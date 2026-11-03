Route du Rhum 2026 : plusieurs avaries signalées, évolution du classement et carte en direct

La Route du Rhum est partie ce dimanche de Saint Malo et doit arriver en Guadeloupe dans les prochains jours, découvrez l'évolution du classement avec la carte interactive

Les premières jours de la course ont été cauchemardesques pour plusieurs skippers. Violette Dorange, à la barre de l'Imoca Initiatives Cœur, a percuté dimanche soir le trimaran Use it Again de Romain Pilliard, au large de l'île de Bréhat. Face à l'ampleur des dégâts, les deux bateaux ont directement fait route vers Roscoff pour une escale. Lundi, la skippeuse a rejoint Lorient, son port d'attache, afin de procéder à de grosses réparations. "Mon objectif reste d’arriver en Guadeloupe : dès que les réparations seront terminées, je repartirai pour finir ma première Route du Rhum, a indiqué Violette Dorange. Tout l’enjeu, c’est de réparer le plus vite possible, car il faut franchir la ligne d’arrivée avant sa fermeture, le 3 décembre."

En parallèle, le skipper Francis Joyon a suscité l'inquiétude lundi 2 novembre. Une opération de secours avec détournement d'un cargo pour le récupérer a été organisée lundi soir alors que son bateau a chaviré. La bonne nouvelle est venue dans la nuit où le skipper a été secouru sain et sauf.

Au matin du 3 novembre, Charles Caudrelier, vainqueur de la course en 2022, a été victime d'une avarie de foil, ce mardi alors qu'il pointait en quatrième position dans la catégorie Ultim. "Ce mardi matin, peu avant 5h, Charles Caudrelier alertait son équipe à terre d’une avarie rencontrée sur le foil bâbord du Maxi Edmond de Rothschild", indique un communiqué de l'organisation. Dans la nuit de lundi à mardi, Armel Tripon, a contacté son équipe suite à une avarie rencontrée sur l’un de ses deux safrans.

Le parcours de la Route du Rhum 2026

Le parcours reste inchangé. Les premières heures de navigation dans la Manche mettent dans le bain les skippers, avec un gros trafic maritime dans la zone. Le golfe de Gascogne est également un autre passage redouté en raison de ses conditions météo souvent violentes. Les skippers arrivent depuis le nord de la Guadeloupe avec un tour de l'île qui est à faire pour arriver à Pointe-à-Pitre. En 2022, un nouveau record avait été battu, Charles Caudrelier à bord de Maxi Edmond de Rothschild avait pulvérisé le record de l'épreuve en devenant le tout premier skipper à passer sous la barre symbolique d'une semaine pour boucler la route : 6 jours, 19 h, 47 minutes et 25 secondes…

La carte et le classement en direct

Dernières mises à jour

12:59 - "Ca vibre de partout" "Pour donner une image aux terriens, on a l’impression de rouler sur du gravier. Ça va tellement vite que ça vibre de partout. Lorsque j’ai vu le chiffre de 43,1 nœuds passer, ça m’a fait sourire, mais sur le moment, je ne faisais pas le malin car, en plus, de nuit, je ne voyais rien, je ne savais pas où j’allais m’arrêter ! a expliqué Basile Bourgnon (Edenred) ce matin 12:14 - Le constat d'Armel Le Cléac'h Deuxième en Ultim de la Route du Rhum, Armel Le Cléac'h (Maxi Banque Populaire XI) a précisé que "la mer n’est pas facile, elle est un peu dans tous le sens, ce n’est pas hyper confortable. La mer est assez cabossée. La suite est encore incertaine concernant la stratégie. On a plusieurs idées. Ce qui est sûr c’est que ça ne sera pas tout droit jusqu’aux Antilles." 12:14 - Fabien Delahaye à bord de Legallais abandonne la Route du Rhum Blessé, le skipper a du abandonner ce mardi. "Après un gros planté, j’ai affalé le spi. Ma cheville est partie sur le côté et j’ai ressenti immédiatement une douleur très vive. Je n’ai pas vu exactement ce qui s’est passé car il y avait de l’eau partout au moment de l’affalage, je ne voyais rien. Les conditions de vent à venir sont épouvantables et je ne suis malheureusement pas en forme pour aller les affronter. Ce ne serait pas raisonnable de continuer. J’ai refait un tour sur la météo. Il ne s’agit pas d’aller au bout pour aller au bout. Il faudrait que j’empanne maintenant pour ne pas prendre le près mais j’en suis incapable. Je suis forcément déçu, c’est une décision très dure à prendre. J’ai beaucoup de personnes qui me suivent, notamment au sein de Legallais et j’aurais aimé mener notre Class40 de l’autre côté de l’Atlantique" 11:40 - La folle vitesse de certains bateaux Pierre Leboucher (Institut Imagine) a réagi sur les vitesses folles de son Class40 au petit matin. "Par moments, quand on a le bon angle avec la mer, ça va tout seul. Et puis, parfois, quand le vent tourne un peu, on fait de beaux plantés ! Mais il y a des moments où le compteur de vitesse ne s’arrête plus dans les surfs. C’est quand même assez sympa !" 10:40 - Pas d'évolution en tête sur la Route du Rhum Au pointage de 10h sur la route du Rhum, Tom Laperche est toujours leader devant Armel Le Cléach. Chez les Imoca, c'est Corentin Horeau qui est leader devant l'Italien Beccaria. En Fifty, Basile Bourgnon est en tête devant Baptiste Hulin alors que Luca Rosetti est leader des Class40 devant Pierre Leboucher. 10:16 - Quelques problèmes pour Beccaria sur la Route du Rhum Ambrogio Beccaria a connu quelques soucis ces dernières heures avec une fuite d’eau à l’arrière de son monocoque et un réchaud hors service a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Ouest France. "Franchement, c’est dur ! Je commence à avoir des petits problèmes de rythme. Il y a deux ou trois bricoles. Ce n’est pas grave, mais ça prend beaucoup d’énergie. Faire les petites réparations, ce n’est pas évident. Là, je me bats un peu avec le bateau. J’ai du mal à le faire avancer. Le vent est très changeant. Mais je mets beaucoup de charbon pour essayer de ne pas continuer à creuser mon trou." 09:40 - Encore une avarie sur la Route du Rhum Une avarie de plus sur la Route du Rhum. Dixième au classement des Imoca, Armel Tripon (Les P'Tits Doudous) a été victime d'un pépin dans la nuit de lundi à mardi. Le vainqueur de la course en 2018 dans la catégorie Multi50 navigue au ralenti. "Dans la nuit, Armel Tripon a contacté son équipe suite à une avarie rencontrée sur l'un de ses deux safrans", indique un communiqué de l'organisation. "Alors qu'il naviguait au portant à plus de 20 nœuds, à environ 650 milles dans le nord-est des Açores, dans une mer assez maniable et un vent de 20/25 nœuds, le bateau est subitement parti au lof. Armel navigue avec un safran relevé et à vitesse réduite afin d'analyser la situation et de tenter d'apporter une solution au problème." 08:55 - Le pointage de 6h Tom Laperche a continué de mener la tête lundi en filant vers le nord des Açores, devant Armel Le Cléac'h (Banque Populaire) et Thomas Coville (Sodebo Ultim 3) qui réduisait petit à petit son retard. Corentin Horeau (MACSF) et Basile Bourgnon (Edenred) dominent toujours les courses Imoca et Ocean Fifty. Chez les Class 40, Pierre Leboucher (Institut Imagine) prend la tête. 08:22 - Une avarie pour Caudrelier Charles Caudrelier a alerté son équipe à terre d’une avarie rencontrée sur le foil bâbord du Maxi Edmond de Rothschild. Cet incident majeur est survenu tandis que le skipper du Gitana Team naviguait au portant, à 400 milles dans le Nord des Açores, dans une mer formée de 3 m et un vent de Nord de 20/25 nœuds. "Pour l’heure, épaulé par son équipe à terre, Charles Caudrelier réalise les opérations nécessaires à la sécurisation du foil endommagé tout en menant des investigations plus poussées à bord pour déterminer l’étendue de l’avarie. Parallèlement, sa cellule routage étudie les différents scénarios possibles", précise le communiqué. 07:50 - Attention à la météo Les skippers vont devoir être en étroite relation avec leur cellule météo pour définir une stratégie de course et éviter le chavirage avec le phénomène du thalweg . "Le vent va tourner à 180°, il va falloir manœuvrer pas mal et c’est souvent plus compliqué que dans la théorie", a fait comprendre Armel Le Cléac'h. "En solo sur un Ultim avec les plus grandes voiles en l’air, ça peut surprendre. Ce n’est pas le genre de phénomène que tu passes les mains dans les poches !", a rénchéri Jean-Yves Bernot dans des propos recueillis par l'organisation de la course. 07:19 - Joyon en sécurité L'organisation de la Route du Rhum a confirmé que Francis Joyon, victime d'un chavirage, a été secouru par un cargo. Le navigateur de 70 ans est bien à bord du navire. "Après son chavirage survenu ce lundi 2 novembre aux environs de 15 heures, Francis Joyon a été secouru par le cargo Maersk Colombus à 23 heures", a fait savoir l'organisation via un communiqué diffusé ce lundi soir. "Le skipper du Vintage Multi Oceans va bien et fait actuellement route vers l’Irlande où il sera débarqué dans les prochaines heures."

Les skippers engagés pour la Route du Rhum 2026

Ultim - 6 skippers

Louis Burton - Ultim Armand Thiery

Charles Caudrelier - Maxi Edmond de Rothschild

Thomas Coville - Sodebo Ultim 3

Tom Laperche - SVR Lazartigue

Armel Le Cléac'h - Maxi Banque Populaire XI

Anthony Marchand - Actual

IMOCA - 26 skippers

Fabrice Amédéo - Team FDJ United Wewise

Pierre‑Louis Attwell - Resilient

Davy Beaudart - Bureau Vallée

Ambrogio Beccaria Balduzzi - Allagrande Mapei

Jérémie Beyou - Charal

Arnaud Boissières - April Marine

Elodie Bonafous - Association Petits Princes Quéguiner

Francesca Clapcich - 11th Hour Racing

Manuel Cousin - Coup de Pouce

Nicolas d'Estais - Café Joyeux

Jean‑Baptiste Daramy

Violette Dorange - Initiatives Coeur

Maël Garnier - DeVenir

Sam Goodchild - Macif Santé Prévoyance

François Guiffant - Partage

Oliver Heer - Embrace the Challenge

Corentin Horeau - MACSF

Robin Marais (nom sans bateau indiqué)

Sébastien Marsset - Foussier

Thomas Ruyant - TR Racing

Shawyer Scott - Canada Ocean Racing Be Water Positive

Sébastien Simon - Groupe Dubreuil

Masa Suzuki - Milai‑22

Armel Tripon - Les P'tits Doudous

Ocean Fifty - 11 skippers

Luke Berry - Le Rire Médecin Lamotte

Basile Bourgnon - Edenred

Laurent Bourgues - Ready To Go

Baptiste Hulin - Viabilis Oceans

Anne‑Claire Le Berre - Upwind by Merconcept

Erwan Le Draoulec - Lazare

Léonard Legrand - Sodebo Fifty

Matthieu Perraut - Elvest

Pierre Quiroga - Wewise

Thibaut Vauchel‑Camus - Solidaires en Peloton

Class40 - 49 skippers

Aina Bauza

Yohan Bertrand - Yoda

Stéphane Bodin - Wasabiii

Jules Bonnier - Plastic Odyssey

Mathieu Claveau - Phare 40

Pep Costa - VSF Sports

Yves Courbon - Oceanconnect

Fabien Delahaye - Legallais

Corentin Douguet - SNSM Faites un don

Sophie Faguet - Défi Solidaire avec Ellye et l'Arche

Loïc Féquet - Accappella

Robin Follin - Solano

Andrea Fornaro - Influence 2

Jonas Gerckens - Belgium Ocean Racing - Curium

Marco Guerra - Imagin Act Socomec

Emmanuel Hamez - Viranga

Thomas Jourdren (nom sans bateau indiqué)

Théa Khelif - Woman of Course

Milan Kolacek (nom sans bateau indiqué)

Guillaume L'Hostis - Alternative Sailing - Constructions du Bélon

Sasha Laniece - Alderan

Matéo Le Calvic (nom sans bateau indiqué)

Quentin Le Nabour - Bleu Blanc Planète Location

Pierre Leboucher (nom sans bateau indiqué)

Pamela Lee - Empowher

Ian Lipinski - Crédit Mutuel

Alexis Loison - Réel

Thomas Lurton - Sireco

Goulven Marie - Qwanza

Jean Marre (nom sans bateau indiqué)

William Mathelin Moreaux - Patapain Les Invincibles

Mikael Mergui - Hirsch Centrakor

Achille Nebout - Amarris

Kéni Piperol (nom sans bateau indiqué)

Guillaume Piriouelle - Sogestran Seafrigo

Thimoté Polet - Team Zeiss

Ulysse Pozzoli - Eärwen

Christophe Rateau - Gustave Roussy

Yanick Rebuffat - Mussulo40

Vincent Riou - Pierreval - Fondation Goodplanet

Luca Rosetti - Maccaferri Futura

Henry Rupert - Eora

Rodolphe Sepho - Rêve de Large 5

Matteo Sericano - Lucente

Benoît Sineau - Ekinox

Lomano Takasi - Réauté Chocolat

Djemila Tassin - Magenta

Jean‑Baptiste Ternon - Mic Odyssey Axel Tréhin

Vintage Multi - 13 skippers

Christophe Bogrand - Terres du Launay

Charlie Capelle - Acapella Proludic La Chaîne de l'Espoir

David Ducosson - Trilogik

Laurent Etheimer - Fifty Fifty

Florian Gueguen - Graine de Courage

Marc Guillemot - Dazeilad

Roland Jourdain - We Explore

Francis Joyon - Pour les Océans

Gilles Lamiré - Groupe GCA

Eric Péron - French Touch Oceans Club

Romain Pilliard - Use It Again

Thierry Roger - Perros Guirec

Damien Seguin - Arkea Handicap International

Vintage Mono - 13 skippers

Christophe Bachmann - Grain de Sable

Tanguy Caradec - Eurvad

Wilfrid Clerton - Kriter VIII

Gilles Colubi - SNSM Guilvinec

Amaury de Jamblinne de Meux - Tagaroa

Remy Gerin - Faiaohae

Patrick Isoard - Groupe Cogedis pour Enfants du Mékong

Kieran Le Borgne - Aito

Jean Le Cam - Alegria

Hugo Le Fort - Le Cigare Rouge

Frédéric Mailhos - FEVE

Olivier Nemsguern - Ecolhuma

Titouan Pilliard - Use It Again for Youth

Le palmarès de la Route du Rhum depuis sa création