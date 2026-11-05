DIRECT. Route du Rhum 2026 : une météo dantesque, la cartographie et le classement
Les conditions météos vont être difficiles ces prochaines heures sur la Route du Rhum et les skippers vont devoir faire attention.
De bonnes nouvelles ce jeudi 5 novembre avec le sauvetage de plusieurs skippers après l'hécatombe de ces dernières heures. Armel Le Cléac'h a été secouru par un pétrolier dans la nuit et va désormais retrouver la terre ferme. Au petit matin, c'est au tour de Matthieu Perraut d'être en sécurité, secouru par Le Merida. Les conditions vont être dantesques ces prochaines heures pour toutes les catégories avec une grosse dépression qui va se creuser non loin des Acores. "À l’avant, le vent de sud-est se renforce progressivement sur la route des Class40, avec le passage d’un front perturbé actif avec de fortes pluies et des rafales d’une quarantaine de noeuds. À l’arrière de la dépression, un fort courant de nord très instable concerne les Ocean Fifty et les premiers Imoca. Les grains s’accompagnent de pluies intenses et de violentes rafales pouvant atteindre 45 nœuds. La mer devient forte, avec des vagues de 3 à 4 mètres arrivant par tribord" explique le bulletin météo.
Le parcours de la Route du Rhum 2026
Le parcours reste inchangé. Les premières heures de navigation dans la Manche mettent dans le bain les skippers, avec un gros trafic maritime dans la zone. Le golfe de Gascogne est également un autre passage redouté en raison de ses conditions météo souvent violentes. Les skippers arrivent depuis le nord de la Guadeloupe avec un tour de l'île qui est à faire pour arriver à Pointe-à-Pitre. En 2022, un nouveau record avait été battu, Charles Caudrelier à bord de Maxi Edmond de Rothschild avait pulvérisé le record de l'épreuve en devenant le tout premier skipper à passer sous la barre symbolique d'une semaine pour boucler la route : 6 jours, 19 h, 47 minutes et 25 secondes…
La carte et le classement en direct
13:00 - Après son abandon, Jérémie Beyou donne de ses nouvelles
Le skipper a dû mettre fin à sa Route du Rhum pour des raisons médicales. Ce mercredi, au lendemain de l'annonce, Jérémie Beyou a donné de ses nouvelles sur Instagram. "Je fais route vers les Açores où je serai pris en charge par les secours locaux", a-t-il expliqué, confirmant être "blessé". "Mais je suis suivi par les médecins de course et la DC heure par heure afin de ne pas aggraver la situation", a-t-il tenu à rassurer, avant de remercier ceux qui lui avaient envoyé des messages de soutien.
12:36 - Romain Pilliard garde espoir
Toujours pas d'abandon pour Romain Pilliard qui garde espoir après sa collision avec Violette Dorange. Avec son équipe, il poursuit les réparations. Sur ses réseaux sociaux, il a partagé une cagnotte en ligne pour l’aider financièrement et a déjà récolté plus de 30 000 euros. Il espère repartir vers la Guadeloupe ce week-end...
12:05 - Erwan Le Draoulec (Lazare X Hellio) s’est luxé l’épaule
Coup dur pour le skipper Erwan Le Draoulec (Lazare X Hellio) qui s’est luxé l’épaule. Tôt, à 7 h 39, alors qu’il naviguait dans 25 nœuds de vent de nord-ouest, à environ 100 milles au sud-ouest de l’île de Flores, Erwan Le Draoulec a informé son équipe à terre qu’il venait de se luxer l’épaule lors d'une manoeuvre. Il est parvenu quelques minutes plus tard à la remettre en place.
11:39 - Le bulletin météo sur la Route du Rhum
"Ce jeudi, la dépression qui se creuse au nord-ouest des Açores concentre l’attention. À l’avant, le vent de sud-est se renforce progressivement sur la route des Class40, avec le passage d’un front perturbé actif avec de fortes pluies et des rafales d’une quarantaine de noeuds. À l’arrière de la dépression, un fort courant de nord très instable concerne les Ocean Fifty et les premiers Imoca. Les grains s’accompagnent de pluies intenses et de violentes rafales pouvant atteindre 45 nœuds. La mer devient forte, avec des vagues de 3 à 4 mètres arrivant par tribord. Cette mer de côté rend la navigation inconfortable et éprouvante, avec une vigilance constante pour préserver les bateaux.
Les premiers Ultim bénéficient d’abord de conditions plus favorables. Un vent de nord-est d’une vingtaine de nœuds, en bordure de l’anticyclone au large des côtes américaines, accompagne leur progression rapide vers le sud. Ils vont toutefois passer sous l’influence d’une dépression tropicale située au nord des Grandes Antilles. En soirée, le vent devrait virer à l’est et se renforcer pour atteindre 25 à 28 nœuds. Des pluies orageuses et des rafales proches de 40 nœuds sont attendues, dans une mer forte avec des vagues de l’ordre de 3 mètres."
11:14 - Les leaders au pointage de 11h
Voici le classement de la Route du Rhum à 11h
- ULTIM : 1. Tom Laperche (FRA, SVR-Lazartigue)
- OCEAN FIFTY : 1. Basile Bourgnon (FRA, Edenred 5)
- IMOCA : 1. Corentin Horeau (FRA, MACSF)
- CLASS40 : 1. Pierre Leboucher (FRA, Institut Imagine)
- VINTAGE MONO : 1. Tanguy Caradec (FRA, Eurvad)
- VINTAGE MULTI : 1. Damien Seguin (FRA, Arkea - Handicap International)
11:03 - Matthieu Perraut secouru vers 6h du matin
"Matthieu Perraut va bien et se trouve désormais en sécurité à bord du ce bateau. Après cette première étape essentielle, l'équipage du Merida, mené par Adrien Hardy, tente actuellement une manœuvre de retournement du trimaran afin de permettre son remorquage. À l'issue de cette opération, le Merida prendra la direction des Açores, où le skipper et son bateau seront débarqués. L'ensemble de l'équipe se prépare à rejoindre Matthieu Perraut aux Açores pour l'accueillir et organiser la suite des opérations" a expliqué son équipe
10:30 - Pirouelle s'attend à des jours difficiles
"J'avais pris un peu d'avance, puis les écarts se sont fortement resserrés. Ce n'est jamais très agréable, mais c'était prévu (...) C'est agréable de pouvoir se déplacer sans se tenir à chaque pas, de mieux manger et de dormir plus profondément. Mais ça va changer rapidement (...) Près du centre de la dépression, il faudra rester aux aguets. Ensuite, on risque d'avoir un jour et demi, voire deux jours de conditions difficiles" a expliqué le skipper.
09:59 - Le bateau de Jean Le Cam abimé
Ce mercredi, Jean Le Cam (Alegria) a été obligé de faire quelques réparations sur son Vintage Mono dans cette Route du Rhum. Après plusieurs empannages, la bôme a abîmé le capot juste au dessus de l'endroit où il dort.
09:17 - Attention à la drepression pour les leaders de la Route du Rhum
"Je n'ai jamais traversé ce genre de dépression. Il va falloir trouver le bon compromis entre la trajectoire théoriquement optimale et ce qui est réellement faisable sur l'eau. Le bateau a envie d'aller vite, il faut le laisser glisser, mais pas trop non plus ! Une question de dosage, jusque dans le choix des voiles. Il faut surtout éviter de se retrouver surtoilé. Parfois, on manque un peu de toile et c'est frustrant, mais quand on a de la marge, c'est plus facile à accepter" a expliqué Laperche, leader de cette Route du Rhum.
08:40 - Le Cléac'h a bien été secouru
"Armel Le Cléac'h vient d’être secouru. Alors qu'il était en deuxième position de la Route du Rhum - Destination Guadeloupe, le Maxi Banque Populaire XI avait chaviré ce matin au large des Açores. Plusieurs bateaux avait été déroutés pour porter à assistance à Armel. C'est un cargo panaméen qui est arrivé sur zone le premier en milieu d'après-midi et a réalisé la manœuvre de sauvetage avec succès. Armel se trouve actuellement à son bord, en bonne santé. Le Team Banque Populaire remercie toutes celles et ceux qui ont contribué à la réussite de ce sauvetage, et notamment la Direction de course et l’équipage du cargo, ainsi que les acteurs qui se mobilisent à la récupération du bateau. Toute l’équipe est rassurée de savoir qu’Armel est en sécurité et a hâte de le retrouver sur la terre ferme dans quelques jours" a expliqué le communiqué dans cette Route du Rhum.
08:03 - Gros orage pour Horeau
"J’ai eu un orage à 40 nœuds d’un coup en 15 secondes, je pense que c’est ce qu’a eu Armel Le Cléac'h, un truc comme ça. Je ne m’y attendais pas mais je n’ai rien cassé. J’ai eu les prémices de la dépression, je suis dans le front avec les orages. Le bateau est prêt, j’ai tout checké. La phase de vent fort ne devrait pas être trop longue" a expliqué le leader de la catégorie Imoca de la Route du Rhum.
07:39 - "On se fait défoncer"
"En Ocean Fifty, on ne fait pas les malins. On essaye de ne pas casser le matos. On veut quitter cet endroit pour souffler un peu. C’est un peu stressant. On se fait défoncer, la mer est de travers, c’est horrible. J’ai hâte de sortir de là" a lancé Basile Bourgnon
07:15 - Le classement à 7h
Voici les leaders de cette Route du Rhum :
- ULTIM : 1. Tom Laperche (FRA, SVR-Lazartigue)
- OCEAN FIFTY : 1. Basile Bourgnon (FRA, Edenred 5)
- IMOCA : 1. Corentin Horeau (FRA, MACSF)
- CLASS40 : 1. Guillaume Pirouelle (FRA, Sogestran - Seafrigo)
- VINTAGE MONO : 1. Tanguy Caradec (FRA, Eurvad)
- VINTAGE MULTI : 1. Damien Seguin (FRA, Arkea - Handicap International)
Les skippers engagés pour la Route du Rhum 2026
- Ultim - 6 skippers
- Louis Burton - Ultim Armand Thiery
- Charles Caudrelier - Maxi Edmond de Rothschild
- Thomas Coville - Sodebo Ultim 3
- Tom Laperche - SVR Lazartigue
- Armel Le Cléac'h - Maxi Banque Populaire XI
- Anthony Marchand - Actual
- IMOCA - 26 skippers
- Fabrice Amédéo - Team FDJ United Wewise
- Pierre‑Louis Attwell - Resilient
- Davy Beaudart - Bureau Vallée
- Ambrogio Beccaria Balduzzi - Allagrande Mapei
- Jérémie Beyou - Charal
- Arnaud Boissières - April Marine
- Elodie Bonafous - Association Petits Princes Quéguiner
- Francesca Clapcich - 11th Hour Racing
- Manuel Cousin - Coup de Pouce
- Nicolas d'Estais - Café Joyeux
- Jean‑Baptiste Daramy
- Violette Dorange - Initiatives Coeur
- Maël Garnier - DeVenir
- Sam Goodchild - Macif Santé Prévoyance
- François Guiffant - Partage
- Oliver Heer - Embrace the Challenge
- Corentin Horeau - MACSF
- Robin Marais (nom sans bateau indiqué)
- Sébastien Marsset - Foussier
- Thomas Ruyant - TR Racing
- Shawyer Scott - Canada Ocean Racing Be Water Positive
- Sébastien Simon - Groupe Dubreuil
- Masa Suzuki - Milai‑22
- Armel Tripon - Les P'tits Doudous
- Ocean Fifty - 11 skippers
- Luke Berry - Le Rire Médecin Lamotte
- Basile Bourgnon - Edenred
- Laurent Bourgues - Ready To Go
- Baptiste Hulin - Viabilis Oceans
- Anne‑Claire Le Berre - Upwind by Merconcept
- Erwan Le Draoulec - Lazare
- Léonard Legrand - Sodebo Fifty
- Matthieu Perraut - Elvest
- Pierre Quiroga - Wewise
- Thibaut Vauchel‑Camus - Solidaires en Peloton
- Class40 - 49 skippers
- Aina Bauza
- Yohan Bertrand - Yoda
- Stéphane Bodin - Wasabiii
- Jules Bonnier - Plastic Odyssey
- Mathieu Claveau - Phare 40
- Pep Costa - VSF Sports
- Yves Courbon - Oceanconnect
- Fabien Delahaye - Legallais
- Corentin Douguet - SNSM Faites un don
- Sophie Faguet - Défi Solidaire avec Ellye et l'Arche
- Loïc Féquet - Accappella
- Robin Follin - Solano
- Andrea Fornaro - Influence 2
- Jonas Gerckens - Belgium Ocean Racing - Curium
- Marco Guerra - Imagin Act Socomec
- Emmanuel Hamez - Viranga
- Thomas Jourdren (nom sans bateau indiqué)
- Théa Khelif - Woman of Course
- Milan Kolacek (nom sans bateau indiqué)
- Guillaume L'Hostis - Alternative Sailing - Constructions du Bélon
- Sasha Laniece - Alderan
- Matéo Le Calvic (nom sans bateau indiqué)
- Quentin Le Nabour - Bleu Blanc Planète Location
- Pierre Leboucher (nom sans bateau indiqué)
- Pamela Lee - Empowher
- Ian Lipinski - Crédit Mutuel
- Alexis Loison - Réel
- Thomas Lurton - Sireco
- Goulven Marie - Qwanza
- Jean Marre (nom sans bateau indiqué)
- William Mathelin Moreaux - Patapain Les Invincibles
- Mikael Mergui - Hirsch Centrakor
- Achille Nebout - Amarris
- Kéni Piperol (nom sans bateau indiqué)
- Guillaume Piriouelle - Sogestran Seafrigo
- Thimoté Polet - Team Zeiss
- Ulysse Pozzoli - Eärwen
- Christophe Rateau - Gustave Roussy
- Yanick Rebuffat - Mussulo40
- Vincent Riou - Pierreval - Fondation Goodplanet
- Luca Rosetti - Maccaferri Futura
- Henry Rupert - Eora
- Rodolphe Sepho - Rêve de Large 5
- Matteo Sericano - Lucente
- Benoît Sineau - Ekinox
- Lomano Takasi - Réauté Chocolat
- Djemila Tassin - Magenta
- Jean‑Baptiste Ternon - Mic Odyssey Axel Tréhin
- Vintage Multi - 13 skippers
- Christophe Bogrand - Terres du Launay
- Charlie Capelle - Acapella Proludic La Chaîne de l'Espoir
- David Ducosson - Trilogik
- Laurent Etheimer - Fifty Fifty
- Florian Gueguen - Graine de Courage
- Marc Guillemot - Dazeilad
- Roland Jourdain - We Explore
- Francis Joyon - Pour les Océans
- Gilles Lamiré - Groupe GCA
- Eric Péron - French Touch Oceans Club
- Romain Pilliard - Use It Again
- Thierry Roger - Perros Guirec
- Damien Seguin - Arkea Handicap International
- Vintage Mono - 13 skippers
- Christophe Bachmann - Grain de Sable
- Tanguy Caradec - Eurvad
- Wilfrid Clerton - Kriter VIII
- Gilles Colubi - SNSM Guilvinec
- Amaury de Jamblinne de Meux - Tagaroa
- Remy Gerin - Faiaohae
- Patrick Isoard - Groupe Cogedis pour Enfants du Mékong
- Kieran Le Borgne - Aito
- Jean Le Cam - Alegria
- Hugo Le Fort - Le Cigare Rouge
- Frédéric Mailhos - FEVE
- Olivier Nemsguern - Ecolhuma
- Titouan Pilliard - Use It Again for Youth
Le palmarès de la Route du Rhum depuis sa création
- 2022 : Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) en 6 jours, 19 heures 47 minutes
- 2018 : Francis Joyon (Idec) en 7 jours 14 heures 21 minutes
- 2014 : Loïck Peyron (Banque Populaire) en 7 jours 15 heures 8 minutes
- 2010 : Franck Cammas (Groupama 3) en 9 jours 3 heures 14 minutes
- 2006 : Lionel Lemonchois (Gitana 11) en 7 jours 17 heures 19 minutes
- 2002 : Michel Desjoyeaux (Géant) en 13 jours 7 heures 53 minutes
- 1998 : Laurent Bourgnon (Primagaz) en 12 jours 8 heures 41 minutes
- 1994 : Laurent Bourgnon (Primagaz) en 14 jours 6 heures 28 minutes
- 1990 : Florence Arthaud (Pierre Ier) en 14 jours 10 heures 8 minutes
- 1986 : Philippe Poupon (Fleury Michon) en 14 jours 15 heures 57 minutes
- 1982 : Marc Pajot (Elf Aquitaine) en 18 jours 1 heure 38 minutes
- 1978 : Mike Birch (Olympus) en 23 jours 6 heures 59 minutes