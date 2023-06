Ceux qui détestent le sport vont adorer : ces gestes à faire n'importe où et sans effort pour raffermir ses abdos

L'été arrive et si vous voulez avoir des abdominaux parfaitement dessinés, ces exercices peuvent vous aider !

Sportif du dimanche ou vrai adepte à la sauce Cristiano Ronaldo, on a tous, ou presque, fait des exercices pour renforcer nos abdominaux. Avec l'été qui arrive, la volonté est de plus en plus importante et il est encore temps de vous sculpter une belle silhouette pour le mois d'août. Mais connaissez vous les bons exercices ? Ceux qui sont vraiment efficaces avec la bonne position, la bonne répétition, le bon temps de repos ? Il est possible de faire les exercices à n'importe quel moment de la journée et n'importe ou, en voici un avec ce petit guide pratique :

Position de départ : Agenouillez vous avec vos mains et vos genoux directement alignés sous vos épaules et vos hanches. Gardez votre tête et votre colonne vertébrale neutres.

Mouvement : Expirez en contractant vos muscles abdominaux en les tirant vers votre colonne vertébrale. Gardez votre colonne vertébrale neutre (ne cambrez pas votre dos !). Prise. Relâchez vos muscles abdominaux et revenez à la position de départ. Faites cela huit à 10 fois, puis reposez-vous pendant 30 à 90 secondes. Si vous le pouvez, répétez la séquence.

Au delà de l'aspect purement physique avec cet exercice, il est également possible de travailler ses abdominaux sans faire de gros efforts, grâce à des positions que vous pouvez pratiquer au quotidien. Idéal pour ceux qui n'ont pas vraiment le temps de faire du sport.