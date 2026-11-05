DIRECT. Route du Rhum 2026 : une météo dantesque, la cartographie et le classement

Les conditions météos vont être difficiles ces prochaines heures sur la Route du Rhum et les skippers vont devoir faire attention.

De bonnes nouvelles ce jeudi 5 novembre avec le sauvetage de plusieurs skippers après l'hécatombe de ces dernières heures. Armel Le Cléac'h a été secouru par un pétrolier dans la nuit et va désormais retrouver la terre ferme. Au petit matin, c'est au tour de Matthieu Perraut d'être en sécurité, secouru par Le Merida. Les conditions vont être dantesques ces prochaines heures pour toutes les catégories avec une grosse dépression qui va se creuser non loin des Acores. "À l’avant, le vent de sud-est se renforce progressivement sur la route des Class40, avec le passage d’un front perturbé actif avec de fortes pluies et des rafales d’une quarantaine de noeuds. À l’arrière de la dépression, un fort courant de nord très instable concerne les Ocean Fifty et les premiers Imoca. Les grains s’accompagnent de pluies intenses et de violentes rafales pouvant atteindre 45 nœuds. La mer devient forte, avec des vagues de 3 à 4 mètres arrivant par tribord" explique le bulletin météo.

Le parcours reste inchangé. Les premières heures de navigation dans la Manche mettent dans le bain les skippers, avec un gros trafic maritime dans la zone. Le golfe de Gascogne est également un autre passage redouté en raison de ses conditions météo souvent violentes. Les skippers arrivent depuis le nord de la Guadeloupe avec un tour de l'île qui est à faire pour arriver à Pointe-à-Pitre. En 2022, un nouveau record avait été battu, Charles Caudrelier à bord de Maxi Edmond de Rothschild avait pulvérisé le record de l'épreuve en devenant le tout premier skipper à passer sous la barre symbolique d'une semaine pour boucler la route : 6 jours, 19 h, 47 minutes et 25 secondes…

Dernières mises à jour

13:00 - Après son abandon, Jérémie Beyou donne de ses nouvelles Le skipper a dû mettre fin à sa Route du Rhum pour des raisons médicales. Ce mercredi, au lendemain de l'annonce, Jérémie Beyou a donné de ses nouvelles sur Instagram. "Je fais route vers les Açores où je serai pris en charge par les secours locaux", a-t-il expliqué, confirmant être "blessé". "Mais je suis suivi par les médecins de course et la DC heure par heure afin de ne pas aggraver la situation", a-t-il tenu à rassurer, avant de remercier ceux qui lui avaient envoyé des messages de soutien.

12:36 - Romain Pilliard garde espoir Toujours pas d'abandon pour Romain Pilliard qui garde espoir après sa collision avec Violette Dorange. Avec son équipe, il poursuit les réparations. Sur ses réseaux sociaux, il a partagé une cagnotte en ligne pour l’aider financièrement et a déjà récolté plus de 30 000 euros. Il espère repartir vers la Guadeloupe ce week-end...

12:05 - Erwan Le Draoulec (Lazare X Hellio) s’est luxé l’épaule Coup dur pour le skipper Erwan Le Draoulec (Lazare X Hellio) qui s’est luxé l’épaule. Tôt, à 7 h 39, alors qu’il naviguait dans 25 nœuds de vent de nord-ouest, à environ 100 milles au sud-ouest de l’île de Flores, Erwan Le Draoulec a informé son équipe à terre qu’il venait de se luxer l’épaule lors d'une manoeuvre. Il est parvenu quelques minutes plus tard à la remettre en place.

11:39 - Le bulletin météo sur la Route du Rhum "Ce jeudi, la dépression qui se creuse au nord-ouest des Açores concentre l’attention. À l’avant, le vent de sud-est se renforce progressivement sur la route des Class40, avec le passage d’un front perturbé actif avec de fortes pluies et des rafales d’une quarantaine de noeuds. À l’arrière de la dépression, un fort courant de nord très instable concerne les Ocean Fifty et les premiers Imoca. Les grains s’accompagnent de pluies intenses et de violentes rafales pouvant atteindre 45 nœuds. La mer devient forte, avec des vagues de 3 à 4 mètres arrivant par tribord. Cette mer de côté rend la navigation inconfortable et éprouvante, avec une vigilance constante pour préserver les bateaux.

Les premiers Ultim bénéficient d’abord de conditions plus favorables. Un vent de nord-est d’une vingtaine de nœuds, en bordure de l’anticyclone au large des côtes américaines, accompagne leur progression rapide vers le sud. Ils vont toutefois passer sous l’influence d’une dépression tropicale située au nord des Grandes Antilles. En soirée, le vent devrait virer à l’est et se renforcer pour atteindre 25 à 28 nœuds. Des pluies orageuses et des rafales proches de 40 nœuds sont attendues, dans une mer forte avec des vagues de l’ordre de 3 mètres."

11:14 - Les leaders au pointage de 11h Voici le classement de la Route du Rhum à 11h ULTIM : 1. Tom Laperche (FRA, SVR-Lazartigue)

OCEAN FIFTY : 1. Basile Bourgnon (FRA, Edenred 5)

IMOCA : 1. Corentin Horeau (FRA, MACSF)

CLASS40 : 1. Pierre Leboucher (FRA, Institut Imagine)

VINTAGE MONO : 1. Tanguy Caradec (FRA, Eurvad)

VINTAGE MULTI : 1. Damien Seguin (FRA, Arkea - Handicap International)

11:03 - Matthieu Perraut secouru vers 6h du matin "Matthieu Perraut va bien et se trouve désormais en sécurité à bord du ce bateau. Après cette première étape essentielle, l'équipage du Merida, mené par Adrien Hardy, tente actuellement une manœuvre de retournement du trimaran afin de permettre son remorquage. À l'issue de cette opération, le Merida prendra la direction des Açores, où le skipper et son bateau seront débarqués. L'ensemble de l'équipe se prépare à rejoindre Matthieu Perraut aux Açores pour l'accueillir et organiser la suite des opérations" a expliqué son équipe

10:30 - Pirouelle s'attend à des jours difficiles "J'avais pris un peu d'avance, puis les écarts se sont fortement resserrés. Ce n'est jamais très agréable, mais c'était prévu (...) C'est agréable de pouvoir se déplacer sans se tenir à chaque pas, de mieux manger et de dormir plus profondément. Mais ça va changer rapidement (...) Près du centre de la dépression, il faudra rester aux aguets. Ensuite, on risque d'avoir un jour et demi, voire deux jours de conditions difficiles" a expliqué le skipper.

09:59 - Le bateau de Jean Le Cam abimé Ce mercredi, Jean Le Cam (Alegria) a été obligé de faire quelques réparations sur son Vintage Mono dans cette Route du Rhum. Après plusieurs empannages, la bôme a abîmé le capot juste au dessus de l'endroit où il dort.

09:17 - Attention à la drepression pour les leaders de la Route du Rhum "Je n'ai jamais traversé ce genre de dépression. Il va falloir trouver le bon compromis entre la trajectoire théoriquement optimale et ce qui est réellement faisable sur l'eau. Le bateau a envie d'aller vite, il faut le laisser glisser, mais pas trop non plus ! Une question de dosage, jusque dans le choix des voiles. Il faut surtout éviter de se retrouver surtoilé. Parfois, on manque un peu de toile et c'est frustrant, mais quand on a de la marge, c'est plus facile à accepter" a expliqué Laperche, leader de cette Route du Rhum.

08:40 - Le Cléac'h a bien été secouru "Armel Le Cléac'h vient d’être secouru. Alors qu'il était en deuxième position de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe, le Maxi Banque Populaire XI avait chaviré ce matin au large des Açores. Plusieurs bateaux avait été déroutés pour porter à assistance à Armel. C'est un cargo panaméen qui est arrivé sur zone le premier en milieu d'après-midi et a réalisé la manœuvre de sauvetage avec succès. Armel se trouve actuellement à son bord, en bonne santé. Le Team Banque Populaire remercie toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de ce sauvetage, et notamment la Direction de course et l’équipage du cargo, ainsi que les acteurs qui se mobilisent à la récupération du bateau. Toute l’équipe est rassurée de savoir qu’Armel est en sécurité et a hâte de le retrouver sur la terre ferme dans quelques jours" a expliqué le communiqué dans cette Route du Rhum.

08:03 - Gros orage pour Horeau "J’ai eu un orage à 40 nœuds d’un coup en 15 secondes, je pense que c’est ce qu’a eu Armel Le Cléac'h, un truc comme ça. Je ne m’y attendais pas mais je n’ai rien cassé. J’ai eu les prémices de la dépression, je suis dans le front avec les orages. Le bateau est prêt, j’ai tout checké. La phase de vent fort ne devrait pas être trop longue" a expliqué le leader de la catégorie Imoca de la Route du Rhum.

07:39 - "On se fait défoncer" "En Ocean Fifty, on ne fait pas les malins. On essaye de ne pas casser le matos. On veut quitter cet endroit pour souffler un peu. C’est un peu stressant. On se fait défoncer, la mer est de travers, c’est horrible. J’ai hâte de sortir de là" a lancé Basile Bourgnon