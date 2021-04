Bon plan vélo électrique : plus de 300 euros d'économies sur le vélo pliant HIMO

BON PLAN VÉLO ÉLECTRIQUE. Belle promotion en ce moment sur ce vélo électrique pliant de la marque HIMO ! Habituellement proposé à 999,99 euros, il est actuellement disponible sur le site de la Fnac pour moins de 700 euros.

Les beaux jours arrivent et nombreux sont ceux qui désirent profiter du soleil pour se remettre au vélo. Les modèles électriques ont particulièrement la cote ces dernières années, au point qu'il soit parfois difficile de trouver son bonheur en stock chez certains revendeurs. Les bonnes affaires sur les vélos électriques ne sont pas légion non plus, mais il est tout de même possible de trouver quelques jolies promotions comme pour ce vélo électrique pliant HIMO qui saura ravir les cyclistes qui ne veulent pas trop mettre la main à la poche.

Un vélo de qualité avec plus de 300 euros d'économies

La marque HIMO est très connue pour ses références de vélos électriques performants qui couvrent plusieurs gammes de prix. Le vélo électrique HIMO Z20 est un modèle plutôt apprécié et bien noté par les différents tests d'experts en la matière. Il dispose notamment d'une belle autonomie pouvant aller de 50 Km à 80 Km selon votre utilisation, d'un système de pliage/dépliage facile à utiliser, et d'une batterie amovible capable de se recharger en une nuit. Habituellement proposé entre 800 et 999,99 euros, le vélo électrique HIMO Z20 est actuellement disponible sur le site de la Fnac pour environ 656 euros. Une belle affaire pour un produit de qualité et qui saura vous accompagner pendant longtemps.

Vélo électrique pliant HIMO Z20 Blanc - Pliable, 20", 250W, Batterie amovible 36V 10Ah 656,48 euros

Notez que le vélo électrique HIMO Z20 est disponible en deux coloris différents (blanc et gris). Ces prix "bon plan Fnac" sont également susceptibles d'évoluer en fonction de l'actualité et des stocks disponibles. Tâchez donc de ne pas hésiter trop longtemps si vous voulez réaliser une bonne affaire. La livraison de ce vélo peut prendre entre 4 à 5 semaines selon revendeur.