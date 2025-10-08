Charlie Dalin a remporté le Vendée Globe avec un cancer, un témoignage bouleversant

Vainqueur du Vendée Globe, Charlie Dalin a avoué être victime d'un cancer.

Il y a des exploits sportifs pas comme les autres. Vainqueur du Vendée Globe, Charlie Dalin a navigué pendant des semaines avec un cancer. "Des mots comme 'tumeur', 'cancer', j'ai un peu du mal à les prononcer. Je préfère dire la maladie" explique-t-il. Un exploit sans précédent, montrant une force et un courage absolument remarquable. Dans L'Equipe ce mercredi 8 octobre, le skipper est revenu sur ce parcours alors que les médecins ne misaient pas vraiment sur cet exploit.

"D'être au départ, c'était trop génial. Un an avant, j'étais à l'hôpital, en train de faire tout un tas d'analyses sans savoir, même, si j'allais vivre. Ce 10 novembre, je suis détendu, de loin le plus détendu de toute la flotte. Tu relativises les enjeux. Même si tu fais une erreur stratégique, ce n'est pas grave. Y a pire dans la vie que d'avoir un problème technique ou de se tromper de route ! Le traitement est assez facile, juste un comprimé par jour. Il faut juste ne pas l'oublier. Normalement, c'est à heure fixe, donc j'ai dû bricoler et décaler d'une demi-heure dans le sud. J'avais mon petit pilulier que je rechargeais chaque semaine. J'avais dû négocier pour me faire un stock de trois ou quatre mois, en cas d'avarie technique et d'arrêt prolongé en Australie ou ailleurs, car normalement on ne te les délivre que pour un mois... De temps en temps, j'avais des petites douleurs, mais je n'avais pas le temps de prendre ça en compte" explique le navigateur."

Si dormir est normalement une tâche difficile quand on est navigateur en pleine mer, pour le coup, ça n'a pas vraiment été un problème pour le Français. "J'ai dormi beaucoup plus que d'habitude, en moyenne six heures et demie par jour. Mon record a été onze heures, en fractionné quand même." Malheureusement, pour se soigner et récupérer face à une tumeur de 15 cm, Charlie Dalin ne participera pas à la course en 2028. "J'espère que c'est juste une parenthèse [...] et que je pourrai rapidement reprendre le chemin des courses". "Je vais tout faire pour pouvoir revenir sur l'eau le plus rapidement possible".