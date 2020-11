"Vendée Globe : nouveau duel en tête de classement, l'actu en direct"

Le Vendée Globe 2020-2021 a de nouveau changé de leader ce lundi 23 novembre. Charlie Dalin est désormais en tête devant Thomas Ruyant. Le Britannique Alex Thomson, contraint de réparer son bateau, est distancé. Le point sur les positions sur la cartographie et toute l'actu en direct.

18:01 - Charlie Dalin conforte son avance au classement Au pointage de 18h ce lundi 23 novembre, le skipper d'Apivia possède près de 30 miles nautiques d'avance sur Thomas Ruyant (LinkedOut), son premier poursuivant, et plus de 280 nm d'avance sur Jean Le Cam (Yes We Cam). Alex Thomson, qui a reculé en 5e position après avoir été obligé de ralentir pour effectuer des réparation sur son bateau, est désormais sous la menace de Boris Herrmann et Yannick Bestaven, et devrait encore rétrograder au classement dans les prochaines heures.

17:08 - Seguin préoccupé par la météo Damien Seguin, a fait part des ses difficultés du moment, ce matin, lors de la vacation. "J’ai eu l’impression de revivre un deuxième Pot au Noir, mais plus compliqué que celui qu’on a passé cette année, il y avait des grains partout, peu de vent et des gros changements de directions, a-t-il notamment observé. Je me suis un peu fatigué à faire des changements de voiles, j’aurais peut-être dû prendre cela plus calmement (...) mais ce matin, c’est reparti sur de bonnes bases !". Le skipper de Groupe Apicil est également en plein réflexion sur l'itinéraire des prochains jours : "Il faut que je travaille sur les derniers fichiers météo, il y a des routes de traverses qui existent mais on n’est pas sûr qu’elles soient pérennes sur plusieurs jours (...) Les premiers ont pris ces chemins-là, mais ils sont plus en avance que nous, le groupe du milieu passe des moments difficiles aussi donc pour nous derrière, ce n’est pas beaucoup plus simple (...) Ce qui est sûr, c’est qu’on va mettre encore du temps à arriver à Bonne Espérance".

15:41 - Vingt bateaux dans l'hémisphère sud La skippeuse britannique Pip Hare (Medallia) a passé à son tour l'Equateur à la mi-journée : [Passage équateur ????️] @pipoceanracing (Medallia) 20ème à passer l'équateur.

Elle a doublé la latitude 0 ce midi à 12h18 (UTC), soit 4j 22h 59min après @ATRacing99 (HUGO BOSS). #VG2020

15:19 - Le classement à 15h, Dalin creuse légèrement l'écart Charlie Dalin, leader du classement du Vendée Globe depuis ce matin, possède désormais 27, 99 miles nautiques d'avance sur Thomas Ruyant, selon le pointage communiqué cet après-midi. Le duo de tête est toujours suivi de Jean Le Cam, Kevin Escoffier et Alex Thomson, ralenti en raison d'une avarie.

13:18 - Dalin : "Une nuit plus rapide que prévue" Charlie Dalin a partagé aujourd'hui une vidéo sur son compte Twitter, après "une nuit un peu plus rapide que ce que je pensais. On a eu pas mal de vent au final, on a fait des belles pointes de vitesse, à 25 nœuds et ça nous a permis de pas mal rattraper Thomas (Ruyant)". De belles pointes de vitesse à 25 nœuds pendant la nuit, un passage en tête de flotte et un lever de soleil magnifique… Il n'en faut pas plus pour rendre un skipper heureux !

12:02 - Charlie Dalin toujours en tête à 12h Un nouveau pointage vient d'être communiqué par la direction de ourse : Charlie Dalin (Apivia), se situe toujours en première position du classement, avec un peu moins de 20 miles nautiques d'avance sur Thomas Ruyant (LinkedOut). Les deux hommes disposent d'une marge assez confortable sur Jean Le Cam (Yes We Cam), auteur d'un superbe début de course, et Kevin Escoffier (PRB).

11:05 - Herrmann : "C’est bon d’être en mer" Actuel 7e du classement du Vendée Globe, Bris Herrmann s'est exprimé ce matin lors de la vacation : "La nuit a été très calme, et c’était en fait assez agréable, même si c’était juste à la limite de la conduite du bateau : j’étais à 4 nœuds environ, un peu dans un trou. PRB a été plus chanceux, Kevin (Escoffier) a gagné 40 milles dans la nuit. Il est à 11 nœuds ce matin, et je touche à l’instant le même vent, avec un peu de retard. D’autres ont gagné sur moi cette nuit, mais je ne suis pas très inquiet : tant que je reste dans ce paquet. On verra de l’autre côté de l’anticyclone comment gagner des milles. Je ne suis pas trop déçu (...) Je suis finalement plus détendu quand le bateau avance pleine balle. Les leaders ont une autre situation météo que nous, chacun va devoir trouver sa route, la nôtre est plus pénible. Cette affaire va nous occuper trois ou quatre jours (...) Le moral est bon, la route est longue, il y aura plein d’opportunités. C’est bon d’être en mer. On a un petit challenge à passer cette semaine, ce n’est pas la situation la plus facile. J’ai hâte de toucher le vent du Sud, où je serai plus à l’aise".

09:52 - Thomas Ruyant n'a pas dit son dernier mot Devancé ce matin au classement par Charlie Dalin, le skipper au bateau LinkedOut est bien sûr toujours dans le match pour la place de leader. "Au bénéfice d’un empannage déclenché un peu plus tard et un peu plus loin que celui de Thomas, Apivia pointe ce matin en tête de la flotte, rappelle son sponsor dans un communiqué publié ce lundi. Une situation qui pourrait rapidement s’inverser, quand Thomas orientera, probablement avant son adversaire, l’étrave de son LinkedOut vers un bord plus rapprochant au Sud Est (...) Ce petit pas de deux pourrait durer toute la journée, et les classements s’avérer, de pointage en pointage, chaque fois un peu plus éphémères. Les deux leaders du Vendée Globe, qui ont creuser un écart de 250 milles avec leurs poursuivants, tentent ainsi d’échapper à la reconstitution d’un seul et énorme anticyclone de Sainte Hélène, pour quelques heures encore scindé en deux par le front froid côtoyé aujourd’hui".

09:35 - Beyou "triste" pour Thomson Jérémie Beyou a également eu une pensée pour Alex Thomson, victime d'une avarie alors qu'il était en tête de classement : "Je suis triste pour Alex, parce que ça fait chier pour lui, ça fait chier de le voir ralentir. Il a une grosse réparation à faire, ce n’est vraiment pas cool. J’ai pensé à lui toute la journée. Je lui adresse mon soutien, j’espère qu'il va réparer et vite revenir dans la lutte".

09:27 - Des nouvelles de Jérémie Beyou Contraint au demi-tour la semaine passée, Jérémie Beyou (Charal) a repris la mer mardi dernier en laissant de côté ses rêves de victoire dans ce Vendée Globe. Le skipper français, qui occupe toujours la 32e et dernière position au classement, tente de grappiller son retard sur les bateaux qui le devancent mais avoue ressentir parfois des baisses de moral. "Quand je vois que je suis 3 000 milles derrière la tête, que je suis dans l’Atlantique Nord alors qu’ils sont en bas de l’Atlantique Sud, ce n’est pas facile à vivre, explique-t-il ce matin. Je profite de ce que le bateau aille bien, et j’avance heure par heure (...) C’est compliqué, parce que ce ne sont pas des bateaux faciles à vivre. Pour les pousser, il faut de la motivation, et cette motivation vient de la concurrence. C’est elle qui te pousse dans tes limites (...) Il faut que je trouve un rythme soutenu parce que j’aimerais bien recoller à du monde avant les mers du Sud. Et quand ce n’est pas facile, je laisse le bateau faire".

09:21 - Thomson : "Je ferai tout ce qu'il faut pour rester dans la course" Alors qu'il occupait la place de leader du classement, le Britannique Alex Thomson a été contraint de ralentir ce week-end, pour réparer "une avarie structurelle dans la zone avant du bateau". Le skipper d'Hugo Boss s'est confié ce matin à ce sujet : "Cela a été un peu le choc au début, mais évidemment cela aurait pu être bien pire. C'est réparable et nous ne sommes pas encore dans l'océan Austral. La première partie du travail consiste à faire un rapport sur ce qui s'est passé. J'ai donc appelé Ross, mon directeur technique, qui a réuni le bon groupe de personnes - les concepteurs, les ingénieurs, notre équipe. Et, pendant qu’ils reçoivent et digèrent ces infos, je prends le temps de dormir pour de bon, sachant qu’un gros travail m’attend bientôt (...) Ensuite, nous avons commencé à passer en revue le plan de réparation pour que je comprenne et l’assimile, et que je pose les bonnes questions (...) La première partie du boulot a consisté à stabiliser la coque, ce qui impliquait de couper, coller et boulonner. C'est fait maintenant, et tout a été laminé. Etape 2 : préparer le reste de la réparation. Je dois rassembler tous les matériaux et effectuer une grande partie de la découpe pendant qu'il fait encore jour. Il me reste encore quelques heures de lumière, je prévois donc de faire la découpe (...) C'est vraiment humide, c'est assez dur de bosser là-haut, dans la proue. Mais nous transportons pas mal de matériaux qui savent s’en accommoder, comme de la résine sous-marine, des colles qui peuvent supporter des conditions humides (...) Le travail que je suis en train d’assurer est assez complexe, je ne peux pas me précipiter et je dois m'assurer que tout va bien. Je suis dans un rythme maintenant, donc je vais continuer aussi longtemps que possible (...) Je suis déçu évidemment, mais c'est le Vendée Globe. C'est ce qu'il implique. Il faut être capable de gérer ce genre de choses (...) Dans ces situations, je suis habituellement en colère, triste et émotif, mais ce n'est pas le cas cette fois-ci. J'ai juste besoin de faire avec. Je suis sûr qu'à un moment donné, les émotions peuvent remonter mais, pour l'instant, il n'y a qu'une seule priorité : faire le travail du mieux que je peux. Je ferai tout ce qu'il faut pour rester dans la course".