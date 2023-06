Kevin Escoffier : accusé de violences sexuelles, des témoignages accablants

Vent de panique dans le milieu de la voile avec un signalement à la justice du skipper Kevin Escoffier pour des "comportements inappropriés" qui s'apparenteraient à des faits de violences sexuelles.

Navigateur français, Kevin Escoffier est un nom dans le monde de la voile. Vainqueur de la Transat Jacques Vabre en 2005 ou encore du trophée Jules Verne en 2015, le skipper est actuellement dans la tourmente. Le 5 juin dernier, Kevin Escoffier a été signalé au ministère des Sports avant d'en recevoir un second, le 9 juin, dans le cadre de l'article 40 du Code de procédure pénale, de la part de la Fédération française de voile, auprès du procureur de Paris.

Les premiers éléments de ces signalements mettaient en avant l'attitude du skipper du monocoque Holcim-PRB vis-à-vis d'une jeune attachée de presse de son équipe, fin mai, lors d'une escale de l'Océan Race à Newport. Si cette dernière n'avait pas porté plainte, Kevin Escoffier avait qualifié l'affaire "d'incident présumé" expliquant "qu'aucun élément concret n'avait été recueilli. " "Les attitudes dépendent de la perception des autres et c'est très important pour vivre en société. C'est une réflexion nécessaire et je suis prêt à en répondre. Mais n'ayant pas de propos précis sur quoi me baser, je ne peux pas le faire" avait-il notamment expliqué auprès de L'Equipe le 6 juin dernier. L'affaire est en réalité beaucoup plus complexe.

Des témoignages accablants

Dans son édition du mardi 13 juin et après une dizaine de jours d'enquête, le journal satirique du Canard enchainé a dévoilé de nouveaux éléments avec des témoignages accablants à l'encontre du navigateur français. Trois femmes, un homme... Tous évoquent les dérapages réguliers de Kevin Escoffier. Harcèlement, attouchements présumés, messages ainsi que des photos et vidéos à caractère sexuel... Les témoignages sont sans appel. "Nous n'avions pas conscience que d'autres filles pouvaient avoir possiblement vécu du harcèlement sexuel, voire des agressions sexuelles, explique l'une des femmes qui témoigne. Par solidarité pour la ou les victimes et pour que les comportements masculins changent dans ce sport, j'ai décidé d'apporter mon témoignage" explique l'une des femmes au Canard Enchainé.

À l'heure où nous écrivons ces quelques lignes, Kevin Escoffier n'a pas pris la parole pour se défendre ou tout simplement réagir aux différentes accusations. La justice s'étant emparée du dossier, l'enquête va désormais suivre son cours.