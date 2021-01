DIRECT. Vendée Globe : Dalin accentue son avance, le classement en direct

VENDEE GLOBE 2020-2021. Le suspense est toujours intense sur le Vendée Globe, alors que l'arrivée du vainqueur est estimée mercredi. Charlie Dalin a repris un peu d'avance en tête du classement devant Boris Herrmann et Louis Burton. Découvrez les positions des bateaux sur la cartographie et les dernières actualités en live.

12:22 - Attanasio "un peu jaloux" de ne pas participer à "cette arrivée folle" Romain Attanasio (PURE - Best Western), 13e du classement, à la vacation de 10h ce matin : "Je trouve cette arrivée folle. Je suis un petit peu jaloux de ne pas y être. C’est toujours un moment difficile, il y a toujours un petit coup de mou quand les premiers arrivent car ça te renvoie à tout le retard que tu as. Ce n’est jamais agréable et en même temps ça lance le processus d’arrivée et bientôt ça sera notre tour ! C’est ce sentiment partagé de ne pas y être, surtout que c’était une course ouverte donc je me dis que j’aurais pu y être".

12:07 - Dalin gagne encore un peu de terrain Le pointage de 12h vient de tomber : Charlie Dalin a repris quelques miles à Boris Herrmann et une vingtaine de miles à Louis Burton. Le leader du classement du Vendée Globe se situe à 444 nm de l'arrivée aux Sables d'Olonne (environ 820 km) : [Classement ????]

Découvrez les positions des skippers du 26 janvier à 12h.

Suivez la flotte ici ▶️ https://t.co/uKgQVrf3Yk #VG2020 pic.twitter.com/CzsYWzQtMu — Vendée Globe (@VendeeGlobe) January 26, 2021

11:34 - Damien Seguin critique les bonifications attribuées par le jury Le skipper du bateau Groupe Apicil suit également de près la lutte pour la victoire finale, à laquelle il ne semble plus pouvoir se mêler et regrette que les bonifications de temps jouent un tel rôle sur l'issue de la course : "Je vois que la tête de flotte est hyper nerveuse, dès qu’il y a une petite variation de vent, ça empanne et ça change de direction. On a l’impression qu’ils ont du mal à se faire confiance sur leurs options. A part Maître CoQ IV (Yannick Bestaven) et LinkedOut (Thomas Ruyant) qui ont, comme moi pris l’option de partir au Nord, qui sont sur un bord obligatoire jusqu’à l’arrivée, les trois autres (Apivia, Bureau Vallée 2 et Seaexplorer - Yacht Club de Monaco) composent un petit peu avec ce qu’ils ont et sautent sur toutes les opportunités. Ça ne doit pas être évident pour eux, la tension nerveuse doit être à son comble. Et il y a évidemment l’ordre d’arrivée aux Sables d’Olonne, mais il y a aussi les bonifications. Je pense que le jury s’est un peu précipité à vouloir donner des bonifications trop rapidement, sans prendre en compte le contexte de course particulier et c’est en train de pourrir l’arrivée de toute la tête de flotte. J’ai un rapport particulier avec les jurys, j’ai toujours considéré, et à juste titre vu mes nombreuses expériences en olympisme, que c’était des personnes qui jugeaient des choses qui n’avaient pas l’habitude de pratiquer eux-mêmes donc forcément les décisions ne sont pas souvent bonnes".

11:20 - Seguin : "Rester concentré" "J’ai du mal à réaliser que j’arrive, a confié ce matin DamienSeguin, actuel 6e du classement. Je sais que je serai aux Sables d’Olonne dans 2 jours car forcément je regarde les ETA (Estimations de temps d'arrivée), mais je pense être loin d’arriver dans ma tête. Même si j’en ai envie, je suis encore un marin sur le Vendée Globe, je bataille encore avec des concurrents autour de moi. Cette arrivée va être spéciale, comme toutes les courses, mais je ne vais pas trop l’anticiper, je vais laisser ça à mon instinct sur le moment et je vais essayer de continuer à bien faire ce que je suis en train de faire, c’est-à-dire terminer ce Vendée Globe. Il faut rester concentré car même si ça parait être de la ligne droite, on va avoir des conditions de vent compliquées, on va retrouver un gros trafic maritime et le Golfe de Gascogne n’est jamais quelque chose de facile avec la remontée du plateau océanique".

11:06 - Herrmann le mieux placé pour la victoire ? Pour connaître le nom du vainqueur de ce Vendée Globe 2020-2021, il faudra donc non seulement regarder l'ordre de passage sur la ligne d'arrivée mais aussi les écarts exacts, auxquels il faudra retrancher les temps de compensations attribués à Herrmann, Bestaven et le Cam. Un casse-tête que certains prévisionnistes essaient de démêler et d'anticiper, à l'image du skipper Yoan Richomme, qui livre ses analyses sur son compte Twitter. Selon son estimation du jour, Charlie Dalin peut envisager la victoire mais Boris Hermmann, grâce son bonus de temps de 6 heures, reste, pour l'heure, le mieux placé : @VendeeGlobe

1. @ApiviaVoile pas loin de gagner les 2 classements

2. @borisherrmann de justesse devant @LouisBurtonOff sur l'eau

3. @LouisBurtonOff sur une option nord

4. @YannickBestaven l'emporte

5. @borisherrmann 2ème à 16min

6. @ApiviaVoile 3ème à 55min



Ce n'est pas fini! pic.twitter.com/6wJqgXFX1q — Yoann Richomme (@yoannrichomme) January 26, 2021

10:55 - Beyou bataille dans le Pot au Noir Annoncé comme l'un des grands favoris avant le départ, Jérémie Beyou a du revoir rapidement ses ambitions à la baisse après avoir été contraint de faire demi-tour pour réparer son bateau. Le skipper français a ensuite repris la mer avec un retard trop conséquent pour se mêler à la lutte pour la victoire finale. Après avoir néanmoins réussi une belle remontée, son bateau Charal est actuellement englué dans le Pot au Noir et le marin enrage. "Je n’avance pas depuis 30 heures, regrettait-il ce matin. Il y a une espèce de Pot au Noir en deux parties : une partie très Sud au niveau de Fernando de Noronha, et une partie plus Nord qui est toujours devant moi. Entre ces deux espèces de Pot, le vent s’est complètement écroulé". Beyou confie également qu'il évitera de suivre le sprint final des embarcations de tête dans les heures à venir : "J’ai juste regardé vite fait hier soir la tête de flotte, ça a l’air bien de jouer la courbure dans l’Est comme a fait Charlie (Dalin). C’est un final inédit mais honnêtement, j’évite de regarder parce que ça me fait de la peine et à partir d’aujourd’hui, je vais couper car c’est trop dur à vivre".

10:47 - Clarisse Crémer : "Il va y avoir des déçus" La skippeuse du bateau Banque Populaire, actuellement positionnée en 12e position, s'est exprimé au sujet du sprint final, ce matin, lors de la vacation radio : "J’ai le site internet du Vendée Globe donc je regarde sur la cartographie les premiers. C’est fou ! Tous les jours, je fais des petits routages. Mais j’ai effectivement bien peur que ce ne soit pas le premier qui coupe la ligne qui gagne le Vendée Globe. Il faudra faire la fête à tout le monde et dire à la fin qui a gagné ! On était optimiste au départ quant aux conditions sanitaires du retour. Là, c’est 'craignos' mais on ne peut pas se plaindre car on a évité tout ça pendant trois mois. Clairement, Charlie (Dalin) a repris l’avantage. Autant il y a trois jours, on pouvait se poser la question. Mais je pense que Charlie est clairement positionné entre la ligne et Louis (Burton). Je mettrais quand même une bille sur Boris (Herrmann) pour gagner. C’est chaud quand même ! Le pauvre Thomas (Ruyant), il a été dans les trois premiers toute la course… Il va y avoir des déçus c’est sûr ! Cela va dépendre du vent à l’arrivée… J’ai fait de la course à pied pendant dix ans, et le mec qui gère bien sa course, il peut gagner au sprint final, comme Boris. Je trouve que tout le monde a du mérite. Ce Vendée Globe a tellement été particulier. J’aimerais bien que tout le monde gagne !".

10:41 - Deux options de routage pour Dalin "Il y a un groupe avec celui de Yannick (Bestaven) et de Thomas (Ruyant), pour qui la situation est claire, explique ce matin Antoine Carraz, le directeur technique d’Apivia, le sponsor du bateau de Charlie Dalin. Ils vont faire deux bords en montant très Nord, puis bifurquer vers Les Sables d’Olonne en s’appuyant sur les vents générés par une dépression. Alors que pour Charlie, il reste deux options : faire la route comme eux très Nord ou alors couper par le Golfe de Gascogne, ce qui raccourcie la route, même s’il peut y avoir un vent moins stable. Si lui à ses deux options, les autres non… Il a encore le choix de la route qu’il veut faire en fonction des conditions météo qu’il étudie non-stop, sachant qu’il va certainement essayer de favoriser son côté favorable bâbord amure. On voit qu’il y a un delta de 2 à 3 nœuds de vitesse entre les deux bords et c’est à prendre en compte dans son choix stratégique. Nous en saurons plus ce matin ou en milieu de journée".

10:33 - Du suspense jusqu'au bout, les compensations de temps décisives Rien n'est joué dans ce Vendée Globe, et si l'issue de course se décide à quelques heures près, ce qui semble de plus en plus probable, l'ordre de passage sur la ligne d'arrivée des Sables d'Olonnes pourrait même être différent du classement final. Trois skippers bénéficieront en effet d'un "bonus" de temps qui leur a été attribué après le sauvetage de Kevin Escoffier, au début du mois de décembre, à l'occasion de laquelle ils s'étaient déroutés : Boris Herrmann (l'heure d'arrivée sera l'heure à laquelle il termine moins 6 heures)

Yannick Bestaven (moins 10 heures et 15 minutes)

Jean Le Cam (moins 16 heures et 15 minutes)