Vendée Globe 2024 : on connaît la date d'arrivée, classement et carte en direct

Quatre ans après la victoire de Yannick Bestaven, la 10e édition du Vendée Globe s'est élancée dimanche 10 novembre 2024 depuis les Sables d'Olonne. Après une intense bataille entre Charlie Dalin et Yoann Richomme pendant plusieurs semaines, le premier nommé semble prendre le dessus et se dirige vers la ligne d'arrivée avec une avance qui devient plus confortable. Selon les prédictions, Charlie Dalin devrait franchir la ligne d'arrivée le 14 dans la soirée ou le 15. Yoann Richomme devrait suivre quelques heures plus tard alors la suite de la régate arrivera au fur et à mesure. Pour rappel, le record du Vendée Globe est détenu par Armel Le Cléac'h, qui avait bouclé la course en 74 jours 3 heures 35 minutes et 46 secondes en 2017. Un record qui avait été établi en raison des conditions "clémentes", notamment jusqu'au cap de l'Équateur. Voici la carte en temps réel du Vendée Globe pour suivre la course en direct.

Le parcours du Vendée Globe

Au total, 45 000 kilomètres sont au programme avec 24 300 miles nautiques de distance théorique en passant par trois caps : Bonne Espérance, Leeuwin et Horn, le tout, sans escale et sans assistance.

Les participants

40 skippers ont été inscrits au départ de ce tour du monde à la voile, voici la liste complète.