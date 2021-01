Vendée Globe : Dalin se rapproche encore de Bestaven, suspense au classement

VENDEE GLOBE. A environ 20 jours de l'arrivée, le Vendée Globe 2020-2021 est toujours indécis. Yannick Bestaven, occupe toujours la tête du classement mais a vu son avance sur Charlie Dalin, son premier poursuivant, se réduire. Le point sur les positions ce lundi 11 janvier.

[Mis à jour le 11 janvier 2021 à 13h37] Qui sera le vainqueur de l'édition 2020-2021 du Vendée Globe ? Alors que l'arrivée du premier bateau aux Sables d'Olonne est estimée avant la fin du mois par la direction de course, bien malin qui saura le prédire tant la lutte reste acharnée en tête de classement. Yannick Bestaven (Maitre CoQ IV) continue de mener la flotte mais Charlie Dalin (Apivia), deuxième, a refait une grande partie de son retard pendant le week-end et se situe ce lundi main à moins de 70 nm (miles nautiques) du leader. Thomas Ruyant et Damien Seguin sont, eux, à la bagarre pour la troisième place, à environ 170 nm de la tête de course. Suivent Louis Burton, Benjamin Dutreux, Boris Herrmann, Giancarlo Pedote et Jean Le Cam. Dimanche matin, Charlie Dalin se satisfaisait d'avoir retrouvé de la vitesse avec son bateau et livrait son analyse avant les 5 000 derniers miles de ce Vendée Globe : "Yannick est reparti, il a réussi à se dépêtrer de la bulle qui me gêne actuellement, mais je suis content d'avoir réduit autant l'écart. L'élastique devrait se tendre à nouveau, jusqu'au front froid de Cabo Frio qui se dresse devant nos étraves (...) ça fait du bien au moral de voir les milles défiler si rapidement, les écarts se combler aussi vite (...) Il y a encore des coups à jouer, c'est une bonne nouvelle. Ce front va redistribuer les cartes d'une manière ou d'une autre. Chacun aura son positionnement Est/Ouest avec lequel il devra jouer jusqu'au pot-au-noir". Le moral est également au beau fixe chez Thomas Ruyant, qui confiait ce matin : "Je pense que pour Yannick, qui nous voit revenir sur lui alors qu'il avait beaucoup d'avance, ça doit être dur. Pour nous c'est plus réjouissant. J'ai perdu beaucoup de temps à cause de petits soucis, mais je vais pouvoir recoller. Tout le Vendée Globe a été comme ça, la course est loin d'être finie. On ne va rien lâcher et il y aura des opportunités jusqu'au bout !".

Voici le classement du Vendée Globe, à 12 heures, ce lundi 11 janvier 2021 :

Yannick Bestaven (Maître CoQ IV) Charlie Dalin (Apivia) à 49,13 nm (miles nautiques) Thomas Ruyant (LinkedOut) à 130,69 nm (miles nautiques) Damien Seguin (Groupe Apicil), à 137,57 nm (miles nautiques). Le classement complet sur le site officiel

Précisions que le classement à l'arrivée aux Sables-d'Olonne pourrait être différent de l'ordre de passage sur la ligne puisque trois skippers encore en course et qui avaient été impliqués dans l'opération de sauvetage de Kevin Escoffier au début du mois de décembre, bénéficieront d'heures de compensation. Il s'agit de Boris Herrmann (l'heure d'arrivée sera l'heure à laquelle il termine moins 6 heures), Yannick Bestaven (moins 10 heures et 15 minutes) et Jean Le Cam (moins 16 heures et 15 minutes).

Compte tenu du rythme suivi par les skippers de tête, le vainqueur de ce Vendée Globe 2020-2021 ne devrait pas passer la ligne d'arrivée aux Sables d'Olonne avant le 29 janvier. Le record de la course détenu par Armel Le Cléac'h (74 jours 3 heures 35 minutes et 46 secondes) ne devrait donc pas être battu puisque si cette date est confirmée, le gagnant bouclera le tour du monde à la voile en 77 jours ou plus.