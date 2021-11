Transat Jacques Vabre 2021 : l'arrivée ce lundi, le classement et cartographie en direct

TRANSAT JACQUES VABRE 2021. Après deux semaines de course, les premiers bateaux devraient arriver en Martinique dans la soirée.

[Mis à jour le 22 novembre 2021 à 15h00] Les premiers bateaux de la Transat Jacques Vabre doivent arriver du côté de Fort de France en Martinique dans la soirée ou dans la nuit de ce lundi 22 novembre. Toujours en tête de la catégorie Ultim, le duo Cammas-Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild) fonce tout droit vers la victoire, mais souffrait ce matin d'un manque de vitesse. "Il n'y a pas beaucoup d'air, 5-6 noeuds, cela ne correspond pas vraiment pas aux fichiers et cela fait longtemps que ça dure..." soupirait-t-il.

Retrouvez en temps réel, la cartographie de la Transat Jacques Vabre grâce au site officiel de la course

La Transat Jacques Vabre propose trois parcours en cette année 2021 en fonction des différentes catégories. Le parcours le plus long est pour les Ultim (7 500 milles), avec comme marque de passage l'archipel brésilien Trinidade et Martim Vaz. Le plus court, 4 600 milles, concerne les Class40. Les 45 duos auront une marque de parcours dans l'archipel du Cap Vert. Entre les deux, le parcours pour les Ocean Fifty et les Imoca : 5 800 milles. Leur point de passage obligatoire est à Fernando de Noronha.

Actual Ultim 3 skippé par Yves Le Blevec et Anthony Marchand

skippé par Yves Le Blevec et Anthony Marchand Banque Populaire XI skippé par Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier

skippé par Armel Le Cléac'h et Kevin Escoffier Maxi Edmond de Rothschild skippé par Franck Cammas et Charles Caudrelier

skippé par Franck Cammas et Charles Caudrelier Sodebo Ultim 3 skippé par Thomas Coville et Thomas Rouxel

skippé par Thomas Coville et Thomas Rouxel SVR-Lazartigue skippé par François Gabart et Tom Laperche

Arkema 4 skippé par Quentin Vlamynck et Lalou Roucayrol

skippé par Quentin Vlamynck et Lalou Roucayrol Groupe GCA – 1001 Sourires skippé par Gilles Lamiré et Yvan Bourgnon

skippé par Gilles Lamiré et Yvan Bourgnon Koésio skippé par Erwan Le Roux et Xavier Macaire

skippé par Erwan Le Roux et Xavier Macaire Leyton skippé par Sam Goodchild et Aymeric Chappellier

skippé par Sam Goodchild et Aymeric Chappellier Primonial skippé par Sébastien Rogues et Matthieu Souben

skippé par Sébastien Rogues et Matthieu Souben Solidaires en Peloton skippé par Thibaut Vauchel Camus et Frédéric Duthil

skippé par Thibaut Vauchel Camus et Frédéric Duthil Les P'tits Doudous skippé par Armel Tripon et Benoit Marie

11th Hour Racing Team – Alaka'i skippé par Justine Mettraux (SUI) et Simon Fischer (GB)

skippé par Justine Mettraux (SUI) et Simon Fischer (GB) 11th Hour Racing Team – Malama skippé par Charlie Enright (GB) et Pascal Bidégorry

par Charlie Enright (GB) et Pascal Bidégorry Apivia skippé par Charlie Dalin et Paul Meilhat

skippé par Charlie Dalin et Paul Meilhat Arkea Paprec skippé par Sébastien Simon et Yann Eliès

skippé par Sébastien Simon et Yann Eliès Bureau Vallée skippé par Louis Burton et Davy Beaudart

skippé par Louis Burton et Davy Beaudart Charal skippé par Jérémie Beyou et Christopher Pratt

skippé par Jérémie Beyou et Christopher Pratt Compagnie du Lit / Jiliti skippé par Clément Giraud et Erik Nigon

skippé par Clément Giraud et Erik Nigon Corum L'Epargne skippé par Nicolas Troussel et Sébastien Josse

skippé par Nicolas Troussel et Sébastien Josse Ebac skippé par Antoine Cornic et Jean-Charles Luro

skippé par Antoine Cornic et Jean-Charles Luro Fortinet – Best Western skippé par Romain Attanasio et Sébastien Marsset

skippé par Romain Attanasio et Sébastien Marsset Groupe Apicil skippé par Damien Seguin et Benjamin Dutreux

skippé par Damien Seguin et Benjamin Dutreux Groupe Sétin skippé par Manuel Cousin Alexia Barrier

skippé par Manuel Cousin Alexia Barrier Initiatives-Cœur skippé par Samantha Davies et Nicolas Lunven

skippé par Samantha Davies et Nicolas Lunven Kostum – Lantana Paysage skippé par Louis Duc et Marie Tabarly

skippé par Louis Duc et Marie Tabarly La Mie Câline – Artisans Artipôle skippé par Arnaud Boissières et Rodolphe Sepho

skippé par Arnaud Boissières et Rodolphe Sepho Laboratoires de Biarritz skippé par Denis Van Weynbergh (BEL) et Tanguy Le Turquais

skippé par Denis Van Weynbergh (BEL) et Tanguy Le Turquais LinkedOut skippé par Thomas Ruyant et Morgan Lagravière

skippé par Thomas Ruyant et Morgan Lagravière MACSF skippé par Isabelle Joschke et Fabien Delahaye

skippé par Isabelle Joschke et Fabien Delahaye Maître Coq IV skippé par Yannick Bestaven et Jean-Marie Dauris

skippé par Yannick Bestaven et Jean-Marie Dauris Nexans – Art & Fenêtres skippé par Fabrice Amadeo et Loïs Berrehar

skippé par Fabrice Amadeo et Loïs Berrehar Prysmian Group skippé par Giancarlo Pedote (ITA) et Martin Le Pape

skippé par Giancarlo Pedote (ITA) et Martin Le Pape Time for Oceans skippé par Stéphane Le Diraison et Didac Costa