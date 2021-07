Bon plan vélo électrique : de nombreuses promos à la Fnac

BON PLAN VÉLO ÉLECTRIQUE. La Fnac brade les prix de plusieurs vélos électriques de la marque Peugeot ! De quoi s'équiper pour l'été tout en réalisant des économies.

Quoi de mieux qu'une petite balade à vélo durant cet été ? Cela tombe bien puisque de nombreux vélos électriques sont régulièrement proposés en promotion par les plus grands revendeurs spécialisés. C'est notamment le cas en ce moment pour la Fnac qui brade une sélection de vélos électriques de la marque Peugeot, les rendant un peu plus accessibles pour celles et ceux qui voudraient pédaler au soleil !

Si l'on pense très souvent aux voitures lorsque le constructeur Peugeot est évoqué, il ne faudrait pas oublier que la firme dispose également de plusieurs références de vélos électriques. Bien que ces derniers aient un certain coût, ils tombent parfois sous le coup de jolies promotions chez différents revendeurs comme la Fnac. On y retrouve notamment le vélo électrique EM03 avec son moteur sur roue arrière de 500 W. Ce produit dispose d'une vitesse maximale de 25 Km/h pour vous accompagner ainsi qu'une solide autonomie de 70 Km en moyenne. Si vous recherchez un vélo avec davantage d'autonomie pour vos longs trajets, vous pourriez bien être plutôt intéressé par le VAE Trekking Mixte avec son moteur 36 W, capable de vous accompagner sur 110 Km en moyenne.

Vélo électrique Peugeot EM03 Moteur roue arrière Taille 43 500 WH Noir Fnac 1659,99 € 1299,99 € Voir

Darty 1299,99 € Voir

Vélo assistance électrique Peugeot VAE Trekking Mixte 36 V Taille 43 Gris Magnétique 2299,00 € 1899,99 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Si vous désirez le nec plus ultra des vélos électriques de la marque, le vélo électrique VTT EM02 Active Plus est également concerné par les promotions du moment ! Ce produit, habituellement disponible aux alentours de 2599 euros, est capable de vous accompagner sur près de 145 Km pour vos trajets quotidiens ou les vacances ! Doté d'un moteur Bosch Active Line, il vous aidera à franchir même les côtes les plus difficiles avec son panneau de contrôle LCD inclut pour le contrôler pleinement. Une vraie petite référence en baisse de prix pour une durée limitée.

Vélo électrique Peugeot EM02 Active Plus Taille 40 500 WH Vert 2599,99 € 2199,99 € VOIR L'OFFRE sur Fnac

Pour ces dames qui souhaitent changer leur mode de transport en s'équipant d'un vélo électrique, plusieurs choix sont disponibles. Tout d'abord, on retrouve le MFC E-LANE disponible chez CDiscount aux alentours de 1159 euros. Ce dernier dispose d'une très grande autonomie de 80 km afin de vous accompagner durant vos différents trajets en ville. Son écran LCD quant à lui vous aidera à toujours garder un oeil sur votre vitesse actuelle et sur le pourcentage de batterie restant. Le MFC E-LANE est également équipé d'un garde-boue en plastique, ainsi que d'un petit porte-bagages pour disposer de toutes vos affaires lors des déplacements !

Vélo électrique 28- - Femme - MFC E-LANE - Autonomie 80km - Batterie 13 Ah - Aluminium 1159,99 € VOIR L'OFFRE sur Cdiscount

Pour un budget un poil plus bas, vous pouvez également mettre la main sur le Amigo E-Active de 28" disponible chez Amazon. Habituellement disponible pour 982 euros, ce vélo est en promotion avec une baisse de prix allant jusqu'à 909 euros ! Ce produit déjà monté à 95% lors de sa livraison, dispose d'une vitesse maximale de 25 km/h pour une autonomie pouvant aller jusqu'à 100 km en fonction de votre gabarit. Vous disposerez également d'un écran avec indicateur de charge de la batterie et réglage de l'assistance moteur !

Amigo E-Active - Vélo électrique pour femme - Vélo électrique 28" - Vélo pour femme avec Shimano 7 vitesses - 250 W et 13 Ah - Batterie Li-ion 36 V - Noir 909,69 € VOIR L'OFFRE sur Amazon

La marque HIMO est très connue pour ses références de vélos électriques performants qui couvrent plusieurs gammes de prix. Le vélo électrique HIMO Z20 est un modèle plutôt apprécié et bien noté par les différents tests d'experts en la matière. Il dispose notamment d'une belle autonomie pouvant aller de 50 Km à 80 Km selon votre utilisation, d'un système de pliage/dépliage facile à utiliser, et d'une batterie amovible capable de se recharger en une nuit. Habituellement proposé entre 800 et 999,99 euros, le vélo électrique HIMO Z20 est actuellement disponible sur le site de la Fnac pour environ 650 euros. Une belle affaire pour un produit de qualité et qui saura vous accompagner pendant longtemps.

Vélo électrique pliant HIMO Z20 Blanc - Pliable, 20", 250W, Batterie amovible 36V 10Ah 656,48 euros VOIR L'OFFRE sur Fnac

Notez que le vélo électrique HIMO Z20 est disponible en deux coloris différents (blanc et gris). Ces prix "bon plan Fnac" sont également susceptibles d'évoluer en fonction de l'actualité et des stocks disponibles. Tâchez donc de ne pas hésiter trop longtemps si vous voulez réaliser une bonne affaire. La livraison de ce vélo peut prendre entre 4 à 5 semaines selon revendeur.