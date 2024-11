Vendée Globe 2024 : la carte en direct et le classement des skippers

Le Vendée Globe, la plus grande course en solitaire et sans escale, est parti depuis plusieurs jours, suivez la carte et le classement en temps réel.

Quatre ans après la victoire de Yannick Bestaven, la 10e édition du Vendée Globe s'est élancée dimanche 10 novembre 2024 depuis les Sables d'Olonne. Et comme le veut la tradition, le départ a été donné à 13h02. Est ce que le record sera battu ? Pour rappel, celui-ci est détenu par Armel Le Cléac'h, qui avait bouclé la course en 74 jours 3 heures 35 minutes et 46 secondes en 2017. Un record qui avait été établi en raison des conditions "clémentes", notamment jusqu'au cap de l'Équateur. Voici la carte en temps réel du Vendée Globe pour suivre la course en direct. Le parcours du Vendée Globe Au total, 45 000 kilomètres sont au programme avec 24 300 miles nautiques de distance théorique en passant par trois caps : Bonne Espérance, Leeuwin et Horn, le tout, sans escale et sans assistance. Les participants 40 skippers ont été inscrits au départ de ce tour du monde à la voile, voici la liste complète. Fabrice AMEDEO (Nexans – Wewise) - France

(Nexans – Wewise) - France Romain ATTANASIO (Fortinet – Best Western) - France

(Fortinet – Best Western) - France Éric BELLION (Stand As One) - France

(Stand As One) - France Yannick BESTAVEN (Maître CoQ V) - France

(Maître CoQ V) - France Jérémie BEYOU (Charal) - France

(Charal) - France Arnaud BOISSIÈRES (La Mie Caline) - France

(La Mie Caline) - France Louis BURTON (Bureau Vallée) - France

(Bureau Vallée) - France Conrad COLMAN (MS Amlin) - Nouvelle-Zélande / États-Unis

(MS Amlin) - Nouvelle-Zélande / États-Unis Antoine CORNIC (Human Immobilier) - France

(Human Immobilier) - France Manuel COUSIN (Coup de Pouce) - France

(Coup de Pouce) - France Clarisse CRÉMER (L'Occitane en Provence) - France

(L'Occitane en Provence) - France Charlie DALIN (Macif Santé Prévoyance) - France

(Macif Santé Prévoyance) - France Samantha DAVIES (Initiatives-Cœur) - Royaume-Uni

(Initiatives-Cœur) - Royaume-Uni Violette DORANGE (DeVenir) - France

(DeVenir) - France Louis DUC (Fives Group – Lantana Environnement) - France

(Fives Group – Lantana Environnement) - France Benjamin DUTREUX (Guyot Environnement – Water Family) - France

(Guyot Environnement – Water Family) - France Benjamin FERRÉ (Monnoyeur – Duo For a Job) - France

(Monnoyeur – Duo For a Job) - France Sam GOODCHILD (Vulnerable) - Royaume-Uni

(Vulnerable) - Royaume-Uni Pip HARE (Medallia) - Royaume-Uni

(Medallia) - Royaume-Uni Oliver HEER (Oliver Heer Ocean Racing) - Suisse

(Oliver Heer Ocean Racing) - Suisse Boris HERRMANN (Malizia – Seaexplorer) - Allemagne

(Malizia – Seaexplorer) - Allemagne Isabelle JOSCHKE (MACSF) - France / Allemagne

(MACSF) - France / Allemagne Jean LE CAM (Tout Commence en Finistère – Armor-Lux) - France

(Tout Commence en Finistère – Armor-Lux) - France Tanguy LE TURQUAIS (Lazare) - France

(Lazare) - France Nicolas LUNVEN (Holcim - PRB) - France

(Holcim - PRB) - France Sébastien MARSSET (Foussier) - France

(Foussier) - France Paul MEILHAT (Biotherm) - France

(Biotherm) - France Justine METTRAUX (Teamwork – Team SNEF) - Suisse

(Teamwork – Team SNEF) - Suisse Giancarlo PEDOTE (Prysmian) - Italie

(Prysmian) - Italie Yoann RICHOMME (Paprec Arkéa) - France

(Paprec Arkéa) - France Alan ROURA (Hublot) - Suisse

(Hublot) - Suisse Thomas RUYANT (Vulnerable) - France

(Vulnerable) - France Damien SEGUIN (Groupe Apicil) - France

(Groupe Apicil) - France Kojiro SHIRAISHI (DMG Mori Global One) - Japon

(DMG Mori Global One) - Japon Sébastien SIMON (Groupe Dubreuil) - France

(Groupe Dubreuil) - France Maxime SOREL (V and B – Monbana – Mayenne) - France

(V and B – Monbana – Mayenne) - France Guirec SOUDEE (Freelance.com) - France

(Freelance.com) - France Denis VAN WEYNBERGH (D'Ieteren Group) - Belgique

(D'Ieteren Group) - Belgique Szabolcs WEORES (New Europe) - Hongrie

(New Europe) - Hongrie Jingkun XU (Singchain Team Haikou) - Chine

Dernières mises à jour