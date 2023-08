Pouvez-vous faire ce mouvement ? Cela en dit long sur votre mobilité

Vous pouvez facilement tester la mobilité de votre cheville à la maison sans avoir à vous déplacer. Voici comment faire pour vous assurer que votre cheville est dans une condition optimale.

La mobilité de la cheville est essentielle, que ce soit en faisant du sport ou tout simplement dans les tâches quotidiennes. Heureusement, vous pouvez facilement tester la mobilité de votre cheville chez vous, sans équipement spécial – tout ce dont vous avez besoin est un mètre ruban et un mur.

Mettez vous pieds nus. Placez-vous à proximité du mur de manière à ce que votre gros orteil soit à environ 12,5 centimètres du mur. Vous devriez vous sentir à l'aise et détendu dans cette position. Lorsque vous êtes prêt, essayez de plier votre cheville de manière à ce que votre genou touche le mur. Il est important que votre talon reste au sol pendant tout le mouvement. Si vous réussissez à le faire sans problème… tout va bien.

Mais si votre talon se détache du sol ou si votre genou ne touche pas le mur, il est conseillé de prêter attention à la mobilité de votre cheville. Une mobilité limitée de la cheville peut affecter de nombreux aspects, que ce soit dans vos performances sportives ou dans votre vie quotidienne.

Par exemple, une bonne technique lors d'un squat nécessite une mobilité adéquate de la cheville. Si cette mobilité est limitée, vos genoux peuvent s'incliner vers l'intérieur lors du squat, ce qui peut entraîner une instabilité. Le mouvement peut également vous donner l'impression de basculer vers l'arrière.

Une faible mobilité de la cheville peut être due à de nombreux facteurs, tels que trop s'asseoir, effectuer des mouvements répétitifs ou porter des chaussures inadaptées. Des chevilles fortes et capables de bouger dans toute leur amplitude sont essentielles pour de nombreux mouvements et performances. Elles soutiennent tout le fonctionnement du bas du corps et peuvent aider à prévenir les blessures. Si la mobilité de votre cheville n'est pas parfaite, il est préférable de consulter un professionnel.