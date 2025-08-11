Elle a fait la planche tous les jours pendant une semaine et voici le résultat

La planche est un exercice simple qui fait souvent partie des meilleurs programmes d'entraînement des abdominaux. Mais que se passe-t-il si vous tenez une planche tous les jours pendant une semaine ?

L'exercice simple de la planche est un élément de base de la plupart des meilleurs entraînements abdominaux, mais que se passerait-il si quelqu'un tenait une planche solide comme un roc tous les jours pendant une semaine ? La spécialiste fitness de Tom's Guide a décidé de le découvrir. Heureusement pour elle, il n'y a pas besoin de tenir une planche aussi longtemps qu'on pourrait le penser pour obtenir des résultats — un chercheur suggère que tenir le mouvement pendant seulement 10 secondes suffit pour travailler son tronc. Une planche est un exercice conçu pour renforcer le corps pendant l'immobilité, alors que le corps travaille contre la gravité pour maintenir la pose.

La planche est un exercice adapté aux débutants, et il existe plusieurs variantes de planches pour aider à renforcer le tronc si on cherche à augmenter la difficulté. La clé d'une planche parfaite est de maintenir la bonne posture. Si vous n'avez jamais fait cet exercice ou si vous reprenez l'exercice après une blessure, il est bon de consulter un entraîneur sportif avant de pratiquer la planche.

La position pendant la planche est impérative pour la santé de la colonne vertébrale et les résultats dans les abdominaux. Pour bien se positionner en planche, on commence dans une position de pompes, avec les bras placés légèrement plus larges que ses épaules, et son poids corporel reposant sur ses mains à plat contre le sol, ou ses avant-bras, selon la variante choisie. On pense ensuite à créer une ligne droite de ses talons à la couronne de sa tête, en engageant son tronc. On tient quelques secondes au début, et on augmente jusqu'à tenir la planche pendant une minute, ou aussi longtemps que possible sans cambrer le dos.

© Adobe

Voici ce qu'il s'est passé pour la spécialiste fitness qui a tenté de faire une planche pendant une semaine. Le premier jour, il n'a pas fallu longtemps pour que son tronc tremble. Les deuxième et troisième jours, elle a augmenté la planche de 10 secondes chaque jour. Pour les jours cinq et six, elle a décidé de corser les choses en ajoutant du mouvement à la planche — elle a ramené le minuteur à une minute mais a ajouté des mouvements de scie — en balançant son poids corporel en arrière et en avant, et des dips de hanches, en abaissant une hanche vers le sol puis de l'autre côté, pour intensifier le mouvement.

Au bout d'une semaine, bien que la responsable fitness de Tom's Guide n'ait pas obtenu de muscles abdominaux visibles, elle a ressenti que son tronc était devenu plus fort. La planche a également contribué à améliorer son activation centrale pendant la course, le pilates et la promenade avec son chien. Cela améliore la performance et vous aide à courir, marcher et faire de la musculation avec une meilleure posture.