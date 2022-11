"Route du Rhum 2022 : une arrivée record en Guadeloupe ? Classement et carte en direct"

ROUTE DU RHUM 2022. Les premiers bateaux commencent déjà à entrevoir la Guadeloupe pour une arrivée potentiellement record.

[Mis à jour le 15 novembre 2022 à 09h51] Record en vue pour les skippers de la Route du Rhum ? Le Maxi Edmond de Rothschild de Charles Caudrelier et le SVR-Lazartigue de François Gabart se rapprochent de la Guadeloupe et la lutte entre les deux bateaux fait rage. Le très faible écart entre les deux laissent entrevoir un duel comme en 2018. Si tout se passe bien pour les leaders, la course n'a pas été de tout repos pour plusieurs skippers. Au total, ce sont 21 navigateurs qui ont du abandonner en cours de Route du Rhum. 117 marins sont encore au lice. 13 en Class40, 4 en IMOCA, 2 en Rhum Multi, 2 en Ocean Fifty. Sachez que les premières estimations d'arrivée voient le vainqueur sur la ligne d'arrivée à Pointe à Pitre entre 8h et 13h heure française demain matin mercredi 16 novembre, donc après environ 6 jours et 20 heures de course.

Le point sur le classement :

Ultim : Charles Caudrelier (Maxi Edmond de Rothschild)

Ocean Fifty : Quentin Vlamynck (Arkema)

Rhum Multi : Gilles Buekenhout (Jess)

Imoca : Charlie Dalin (Apivia)

Class40 : Yoann Richomme (Paprec Arkéa)

Rhum Mono : Jean-Pierre Dick (Notre Méditerranée - Ville de Nice)

La 12 édition de la Route du Rhum, course en solitaire qui traverse l'Atlantique, devait partir initialement le dimanche 6 novembre 2022 depuis Saint-Malo en Bretagne. Le départ a été officiellement donné mercredi 9 novembre.

Bien évidemment, nous ne connaissons pas avec certitude la date d'arrivée de la Route du Rhum 2022. Mais le record actuel est détenu par Francis Joyon, dernier vainqueur en 2018, après 7 jours 14 heures 21 minutes et 47 secondes en mer. Une arrivée vers le 15 ou 16 novembre est donc envisageable après le report.

La Route du Rhum destination Guadeloupe

Les skippers qui sont partis de Saint-Malo en Bretagne arriveront en Guadeloupe quelques jours plus tard. Trois villages seront mis en place entre le 9 novembre et le 4 décembre 2022. Suite au report du départ de la course, ces dates peuvent évoluer.

Village de Basse Terre : du 10 au 13 novembre 2022

Village de la marina Bas-du-Fort à Pointe à Pitre : du 12 au 27 novembre 2022

Village du Mémorial ACTe à Pointe-à-Pitre : du 11 novembre au 4 décembre 2022

Quelles sont les catégories qui participent à la Route du Rhum ?

Au total, six catégories de monocoques et multicoques traverseront l'Atlantique avec :

ULTIM 32/23 : la catégorie reine des maxi-multicoques + de 100 pieds (32 mètres de long) sans limitation de taille - 8 engagés

la catégorie reine des maxi-multicoques + de 100 pieds (32 mètres de long) sans limitation de taille - 8 engagés OCEAN FIFTY : des multicoques de 50 pieds (15 mètres de long) qui appartiennent tous à la même classe - 8 engagés

des multicoques de 50 pieds (15 mètres de long) qui appartiennent tous à la même classe - 8 engagés IMOCA : les monocoques du Vendée Globe de 60 pieds (18,28 mètres de long) dont certains, les plus performants, sont équipés de foils - 37 engagés

les monocoques du Vendée Globe de 60 pieds (18,28 mètres de long) dont certains, les plus performants, sont équipés de foils - 37 engagés CLASS40 : des monocoques de 12,18 mètres de long qui appartiennent tous à la même classe - 55 engagés

des monocoques de 12,18 mètres de long qui appartiennent tous à la même classe - 55 engagés RHUM MULTI : des multicoques ≤ à 64 pieds (19,50 mètres) ne pouvant entrer dans une classe définie ci-dessus - 16 engagés

des multicoques ≤ à 64 pieds (19,50 mètres) ne pouvant entrer dans une classe définie ci-dessus - 16 engagés RHUM MONO : des monocoques ≥ 39 pieds (11,88 mètres) hors tout et ne pouvant entrer dans une classe définie ci-dessus - 14 engagés

Qui sont les participants à la Route du Rhum 2022 ?

Ils sont 138 solitaires à s'élancer pour cette course mythique, répartis donc en six catégories :

Ultim :

Yves le Blévec (Actual)

Armel le Cléac'h (Banque Populaire)

Charles Caudrelier (Edmond de Rothschild)

Francis Joyon (Idec sport)

Thomas Coville (Sodebo Ultim 3)

François Gabart (SVR Lazartigue)

Arthur Le Vaillant (Ultim Sailing)

Romain Pilliard (Use it Again)

Ocean Fifty :

Quentin Vlamynck (Arkema)

Gilles Lamiré (Groupe GCA)

Erwan Leroux (Koesio)

Eric Péron (Komilfo)

Armel Tripon (Les P'tits Doudous)

Sam Goodchild (Leyton)

Sébastien Rogues (Primonial)

Thibaut Vauchel-Camus (Soldaires En Peloton)

IMOCA :

Charlin Dalin (Apivia)

Benjamin Ferré (Benjamin envoie de pépin)

Skipper Non communiqué (BeYou Racing)

Paul Meilhat (Biotherm)

Louis Burton (Bureau Vallée)

Sébastien Marsset (Cap Agir ensemble)

Jérémie Beyou (Charal)

Xu Jingkun (China Dream)

Conrad Colman (Conrad Colman racing)

Nicolas Rouger (Demain C'est loin)

Nicolas Troussel (Corum L'Epargne)

Kojiro Shiraishi (DMG Mori)

Antoine Cornic (Ebac Literie)

Romain Attanasio (Fortinet Best Western)

Guirec Soudée (Freelance.com)

James Harayda (Gentoo)

Oliver Heer (Gitana 80)

Damien Seguin (Groupe Apicil)

Manuel Cousin ( Groupe Setin)

Benjamin Dutreux (Guyot Environnement)

Eric Bellion ( Hubert)

Alan Roura (Hublot)

Louis Duc (Imoca 172)

Samantha Davies (Initiatives Coeur)

Pierre Lacaze (Kattan)

Arnaud Boissières (La Mie Câline)

Thomas Ruyant (LinkedOut)

Isabelle Joschke (MACSF)

Yannick Bestaven (Maître Coq)

Boris Herrmann (Malizia Sea Explorer)

Pip Hare (Medallia)

Tanguy Le Turquais (Lazare)

Fabrice Amédéo ( Nexans Art et Fenêtres)

Kevin Escoffier (PRB)

Giancarlo Pedote (Prysmian group)

Rodolphe Sepho (Rêve de large. région Guadeloupe)

Maxime Sorel (V and B – Monbana – Mayenne)

Class 40 :

Maxime Cauwe (OnEstLarge)

Didier Le Vourch (Vicitan)

Ivica Kostelic (ACI)

François Jambou (Bougie Down)

Keni Piperol (Capt'ain Alternance)

Mikael Mergui ( Centrakor)

Jean-Baptiste Daramy (Chocolat Paries)

Ian Lipinski (Crédit Mutuel)

Aurélien Ducroz (Crosscall)

Antoine Magre (E. Leclerc Ville La Grand)

Emmanuel Le Roch (Edenred)

Yves Courbon (Edigo – Univerre)

Henry Rupert (Eora)

Florian Gueguen (Equipe Voile Parkinson)

Stan Thuret (Everial)

Martin Le Pape (Fondation Stargardt)

Geoffrey Matacsynski (Fortissimo)

Xavier Macaire (Groupe Snef)

Nicolas D'estais (Happyvore)

Kito de Pavant (HBF ReforestAction)

Alberto Bona (Ibsa Group)

Andrea Fornaro (Influence)

Matthieu Perraut (Inter Invest)

Laurent Camprubi (Jeanne)

Hiroshi Kitada (Kiho)

Greg Leonard (Kite)

Amélie Grassi (La Boulangère Bio)

Victor Jost (La Réunion lé La)

Luke Berry (Lamotte module création)

Pierre Casenave – Péré (Legallais)

William Mathelin Moreaux (Napadelis)

Ambrogio Beccaria (Alla Grande)

Jules Bonnier (Nestenn Entrepreneurs pour la planète).

Simon Koster (Banque du Leman)

Hervé Thomas (Odegam)

Yoann Richomme (Arkea Paprec)

Alex Mehran (Polka dot)

Romain Rossi (Prisme)

Axel Trehin (Project rescue)

Corentin Douguet (Queguiner Innoveo)

Martin Louchart (Randstadt Ausy)

Kieran Le Borgne (RRecycleurs Bretons)

Antoine Carpentier (Redman)

Clément Commagnac ou Baptiste Hulin (Mer Entreprendre)

Marc Lepsqueux (Sansation Class 40)

Jean Galfione (Serenis)

Cedric Château (Sogestran Seafrigo)

Alexander Donald (Conscious Planet)

Morgane Ursault-Poupon (Up Sailing Unis pour la planète)

Sacha Daunar (Vikings for ever)

Emmanuel Hammez ( Virunga)

Pierre Louis Attwell (Vogue avec un Crohn)

Jonas Gerkens (Volvo)

Franz Bouvet (Yoda)

Rhum Mono :

Fabio Gennari (Bella Donna )

Wilfrid Clerton (Cap au cap location)

Olivier Nemsguern (Elora)

Rémy Gérin (Faïaoahé)

Catherine Chabaud (Formatives network)

Jean-Sébastien Biard (JSB déménagements)

Gilles Colubi (Kornog 2)

André Laumet (Lea)

Arnaud Pennarun (Pen Duick III)

Daniel Ecalard (SOS Pare brise)

Guy Pronier (Terranimo)

Jean Pierre Dick (The Kid for Ville de Nice)

Willy Bissainte (Tradysion Gwadloup)

Julien Reemers (TBC)

Rhum Multi :