Route du Rhum 2026 : Caudrelier touché par une avarie, le classement et la carte en direct

Retrouvez le classement et les dernières informations sur la Route du Rhum 2026.

Les premières jours de la course ont été cauchemardesques pour certains skippers. Violette Dorange, à la barre de l'Imoca Initiatives Cœur, a percuté dimanche soir le trimaran Use it Again de Romain Pilliard, au large de l'île de Bréhat. Face à l'ampleur des dégâts, les deux bateaux ont directement fait route vers Roscoff pour une escale. "Il y a eu une collision tout à l'heure avec Romain Pilliard et je ne sais pas comment ça s'est fait", a-t-elle d'abord expliqué. "J'étais à l'intérieur, le bateau a accéléré très très fort. J'étais en train de m'occuper de régler mes voiles et je pense qu'il a dû abattre pour rouler. Mon foil a tapé dans sa coque." Lundi, la skippeuse devait rejoindre Lorient, son port d'attache, afin de procéder à de grosses réparations. Les skippers ont tous deux porté réclamation auprès du jury dans l'espoir d'être reconnus victimes de l'autre et de se voir octroyer une compensation de temps. En parallèle, le skipper Francis Joyon a suscité l'inquiétude. Une opération de secours avec détournement d'un cargo pour le récupérer a été organisée lundi soir alors que son bateau a chaviré. De son côté, Vincent Riou a frôlé le démâtage lundi après-midi. Il filait lundi soir en direction du cap Finisterre, en Espagne, pour procéder à des réparations.

Au matin du 3 novembre, Charles Caudrelier, vainqueur de la course en 2022, a été victime d'une avarie de foil, ce mardi alors qu'il pointait en quatrième position dans la catégorie Ultim. "Ce mardi matin, peu avant 5h, Charles Caudrelier alertait son équipe à terre d’une avarie rencontrée sur le foil bâbord du Maxi Edmond de Rothschild", indique un communiqué de l'organisation.

Le parcours de la Route du Rhum 2026

Le parcours reste inchangé. Les premières heures de navigation dans la Manche mettent dans le bain les skippers, avec un gros trafic maritime dans la zone. Le golfe de Gascogne est également un autre passage redouté en raison de ses conditions météo souvent violentes. Les skippers arrivent depuis le nord de la Guadeloupe avec un tour de l'île qui est à faire pour arriver à Pointe-à-Pitre. En 2022, un nouveau record avait été battu, Charles Caudrelier à bord de Maxi Edmond de Rothschild avait pulvérisé le record de l'épreuve en devenant le tout premier skipper à passer sous la barre symbolique d'une semaine pour boucler la route : 6 jours, 19 h, 47 minutes et 25 secondes…

La carte et le classement en direct

Dernières mises à jour

09:40 - Encore une avarie sur la Route du Rhum Une avarie de plus sur la Route du Rhum. Dixième au classement des Imoca, Armel Tripon (Les P'Tits Doudous) a été victime d'un pépin dans la nuit de lundi à mardi. Le vainqueur de la course en 2018 dans la catégorie Multi50 navigue au ralenti. "Dans la nuit, Armel Tripon a contacté son équipe suite à une avarie rencontrée sur l'un de ses deux safrans", indique un communiqué de l'organisation. "Alors qu'il naviguait au portant à plus de 20 nœuds, à environ 650 milles dans le nord-est des Açores, dans une mer assez maniable et un vent de 20/25 nœuds, le bateau est subitement parti au lof. Armel navigue avec un safran relevé et à vitesse réduite afin d'analyser la situation et de tenter d'apporter une solution au problème." 08:55 - Le pointage de 6h Tom Laperche a continué de mener la tête lundi en filant vers le nord des Açores, devant Armel Le Cléac'h (Banque Populaire) et Thomas Coville (Sodebo Ultim 3) qui réduisait petit à petit son retard. Corentin Horeau (MACSF) et Basile Bourgnon (Edenred) dominent toujours les courses Imoca et Ocean Fifty. Chez les Class 40, Pierre Leboucher (Institut Imagine) prend la tête. 08:22 - Une avarie pour Caudrelier Charles Caudrelier a alerté son équipe à terre d’une avarie rencontrée sur le foil bâbord du Maxi Edmond de Rothschild. Cet incident majeur est survenu tandis que le skipper du Gitana Team naviguait au portant, à 400 milles dans le Nord des Açores, dans une mer formée de 3 m et un vent de Nord de 20/25 nœuds. "Pour l’heure, épaulé par son équipe à terre, Charles Caudrelier réalise les opérations nécessaires à la sécurisation du foil endommagé tout en menant des investigations plus poussées à bord pour déterminer l’étendue de l’avarie. Parallèlement, sa cellule routage étudie les différents scénarios possibles", précise le communiqué. 07:50 - Attention à la météo Les skippers vont devoir être en étroite relation avec leur cellule météo pour définir une stratégie de course et éviter le chavirage avec le phénomène du thalweg . "Le vent va tourner à 180°, il va falloir manœuvrer pas mal et c’est souvent plus compliqué que dans la théorie", a fait comprendre Armel Le Cléac'h. "En solo sur un Ultim avec les plus grandes voiles en l’air, ça peut surprendre. Ce n’est pas le genre de phénomène que tu passes les mains dans les poches !", a rénchéri Jean-Yves Bernot dans des propos recueillis par l'organisation de la course. 07:19 - Joyon en sécurité L'organisation de la Route du Rhum a confirmé que Francis Joyon, victime d'un chavirage, a été secouru par un cargo. Le navigateur de 70 ans est bien à bord du navire. "Après son chavirage survenu ce lundi 2 novembre aux environs de 15 heures, Francis Joyon a été secouru par le cargo Maersk Colombus à 23 heures", a fait savoir l'organisation via un communiqué diffusé ce lundi soir. "Le skipper du Vintage Multi Oceans va bien et fait actuellement route vers l’Irlande où il sera débarqué dans les prochaines heures." 02/11/26 - 23:35 - Après avoir frôlé le démâtage, Vincent Riou en direction de l'Espagne L'axe d'étai de son bateau s'est rompu en milieu d'après-midi ce lundi. Après avoir frôlé le démâtage, Vincent Riou, qui a réussi à sécuriser la situation, a pris la direction du Cap Finisterre, en Espagne, pour réparer son navire. 02/11/26 - 22:34 - Après leur collision, que risquent Violette Dorange et Romain Pilliard ? Leur collision pourrait leur coûter cher... Alors que Violette Dorange et Romain Pilliard se sont mutuellement rentré dedans, chacun a porté réclamation auprès du jury qui va devoir mener l'enquête afin de déterminer ce qu'il s'est passé et, surtout, à qui revient la faute. Car en cas de faute, un skipper peut recevoir des pénalités et même se faire disqualifier. À l'inverse, la victime de la collision, quand elle est reconnue en tant que telle, peut bénéficier d'une compensation de temps. 02/11/26 - 21:47 - Où en est la course de la Route du Rhum à 21 heures ? Lundi soir, lors du point réalisé à 21 heures, Tom Laperche était toujours en tête des Ultim, devant Armel Le Cléa'ch et Thomas Coville. Du côté d'Ocean Fifty, si Basile Bourgnon se maintenait en première position, Pierre Quiroga se trouvait désormais devant Thibaut Vauchel-Camus. Pour les Imoca, le Français Corentin Horeau avait dépassé l'Italien Ambrogio Beccaria et le Franco-britannique Sam Goodchild. En Class40, Guillaume Pirouelle était lui désormais suivi par Pierre Lebouchet et Luca Rosetti. Dans la catégorie Vintage Mono en revanche, pas d'évolution : Sidney Gavignet était devant Kieran Le Borgne et Tanguy Caradec. Enfin, Damien Seguin était premier en Vintage Multi. Derrière lui, on retrouvait Éric Peron et toujours Francis Joyon qui devait être secouru.

Les skippers engagés pour la Route du Rhum 2026

Ultim - 6 skippers

Louis Burton - Ultim Armand Thiery

Charles Caudrelier - Maxi Edmond de Rothschild

Thomas Coville - Sodebo Ultim 3

Tom Laperche - SVR Lazartigue

Armel Le Cléac'h - Maxi Banque Populaire XI

Anthony Marchand - Actual

IMOCA - 26 skippers

Fabrice Amédéo - Team FDJ United Wewise

Pierre‑Louis Attwell - Resilient

Davy Beaudart - Bureau Vallée

Ambrogio Beccaria Balduzzi - Allagrande Mapei

Jérémie Beyou - Charal

Arnaud Boissières - April Marine

Elodie Bonafous - Association Petits Princes Quéguiner

Francesca Clapcich - 11th Hour Racing

Manuel Cousin - Coup de Pouce

Nicolas d'Estais - Café Joyeux

Jean‑Baptiste Daramy

Violette Dorange - Initiatives Coeur

Maël Garnier - DeVenir

Sam Goodchild - Macif Santé Prévoyance

François Guiffant - Partage

Oliver Heer - Embrace the Challenge

Corentin Horeau - MACSF

Robin Marais (nom sans bateau indiqué)

Sébastien Marsset - Foussier

Thomas Ruyant - TR Racing

Shawyer Scott - Canada Ocean Racing Be Water Positive

Sébastien Simon - Groupe Dubreuil

Masa Suzuki - Milai‑22

Armel Tripon - Les P'tits Doudous

Ocean Fifty - 11 skippers

Luke Berry - Le Rire Médecin Lamotte

Basile Bourgnon - Edenred

Laurent Bourgues - Ready To Go

Baptiste Hulin - Viabilis Oceans

Anne‑Claire Le Berre - Upwind by Merconcept

Erwan Le Draoulec - Lazare

Léonard Legrand - Sodebo Fifty

Matthieu Perraut - Elvest

Pierre Quiroga - Wewise

Thibaut Vauchel‑Camus - Solidaires en Peloton

Class40 - 49 skippers

Aina Bauza

Yohan Bertrand - Yoda

Stéphane Bodin - Wasabiii

Jules Bonnier - Plastic Odyssey

Mathieu Claveau - Phare 40

Pep Costa - VSF Sports

Yves Courbon - Oceanconnect

Fabien Delahaye - Legallais

Corentin Douguet - SNSM Faites un don

Sophie Faguet - Défi Solidaire avec Ellye et l'Arche

Loïc Féquet - Accappella

Robin Follin - Solano

Andrea Fornaro - Influence 2

Jonas Gerckens - Belgium Ocean Racing - Curium

Marco Guerra - Imagin Act Socomec

Emmanuel Hamez - Viranga

Thomas Jourdren (nom sans bateau indiqué)

Théa Khelif - Woman of Course

Milan Kolacek (nom sans bateau indiqué)

Guillaume L'Hostis - Alternative Sailing - Constructions du Bélon

Sasha Laniece - Alderan

Matéo Le Calvic (nom sans bateau indiqué)

Quentin Le Nabour - Bleu Blanc Planète Location

Pierre Leboucher (nom sans bateau indiqué)

Pamela Lee - Empowher

Ian Lipinski - Crédit Mutuel

Alexis Loison - Réel

Thomas Lurton - Sireco

Goulven Marie - Qwanza

Jean Marre (nom sans bateau indiqué)

William Mathelin Moreaux - Patapain Les Invincibles

Mikael Mergui - Hirsch Centrakor

Achille Nebout - Amarris

Kéni Piperol (nom sans bateau indiqué)

Guillaume Piriouelle - Sogestran Seafrigo

Thimoté Polet - Team Zeiss

Ulysse Pozzoli - Eärwen

Christophe Rateau - Gustave Roussy

Yanick Rebuffat - Mussulo40

Vincent Riou - Pierreval - Fondation Goodplanet

Luca Rosetti - Maccaferri Futura

Henry Rupert - Eora

Rodolphe Sepho - Rêve de Large 5

Matteo Sericano - Lucente

Benoît Sineau - Ekinox

Lomano Takasi - Réauté Chocolat

Djemila Tassin - Magenta

Jean‑Baptiste Ternon - Mic Odyssey Axel Tréhin

Vintage Multi - 13 skippers

Christophe Bogrand - Terres du Launay

Charlie Capelle - Acapella Proludic La Chaîne de l'Espoir

David Ducosson - Trilogik

Laurent Etheimer - Fifty Fifty

Florian Gueguen - Graine de Courage

Marc Guillemot - Dazeilad

Roland Jourdain - We Explore

Francis Joyon - Pour les Océans

Gilles Lamiré - Groupe GCA

Eric Péron - French Touch Oceans Club

Romain Pilliard - Use It Again

Thierry Roger - Perros Guirec

Damien Seguin - Arkea Handicap International

Vintage Mono - 13 skippers

Christophe Bachmann - Grain de Sable

Tanguy Caradec - Eurvad

Wilfrid Clerton - Kriter VIII

Gilles Colubi - SNSM Guilvinec

Amaury de Jamblinne de Meux - Tagaroa

Remy Gerin - Faiaohae

Patrick Isoard - Groupe Cogedis pour Enfants du Mékong

Kieran Le Borgne - Aito

Jean Le Cam - Alegria

Hugo Le Fort - Le Cigare Rouge

Frédéric Mailhos - FEVE

Olivier Nemsguern - Ecolhuma

Titouan Pilliard - Use It Again for Youth

Le palmarès de la Route du Rhum depuis sa création