes
- 1986 : Philippe Poupon (Fleury Michon) en 14 jours 15 heures 57 minutes
- 1982 : Marc Pajot (Elf Aquitaine) en 18 jours 1 heure 38 minutes
- 1978 : Mike Birch (Olympus) en 23 jours 6 heures 59 minutes