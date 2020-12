Vendée Globe : Le Cam a débarqué Escoffier, le classement en direct

VENDEE GLOBE 2020. Le week-end a été riche en évènements sur le Vendée Globe : Kevin Escoffier, qui naviguait sur le bateau de Jean Le Cam depuis son sauvetage, a été récupéré par une frégate française, tandis que Samantha Davies a annoncé son abandon mais aussi son souhait de poursuivre la course. Charlie Dalin continue, lui, de mener le classement.

15:47 - Le Cam à nouveau en solitaire : "Ce ne sont pas des passages évidents" Jean Le Cam, qui navigue à nouveau seul après avoir débarqué Kevin Escoffier, s'est confié ce matin à la vacation, en se projetant également sur la suite de la course : "Tu es en solitaire, après tu vas chercher quelqu’un et tu es en double pendant une semaine. Puis, de nouveau, tu reviens en solitaire. Ce ne sont pas des passages évidents (...) J’ai toujours fait une route assez Nord, comme ça en cas de problème je peux échapper un peu aux conditions météo hasardeuses et avoir des mers un peu plus praticables. Là on va avoir le passage du front, je serai tribord amures d’ici la fin de journée. Ensuite, ça va mollir tranquillement et je devrai empanner. C’est comme d’habitude, on a quand même eu des conditions exceptionnellement musclées depuis quelques jours, il y a beaucoup de vent sans arrêt et donc aucun répit. C’est dur pour les hommes et pour le matériel. Je vais devoir inspecter tout ça car à force de tirer dessus, on risque la casse plus facilement".

15:29 - Le classement à 15h Le trio de tête est inchangé depuis le précédent pointage puisque Charlie Dalin est toujours leader devant Thomas Ruyant, qui a retrouvé une marge plus confortable sur Louis Burton. A noter que Yannick Bestaven a repris la quatrième place à Damien Seguin. Le prochain classement sera communiqué à 18h.

12:52 - Le classement à 12h Thomas Ruyant (LinkedOut) conserve sa deuxième place, derrière, Charlie Dalin (Apivia) et devant Louis Burton (Bureau Vallée 2) : [Classement ????]

10:59 - Davies fait le point sur les réparations Samantha Davies avait retrouvé le sourire, ce matin, depuis le port de Cape Town (Afrique du Sud), où elle est arrivée hier : Le compte à rebours est lancé à Cape Town ????????

10:50 - "J’ai pensé que j’allais mourir", confiait Samantha Davies, samedi Samantha Davies (Initiatives Cœur) a annoncé son abandon samedi midi, en revenant sur l'accident qu'elle a subie mais aussi en confiant son désir de boucler ce tour du monde à la voile : "Dans une heure je serai à Cap Town. Je suis soulagée d’arriver après ce qui m’est arrivé. Malheureusement je ne peux pas réparer toute seule, il y a trop de dégâts, notamment dans la quille, il faut sortir le bateau de l’eau. Je dois abandonner le Vendée Globe (...) C’est trop dangereux d’entamer les mers du sud avec toutes ces inconnus. Il faut vraiment tout inspecter. Je pense que c’est aussi la magie du Vendée Globe : la course s’arrête mais j’espère que l’aventure ne s’arrête pas. J’ai toujours dit que ma mission était de faire le tour du monde sur ce bateau. Pour moi, mais aussi pour Initiatives-Cœur, pour mécénat chirurgie cardiaque. Si je peux remettre le bateau en état et repartir, je suis motivée pour le faire (...) Si le bateau est réparable, je suis déterminée à repartir hors course (...) Je suis aussi une aventurière, passionnée par la mer, les océans, et j’ai envie de sauver des enfants avec Initiatives-Cœur (...) Tout le monde sait en partant que ce genre de choses peut arriver. Et puis moi j’ai déjà démâté sur un Vendée Globe. Par contre, il y a trois jours quand ça m’est arrivé, j’ai pensé que j’allais mourir mais une fois que j’ai géré la crise, j'ai pensé que j’allais arrêter la voile. Je me suis dit : 'c’est débile, c’est n’importe quoi, j’arrête la voile, je ne fais plus ça'. Mais ce sont les aléas de la course, c’est l’aventure. Si je peux réussir à repartir et continuer quand même avec ce beau projet… Je me suis fait tellement peur qu’il faut que je reparte vite sinon je vais avoir du mal à renaviguer. Si on arrive à repartir, j’aurai une trouille énorme que ça m’arrive à nouveau. À mon avis, je ne vais pas aller très vite mais j’ai besoin de repartir pour me reconstruire après un truc comme ça".

10:34 - Transfert réussi pour Kevin Escoffier Après avoir passé près d'une semaine en compagnie de jean le Cam après son sauvetage, Kevin Escoffier a été débarqué hier par le skipper du bateau Yes We Cam et récupéré par la frégate Nivôse de la Marine Nationale française dans l'océan Indien, qui va désormais faire route vers la Réunion.