Route du Rhum 2026 : classement complet et la cartographie en direct

La Route du Rhum se termine, découvrez tous les classements des différentes catégories via la cartographie.

Tom Laperche a gagné la Route du Rhum 2026. Le skipper de 29 ans a franchi la ligne d’arrivée à Pointe-à-Pitre à 22h31, heure locale (3h32 à Paris), dans la nuit de samedi à dimanche 8 novembre rapporte Le Figaro. Il boucle la transat en 6 jours, 13 heures, 27 minutes et 40 secondes, un nouveau record. Une dépression tropicale a freiné Laperche dans le final, à l’approche des Antilles. Sans elle, il aurait peut-être flirté avec la barre des 6 jours. Ce temps tient compte d’un bonus d’une heure et deux minutes accordé par la direction de course, car il s’était dérouté après le chavirage d’Armel Le Cléac’h. Le record de Charles Caudrelier, établi en 2022 en 6 jours, 19 heures, 47 minutes et 25 secondes, est battu de 6 heures et 19 minutes.

Le Breton, à la barre de son trimaran bleu depuis trois ans, a mené la course de bout en bout, ou presque. Il a pris la tête une heure après le départ de Saint-Malo, le 1er novembre, en doublant Armel Le Cléac’h (Banque Populaire) à la hauteur du cap Fréhel. C’était sa première Route du Rhum. Les avaries ont ensuite fait le ménage derrière lui. Anthony Marchand (Actual) et Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild), tous deux candidats au podium, ont vu leur course ruinée par des problèmes techniques. Dans la nuit du 4 novembre, Armel Le Cléac’h, le dernier à tenir la chasse à une vingtaine de milles dans le nord-ouest des Açores, a chaviré. Thomas Coville (Sodebo) et Louis Burton (Armand Thiery), relégués à près de 400 milles nautiques du leader, n’ont jamais pu l’inquiéter.

Bourgnon vainqueur en Ocean Fifty

Fils du double vainqueur de la Route du Rhum Laurent Bourgnon (1994, 1998), disparu en mer en 2015, Basile Bourgnon (Edenred) a remporté cette course de légende dès sa première participation, dans la catégorie des Ocean Fifty, ce mercredi 9 jours, 17 heures, 10 minutes et 23 secondes après le départ de Saint-Malo. Basile Bourgnon, 24 ans, a franchi la ligne en Guadeloupe à 1h12 en Guadeloupe

Corentin Horeau s'impose en Imoca

Corentin Horeau (MACSF) s'est imposé en Imoca, ce mercredi 11 novembre, 9 jours, 17 heures, 12 minutes et 9 secondes après le départ de Saint-Malo. Il pulvérise l'ancien record de Thomas Ruyant dans la catégorie en 2022 (11 jours, 17 heures et 36 minutes). Vainqueur de la Solitaire du Figaro 2023, Horeau avait pris la tête de la flotte au nord des Açores.

La carte et le classement en direct

Violette Dorange reconnue coupable sur la Route du Rhum

Violette Dorange (Initiatives Coeur) a été jugée responsable de la collision de son Imoca avec le trimaran du navigateur Romain Pilliard (Use it again), deux heures après le départ de la Route du Rhum, selon la décision d'un jury international. Après les réclamations des deux équipes, ce jury rattaché à la Fédération française de voile (FFV) a estimé que la navigatrice de 25 ans était à bord du "navire rattrapant" et "ne s'est pas écartée" du voilier de son concurrent, pourtant "navire rattrapé", conformément au règlement international pour prévenir les abordages en mer (Ripam). "Initiatives Coeur n'assurait pas une veille visuelle et auditive appropriée aux circonstances et conditions existantes" et "aucune manoeuvre raisonnable de la part de Use it Again ne pouvait être entreprise pour éviter la collision", a détaillé le jury dans sa décision, consultée par l'AFP.