Tom Laperche : qui est le vainqueur de la Route du Rhum 2026 ?

Du début à la fin, le skipper Tom Laperche a dominé la Route du Rhum.

Pour sa première participation à la Route du Rhum, Tom Laperche, considéré comme l'un des favoris, s'est imposé en menant la course quasiment de bout en bout. Une performance remarquable pour l'homme né en juin 1997 du côté de Loudéac dans les Cotes-d'Armor. Ingénieur de formation, il allie des compétences sportives, une vraie expertise technique et un vrai goût de l'innovation. Celui qui met toujours en avant le travail collectif plutôt que la performance individuelle ajoute une grosse ligne à son palmarès.

Tom Laperche a commencé la voile à La Trinité-sur-Mer vers 7 ou 8 ans. Il décrit la découverte de la responsabilité d'avoir son propre bateau et de la liberté d'aller où l'on veut. "J'ai commencé la voile à Trinité-sur-Mer vers l'âge de 7 ou 8 ans. Au début, on s'entraîne et on navigue sur son petit Optimist, et on ressent vite la responsabilité d'avoir son propre bateau et la liberté de pouvoir aller où l'on veut. C'est fascinant d'être au contact de la mer, du vent et de la nature" explique-t-il pour Bonnegueule.

Sa carrière s'est construite petit à petit et il est loin d'être un inconnu. Il remporte le championnat de France Élite Offshore en solo en 2021, puis La Solitaire du Figaro en 2022. Il gagne cette 53e Solitaire en s'imposant aussi dans la troisième et dernière étape, à l'arrivée à Saint-Nazaire. En 2021, il décide de rejoindre l'équipe MerConcept comme co-skipper de François Gabart sur le trimaran SVR-Lazartigue. Puis Gabart, fatigué par deux années de différends avec la classe Ultim sur la conformité de son bateau, lui passe la barre. Laperche devient skipper en 2024.

Pour son tout premier tour du monde en solitaire, il mène la flotte dans l'hémisphère Sud lors de l'Arkéa Ultim Challenge et devient le plus jeune skipper du quatuor de tête. Mais, une collision à environ 1 300 milles à l'ouest du Cap, alors qu'il était deuxième, endommage un dérive. Il fait route vers Le Cap pour réparer et devient le premier skipper contraint à l'abandon. L'année 2025 sera finalement une année de consécration avec une victoire sur la Rolex Fastnet Race et la Transat Café L'Or en 2025.