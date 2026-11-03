Route du Rhum 2026 : Caudrelier touché par une avarie, le classement et la carte en direct
Retrouvez le classement et les dernières informations sur la Route du Rhum 2026.
Les premières jours de la course ont été cauchemardesques pour certains skippers. Violette Dorange, à la barre de l'Imoca Initiatives Cœur, a percuté dimanche soir le trimaran Use it Again de Romain Pilliard, au large de l'île de Bréhat. Face à l'ampleur des dégâts, les deux bateaux ont directement fait route vers Roscoff pour une escale. "Il y a eu une collision tout à l'heure avec Romain Pilliard et je ne sais pas comment ça s'est fait", a-t-elle d'abord expliqué. "J'étais à l'intérieur, le bateau a accéléré très très fort. J'étais en train de m'occuper de régler mes voiles et je pense qu'il a dû abattre pour rouler. Mon foil a tapé dans sa coque." Lundi, la skippeuse devait rejoindre Lorient, son port d'attache, afin de procéder à de grosses réparations. Les skippers ont tous deux porté réclamation auprès du jury dans l'espoir d'être reconnus victimes de l'autre et de se voir octroyer une compensation de temps. En parallèle, le skipper Francis Joyon a suscité l'inquiétude. Une opération de secours avec détournement d'un cargo pour le récupérer a été organisée lundi soir alors que son bateau a chaviré. De son côté, Vincent Riou a frôlé le démâtage lundi après-midi. Il filait lundi soir en direction du cap Finisterre, en Espagne, pour procéder à des réparations.
Au matin du 3 novembre, Charles Caudrelier, vainqueur de la course en 2022, a été victime d'une avarie de foil, ce mardi alors qu'il pointait en quatrième position dans la catégorie Ultim. "Ce mardi matin, peu avant 5h, Charles Caudrelier alertait son équipe à terre d’une avarie rencontrée sur le foil bâbord du Maxi Edmond de Rothschild", indique un communiqué de l'organisation.
Le parcours de la Route du Rhum 2026
Le parcours reste inchangé. Les premières heures de navigation dans la Manche mettent dans le bain les skippers, avec un gros trafic maritime dans la zone. Le golfe de Gascogne est également un autre passage redouté en raison de ses conditions météo souvent violentes. Les skippers arrivent depuis le nord de la Guadeloupe avec un tour de l'île qui est à faire pour arriver à Pointe-à-Pitre. En 2022, un nouveau record avait été battu, Charles Caudrelier à bord de Maxi Edmond de Rothschild avait pulvérisé le record de l'épreuve en devenant le tout premier skipper à passer sous la barre symbolique d'une semaine pour boucler la route : 6 jours, 19 h, 47 minutes et 25 secondes…
La carte et le classement en direct
09:40 - Encore une avarie sur la Route du Rhum
Une avarie de plus sur la Route du Rhum. Dixième au classement des Imoca, Armel Tripon (Les P'Tits Doudous) a été victime d'un pépin dans la nuit de lundi à mardi. Le vainqueur de la course en 2018 dans la catégorie Multi50 navigue au ralenti. "Dans la nuit, Armel Tripon a contacté son équipe suite à une avarie rencontrée sur l'un de ses deux safrans", indique un communiqué de l'organisation. "Alors qu'il naviguait au portant à plus de 20 nœuds, à environ 650 milles dans le nord-est des Açores, dans une mer assez maniable et un vent de 20/25 nœuds, le bateau est subitement parti au lof. Armel navigue avec un safran relevé et à vitesse réduite afin d'analyser la situation et de tenter d'apporter une solution au problème."
08:55 - Le pointage de 6h
Tom Laperche a continué de mener la tête lundi en filant vers le nord des Açores, devant Armel Le Cléac'h (Banque Populaire) et Thomas Coville (Sodebo Ultim 3) qui réduisait petit à petit son retard. Corentin Horeau (MACSF) et Basile Bourgnon (Edenred) dominent toujours les courses Imoca et Ocean Fifty. Chez les Class 40, Pierre Leboucher (Institut Imagine) prend la tête.
08:22 - Une avarie pour Caudrelier
Charles Caudrelier a alerté son équipe à terre d’une avarie rencontrée sur le foil bâbord du Maxi Edmond de Rothschild. Cet incident majeur est survenu tandis que le skipper du Gitana Team naviguait au portant, à 400 milles dans le Nord des Açores, dans une mer formée de 3 m et un vent de Nord de 20/25 nœuds. "Pour l’heure, épaulé par son équipe à terre, Charles Caudrelier réalise les opérations nécessaires à la sécurisation du foil endommagé tout en menant des investigations plus poussées à bord pour déterminer l’étendue de l’avarie. Parallèlement, sa cellule routage étudie les différents scénarios possibles", précise le communiqué.
07:50 - Attention à la météo
Les skippers vont devoir être en étroite relation avec leur cellule météo pour définir une stratégie de course et éviter le chavirage avec le phénomène du thalweg . "Le vent va tourner à 180°, il va falloir manœuvrer pas mal et c’est souvent plus compliqué que dans la théorie", a fait comprendre Armel Le Cléac'h. "En solo sur un Ultim avec les plus grandes voiles en l’air, ça peut surprendre. Ce n’est pas le genre de phénomène que tu passes les mains dans les poches !", a rénchéri Jean-Yves Bernot dans des propos recueillis par l'organisation de la course.
07:19 - Joyon en sécurité
L'organisation de la Route du Rhum a confirmé que Francis Joyon, victime d'un chavirage, a été secouru par un cargo. Le navigateur de 70 ans est bien à bord du navire. "Après son chavirage survenu ce lundi 2 novembre aux environs de 15 heures, Francis Joyon a été secouru par le cargo Maersk Colombus à 23 heures", a fait savoir l'organisation via un communiqué diffusé ce lundi soir. "Le skipper du Vintage Multi Oceans va bien et fait actuellement route vers l’Irlande où il sera débarqué dans les prochaines heures."
02/11/26 - 23:35 - Après avoir frôlé le démâtage, Vincent Riou en direction de l'Espagne
L'axe d'étai de son bateau s'est rompu en milieu d'après-midi ce lundi. Après avoir frôlé le démâtage, Vincent Riou, qui a réussi à sécuriser la situation, a pris la direction du Cap Finisterre, en Espagne, pour réparer son navire.
02/11/26 - 22:34 - Après leur collision, que risquent Violette Dorange et Romain Pilliard ?
Leur collision pourrait leur coûter cher... Alors que Violette Dorange et Romain Pilliard se sont mutuellement rentré dedans, chacun a porté réclamation auprès du jury qui va devoir mener l'enquête afin de déterminer ce qu'il s'est passé et, surtout, à qui revient la faute. Car en cas de faute, un skipper peut recevoir des pénalités et même se faire disqualifier. À l'inverse, la victime de la collision, quand elle est reconnue en tant que telle, peut bénéficier d'une compensation de temps.
02/11/26 - 21:47 - Où en est la course de la Route du Rhum à 21 heures ?
Lundi soir, lors du point réalisé à 21 heures, Tom Laperche était toujours en tête des Ultim, devant Armel Le Cléa'ch et Thomas Coville. Du côté d'Ocean Fifty, si Basile Bourgnon se maintenait en première position, Pierre Quiroga se trouvait désormais devant Thibaut Vauchel-Camus. Pour les Imoca, le Français Corentin Horeau avait dépassé l'Italien Ambrogio Beccaria et le Franco-britannique Sam Goodchild. En Class40, Guillaume Pirouelle était lui désormais suivi par Pierre Lebouchet et Luca Rosetti. Dans la catégorie Vintage Mono en revanche, pas d'évolution : Sidney Gavignet était devant Kieran Le Borgne et Tanguy Caradec. Enfin, Damien Seguin était premier en Vintage Multi. Derrière lui, on retrouvait Éric Peron et toujours Francis Joyon qui devait être secouru.
Les skippers engagés pour la Route du Rhum 2026
- Ultim - 6 skippers
- Louis Burton - Ultim Armand Thiery
- Charles Caudrelier - Maxi Edmond de Rothschild
- Thomas Coville - Sodebo Ultim 3
- Tom Laperche - SVR Lazartigue
- Armel Le Cléac'h - Maxi Banque Populaire XI
- Anthony Marchand - Actual
- IMOCA - 26 skippers
- Fabrice Amédéo - Team FDJ United Wewise
- Pierre‑Louis Attwell - Resilient
- Davy Beaudart - Bureau Vallée
- Ambrogio Beccaria Balduzzi - Allagrande Mapei
- Jérémie Beyou - Charal
- Arnaud Boissières - April Marine
- Elodie Bonafous - Association Petits Princes Quéguiner
- Francesca Clapcich - 11th Hour Racing
- Manuel Cousin - Coup de Pouce
- Nicolas d'Estais - Café Joyeux
- Jean‑Baptiste Daramy
- Violette Dorange - Initiatives Coeur
- Maël Garnier - DeVenir
- Sam Goodchild - Macif Santé Prévoyance
- François Guiffant - Partage
- Oliver Heer - Embrace the Challenge
- Corentin Horeau - MACSF
- Robin Marais (nom sans bateau indiqué)
- Sébastien Marsset - Foussier
- Thomas Ruyant - TR Racing
- Shawyer Scott - Canada Ocean Racing Be Water Positive
- Sébastien Simon - Groupe Dubreuil
- Masa Suzuki - Milai‑22
- Armel Tripon - Les P'tits Doudous
- Ocean Fifty - 11 skippers
- Luke Berry - Le Rire Médecin Lamotte
- Basile Bourgnon - Edenred
- Laurent Bourgues - Ready To Go
- Baptiste Hulin - Viabilis Oceans
- Anne‑Claire Le Berre - Upwind by Merconcept
- Erwan Le Draoulec - Lazare
- Léonard Legrand - Sodebo Fifty
- Matthieu Perraut - Elvest
- Pierre Quiroga - Wewise
- Thibaut Vauchel‑Camus - Solidaires en Peloton
- Class40 - 49 skippers
- Aina Bauza
- Yohan Bertrand - Yoda
- Stéphane Bodin - Wasabiii
- Jules Bonnier - Plastic Odyssey
- Mathieu Claveau - Phare 40
- Pep Costa - VSF Sports
- Yves Courbon - Oceanconnect
- Fabien Delahaye - Legallais
- Corentin Douguet - SNSM Faites un don
- Sophie Faguet - Défi Solidaire avec Ellye et l'Arche
- Loïc Féquet - Accappella
- Robin Follin - Solano
- Andrea Fornaro - Influence 2
- Jonas Gerckens - Belgium Ocean Racing - Curium
- Marco Guerra - Imagin Act Socomec
- Emmanuel Hamez - Viranga
- Thomas Jourdren (nom sans bateau indiqué)
- Théa Khelif - Woman of Course
- Milan Kolacek (nom sans bateau indiqué)
- Guillaume L'Hostis - Alternative Sailing - Constructions du Bélon
- Sasha Laniece - Alderan
- Matéo Le Calvic (nom sans bateau indiqué)
- Quentin Le Nabour - Bleu Blanc Planète Location
- Pierre Leboucher (nom sans bateau indiqué)
- Pamela Lee - Empowher
- Ian Lipinski - Crédit Mutuel
- Alexis Loison - Réel
- Thomas Lurton - Sireco
- Goulven Marie - Qwanza
- Jean Marre (nom sans bateau indiqué)
- William Mathelin Moreaux - Patapain Les Invincibles
- Mikael Mergui - Hirsch Centrakor
- Achille Nebout - Amarris
- Kéni Piperol (nom sans bateau indiqué)
- Guillaume Piriouelle - Sogestran Seafrigo
- Thimoté Polet - Team Zeiss
- Ulysse Pozzoli - Eärwen
- Christophe Rateau - Gustave Roussy
- Yanick Rebuffat - Mussulo40
- Vincent Riou - Pierreval - Fondation Goodplanet
- Luca Rosetti - Maccaferri Futura
- Henry Rupert - Eora
- Rodolphe Sepho - Rêve de Large 5
- Matteo Sericano - Lucente
- Benoît Sineau - Ekinox
- Lomano Takasi - Réauté Chocolat
- Djemila Tassin - Magenta
- Jean‑Baptiste Ternon - Mic Odyssey Axel Tréhin
- Vintage Multi - 13 skippers
- Christophe Bogrand - Terres du Launay
- Charlie Capelle - Acapella Proludic La Chaîne de l'Espoir
- David Ducosson - Trilogik
- Laurent Etheimer - Fifty Fifty
- Florian Gueguen - Graine de Courage
- Marc Guillemot - Dazeilad
- Roland Jourdain - We Explore
- Francis Joyon - Pour les Océans
- Gilles Lamiré - Groupe GCA
- Eric Péron - French Touch Oceans Club
- Romain Pilliard - Use It Again
- Thierry Roger - Perros Guirec
- Damien Seguin - Arkea Handicap International
- Vintage Mono - 13 skippers
- Christophe Bachmann - Grain de Sable
- Tanguy Caradec - Eurvad
- Wilfrid Clerton - Kriter VIII
- Gilles Colubi - SNSM Guilvinec
- Amaury de Jamblinne de Meux - Tagaroa
- Remy Gerin - Faiaohae
- Patrick Isoard - Groupe Cogedis pour Enfants du Mékong
- Kieran Le Borgne - Aito
- Jean Le Cam - Alegria
- Hugo Le Fort - Le Cigare Rouge
- Frédéric Mailhos - FEVE
- Olivier Nemsguern - Ecolhuma
- Titouan Pilliard - Use It Again for Youth
Le palmarès de la Route du Rhum depuis sa création
- 2022 : Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) en 6 jours, 19 heures 47 minutes
- 2018 : Francis Joyon (Idec) en 7 jours 14 heures 21 minutes
- 2014 : Loïck Peyron (Banque Populaire) en 7 jours 15 heures 8 minutes
- 2010 : Franck Cammas (Groupama 3) en 9 jours 3 heures 14 minutes
- 2006 : Lionel Lemonchois (Gitana 11) en 7 jours 17 heures 19 minutes
- 2002 : Michel Desjoyeaux (Géant) en 13 jours 7 heures 53 minutes
- 1998 : Laurent Bourgnon (Primagaz) en 12 jours 8 heures 41 minutes
- 1994 : Laurent Bourgnon (Primagaz) en 14 jours 6 heures 28 minutes
- 1990 : Florence Arthaud (Pierre Ier) en 14 jours 10 heures 8 minutes
- 1986 : Philippe Poupon (Fleury Michon) en 14 jours 15 heures 57 minutes
- 1982 : Marc Pajot (Elf Aquitaine) en 18 jours 1 heure 38 minutes
- 1978 : Mike Birch (Olympus) en 23 jours 6 heures 59 minutes