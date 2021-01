"DIRECT. Vendée Globe : Jean Le Cam prochain à l'arrivée, le point sur le classement"

VENDÉE GLOBE 2020-2021. Les faibles écarts au classement et les compensations de temps ont donné lieu à une arrivée folle sur le Vendée Globe. Yannick Bestaven est finalement sacré vainqueur devant Charlie Dalin. Jean Le Cam est attendu ce soir aux Sables d'Olonne. Suivez les dernières infos en live.

16:02 - L'arrivée de Jean le Cam pourrait encore modifier le classement Le skipper français passera la ligne d'arrivée en 8e position mais la bonification de temps dont il dispose (16 heures et 15 minutes) devrait lui permettre de gagner plusieurs places au classement. Il sera ainsi classé 4e s'il en termine avant 21h34 et 5e s'il boucle son tour du monde avant 21h57.

15:31 - Jean Le Cam devrait arriver ce soir L'un des héros de ce Vendée Globe est attendu sur la ligne d'arrivée ce jeudi soir. Sa bonification de temps obtenue après le sauvetage de Kévin Escoffier ne lui permettra pas de jouer la victoire mais d'obtenir tout de même une belle place : Jean est attendu vers 21.00 sur la ligne. #YesWeCAM file à 20 nds en 8e position. Avec la compensation de temps de 16h15’ il devrait pouvoir grimper au classement. Il faut déjà franchir la ligne... Bravo au vainqueur @YannickBestaven arrivé cette nuit, quelle course !???????? #VG2020 pic.twitter.com/72akWy1u3D — Jean Le Cam (@JeanLecam) January 28, 2021

15:07 - Pedote s'exprime après l'arrivée Giancarlo Pedote, qui a franchi la aligne d'arrivée en 7e position tout à l'heure, a confié ses premières impressions, en expliquant notamment : "Mon objectif était de terminer le tour du monde. C'était une première. Dans mon équipe, personne n'avait préparé un Vendée Globe. On n'avait pas des moyens énormes. Je voulais faire les choses simples. C'était important de ne pas casser le bateau. Après le cap Horn j'ai pu remettre le pied sur le champignon. Des fois, j'avais du mal à démarrer le bateau, je lui parlais : "Qu'est-ce que tu veux ?" Comme cette nuit, j'ai bien avancé et ce matin pendant cinq heures, le bateau ne redémarrait pas".

14:59 - Le maire des Sables d'Olonne confirme la venue d'Emmanuel Macron Yannick Moreau s'est dit "honoré" de la visite prochaine du président de la République, qui viendra féliciter les skippers du Vendée Globe : En réponse à ma lettre et en écho à l’héroïsme et à l’esprit d’Aventure des marins du #VendéeGlobe, le Président de la... Publiée par Yannick Moreau sur Mercredi 27 janvier 2021

14:54 - Emmanuel Macron a félicité les marins du Vendée Globe "Cette édition du Vendée Globe a conjugué l’héroïsme à tous les temps. Mythique !", a réagi le président de la République, ce matin, sur son compte Twitter, avant d'ajouter : "Jusqu’au bout, les skippers nous ont tenus en haleine ! Au vainqueur Yannick Bestaven, aux participants, à vous qui, dans l’épreuve, avez incarné la solidarité des gens de mer : BRAVO. Nous honorerons prochainement vos prouesses aux Sables-d'Olonne, ensemble".

14:49 - VIDEO. Seguin déguisé pour la descente du chenal Damien Seguin, premier sportif handisport à boucler un Vendée Globe, savoure son arrivée dans le chenal des Sables d'Olonne : Le médaillé olympique profite pleinement de cette mythique remontée de chenal !

Et le tout en déguisement s'il vous plait ????‍☠️ pic.twitter.com/kP5gjvGdiQ — Vendée Globe (@VendeeGlobe) January 28, 2021

14:45 - Herrmann : "Le Vendée Globe m'a changé" Boris Herrmann s'est exprimé peu après son arrivée, en évoquant notamment son accident d'hier soir et son soulagement : "Je suis heureux du résultat, surtout au vu des derniers événements. Je suis absolument heureux de ma course et de mon résultat. C'était un travail d'équipe et j'ai hâte de célébrer ça avec eux. La préparation du bateau, tout autour de la course, la mission avec la science et l'éducation. C'est bien d'avoir tous ces gens ici maintenant réunis. C'est le meilleur moment de la course (...) Le pire moment, c'était lorsque j'étais debout à l'arrière du bateau et que je voyais des éléments de mon bateau coincés puis se casser. Au final, nous avons pu finir et bien. Les dégâts sur le bateau ne sont pas trop graves, ils ne sont pas structurels (...) Le Vendée Globe m'a changé, je ne sais pas encore de quelle manière, mais il m'a beaucoup appris sur la patience et la confiance - la confiance dans les gens, la confiance dans le bateau. Il m'a appris que les bonnes choses viennent avec le temps. Qu'il faut attendre 80 jours pour l'arrivée et pour toutes ces belles émotions et que ce n'est pas un voyage de plaisir. C'est un étrange rapport entre le temps et la récompense".

14:03 - Herrmann, Seguin et Pedote dans le chenal des Sables d'Olonne L'horaire de la marée a contraint les derniers arrivés à patienter avant de poser le pied à terre. Boris Herrmann (Seaexplorer - Yacht Club de Monaco), Damien Seguin (Groupe APICIL) et Giancarlo Pedote (Prysmian Group) vont désormais pouvoir descendre le chenal du port des Sables d'Olonne puis retrouver la terre ferme.

13:31 - Burton : "C’est la réalisation d’un rêve" Louis Burton, qui a coupe la nuit dernière la ligne d'arrivée en deuxième position mais qui termine troisième au classement final de ce Vendée Globe, a fait part de sa joie et de son soulagement d'avoir bouclé ce tour du monde. "Je suis très fier d’avoir amené ce beau bateau jaune aux Sables d’Olonne pour la deuxième fois consécutive, a-t-il notamment indiqué. C’est un super résultat. C’est la réalisation d’un rêve. On s’est préparé avec les moyens et l’expérience qui sont les nôtres et on ne s'était pas donné un objectif de podium au départ. C’est une bonne démonstration d’esprit d’équipe ! Le Vendée Globe, c’est un peu comme quand tu regardes un avion qui marche à 1000 km/h dans le ciel bleu sans nuages, tu ne te rends pas compte qu’il va vite. Quand tu fais le tour du monde à la voile sans voir la terre, tu ne t’en rends pas compte. Là, quand tu vois la terre, tu te rends compte que tu as fait le tour du monde !".

13:13 - Le temps à l'arrivée de Giancarlo Pedote Pedote a bouclé ce Vendée Globe moins d'une heure après Damien Seguin et s'empare de la 7e place provisoire du classement, avant l'arrivée de Jean Le Cam prévue ce soir : [Arrivée Vendée Globe 2020????]@GiancarloPedote (Prysmian Group) a franchi la ligne d’arrivée du #VG2020.

Il a bouclé son tour du monde, sans escale et sans assistance, après 80j 22h 42min 20s de navigation en parcourant 24 365.74 nm.

Bravo à lui ???????????????? pic.twitter.com/gESgBnhL57 — Vendée Globe (@VendeeGlobe) January 28, 2021

12:58 - La première réaction de Damien Seguin Le skipper français s'est exprimé quelques instants après cette "arrivée incroyable" du Vendée Globe : ???? Les premiers mots de Damien après son passage de ligne !

✨ Émotion, sourire, fierté : « une arrivée incroyable » #VG2020 #VendéeGlobe pic.twitter.com/z3AEiSeQ1S — Damien Seguin (@sailingdamien) January 28, 2021

12:43 - Giancarlo Pedote franchit à son tour la ligne d'arrivée Le skipper italien boucle ce Vendée Globe quelques minutes après Damien Seguin. Les deux hommes ne se seront pas lâchés los de ce final à suspense.

12:32 - Egalement un tour du monde en 80 jours pour Seguin Damien Seguin boucle ce Vendée Globe avec 18 heures de retard sur Yannick Bestaven, le vainqueur de l'épreuve : [Arrivée Vendée Globe 2020]@sailingdamien (Groupe APICIL ) a franchi la ligne d’arrivée du #VG2020.

Il a bouclé son tour du monde, sans escale et sans assistance, après 80j 21h 58min 20s de navigation en parcourant 24 365.74 milles

Félicitations à lui pour sa très belle course. pic.twitter.com/i1sfZyak9R — Vendée Globe (@VendeeGlobe) January 28, 2021

12:22 - Arrivée de Damien Seguin, qui termine 6e du Vendée Globe Le skipper français vient de passer la ligne d'arrivée aux Sables d'Olonne et termine à une belle sixième place au classement final.

12:01 - Damien Seguin proche de l'arrivée Le skipper du bateau Groupe Apicil va être le prochain skipper à couper la ligne d'arrivée de ce Vendée Globe 2020-2021, dans quelques minutes : ???? Arrivée imminente ! #VG2020 #VendéeGlobe pic.twitter.com/g8ldaP0K3F — Damien Seguin (@sailingdamien) January 28, 2021

11:36 - Boris Herrmann termine quatrième du Vendée Globe Après avoir heurté un bateau de pêche hier soir alors qu'il pouvait encore viser la victoire, le skipper hongrois en a finalement terminé ce vendredi, à 11h19, avec le Vendée Globe. [Arrivée Vendée Globe 2020]@borisherrmann (Seaexplorer - Yacht Club de Monaco) a franchi la ligne d’arrivée du #VG2020.

Il a bouclé son tour du monde, sans escale et sans assistance, après 80j 20h 59min 45s de navigation en parcourant 24 365.74 milles

Félicitations à lui !! pic.twitter.com/xo7uLLU0ol — Vendée Globe (@VendeeGlobe) January 28, 2021

11:14 - Boris Herrmann raconte sa collision Le skipper allemand, d'ont l'arrivée est attendue dans l'heure à venir, est revenu ce matin sur sa collision avec un bateau de pêche, à 90 mille des Sables d'Olonne : "C’est le pire cauchemar qui pouvait m’arriver mais j’espère que mon bateau tiendra jusqu’à la ligne d’arrivée avec la réparation de fortune que j’ai faite dans le gréement après la collision. Je dormais quand c’est arrivé et avant de m’endormir, j’avais bien vérifié toutes mes alarmes sur mon radar et mon système Oscar. Tout fonctionnait, comme cela fonctionne bien depuis le début de ma course. Je ne comprends pas mais c’est vrai qu’il paraît que certains chalutiers en pêche ne branchent pas leur AIS ! (...) Je me suis habillé, j’ai mis mon harnais et je suis sorti faire le point quand la collision s’est terminée et j’ai remis dans l’eau mon safran tribord pour pouvoir mieux manœuvrer : Mon balcon avant est arraché mais il tient encore, suspendu. Mon bout-dehors est cassé. Mon foil tribord est complètement tordu mais le puits de foil n’est pas touché. Je n’ai pas de voie d’eau. Sur tribord, mon gréement s’est abîmé dans le choc. J’ai fait une réparation de fortune sur le hauban tribord, donc, et comme je suis bâbord amure, ça a l’air de tenir. J’étais sous grand-voile haute mais j’ai mis un ris depuis pour ne pas forcer sur le gréement. J’espère que ça tiendra".

10:58 - Escoffier attend Le Cam Le skipper de PRB, présent aux Sables d'Olonne, attend désormais avec impatience l'arrivée de Jean Le Cam : "Je viens pour lui. Je n’imagine rien pour l’instant. C’est son arrivée. Moi, je n’ai rien à imposer. Je reste aux Sables jusqu’à samedi. S’il a le temps et l’envie de prendre un verre pour en reparler, je serai là. C’est à lui de donner le tempo et d’en profiter un maximum en étant un peu égoïste. On est déjà des gens égoïstes pour faire cette course et imposer ça à notre entourage. Il peut encore le rester pendant quelques heures et ne penser qu’à lui".

10:18 - Bestaven : "Il y a deux vainqueurs" Présent en conférence de presse aux côtés de Charlie Dalin ce matin, Yannick Bestaven a notamment indiqué, à l'adresse du skipper havrais : "Il y a deux vainqueurs sur ce Vendée Globe. Je l’ai félicité pour sa réaction de grand sportif. Je l’ai remercié de ce fair-play et lui ai dit :’Dans quatre ans, c’est toi qui porteras le trophée. Tu verras il est lourd'.".