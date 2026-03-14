DIRECT. Irlande - Ecosse : Baloucoune brille, Russell passe à côté... suivez le match

C'est parti à l'Aviva Stadium ! L'Irlande, ce samedi 14 mars, s'amuse face à l'Écosse à l'image de l'essai de Baloucoune (19-7). Les deux pays visent le gain de la compétition pour cette dernière journée du Tournoi des 6 Nations.

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16:18 - Dempsey renverse Gibson-Park (46e) L'Ecosse essaie de mettre de la vitesse, mais l'Irlande bataille dans les rucks pour ralentir les séquences.

16:17 - McCloskey est pénalisé (43e) Le centre de l'Irlande a percuté White, alors que le demi de mêlée de l'Ecosse n'avait pas le ballon. La faute est logiquement sifflée. Russell ramène sa nation dans le camp adverse.

16:15 - L'Irlande vient jouer dans le camp de l'Écosse (42e) Graham a commis un en-avant à la retombée d'une chandelle offensive. L'Ecosse évolue face au soleil.

16:14 - C'est reparti ! (41e) Russell lance la seconde période de cette affiche entre l'Irlande et l'Écosse.

16:02 - L'essai d'Osborne en vidéo ! L'arrière de l'Irlande a terminé le coup comme à l'entraînement ! Les timings ont été parfait sur cette combinaison à la suite d'une pénaltouche !

16:01 - L'essai de Graham en vidéo ! Sur cette situation, il faut apprécier la passe décisive de l'arrière écossais Blair Kinghorn.

15:58 - À la pause, l'Irlande vire largement en tête face à l'Écosse (19-7) C'est la mi-temps ! Dans ce choc du Tournoi des 6 Nations, pour l'heure, l’Irlande prend le dessus sur l’Ecosse (19-7). Grâce à ce résultat provisoire, le XV du Trèfle, qui n'est plus qu'à un essai du bonus offensif, reprend la tête de la compétition en attendant la seconde période et la rencontre de la France face à l’Angleterre. Il ne fallait pas arriver en retard à l’Aviva Stadium : dans la première partie de ce premier acte, Osborne (4e), à la finition d’une superbe combinaison, Sheehan (11e), au terme d’un maul porté, et Baloucoune (20e), en première main, ont ouvert le chemin d’un festival. Entretemps, le XV du Chardon a sorti un peu la tête de l’eau grâce à une réalisation de Graham (8e). Mais, on ne reconnaît pas la bande à Russell. L'ouvreur a multiplié les mauvais choix dans cette partie. Il devra faire mieux pour relancer le suspense dans cette affiche.

15:57 - Les incompréhension se succèdent chez les Écossais (40e) Tuipulotu n'est pas arrivé dans le bon tempo derrière Jones. Cette fois, la mêlée sera pour l'Irlande.

15:56 - Il y a du déchet dans cette fin de première période (39e) Au niveau de la médiane, Gibson-Park a commis un en-avant. La dernière offensive sera en faveur de l'Ecosse.

15:55 - L'essai de Sheehan en vidéo (38e) Le talonneur de l'Irlande a fait parler sa vision de jeu à la sortie de ce ballon porté.

15:54 - Gilchrist réalise une faute grossière (38e) Le deuxième ligne de l'Écosse a fait un en-avant volontaire. Il s'en sort bien, puisque cette faute peut valoir un avertissement.

15:50 - Cette fois, l'Écosse a bien défendu ! (36e) Face à la pression adverse, Baloucoune a échappé le cuir. Jones a prolongé au pied. L'Irlande a perdu 50 mètres au terme de ce mauvais lancement.

15:49 - L'Écosse doute (35e) Dempsey a voulu décaler Steyn dans son couloir. La transmission est partie vers l'avant. L'Irlande glane une mêlée à la lisière des 22 mètres adverses.

15:47 - Kinghorn était attentif (33e) L'arrière de l'Ecosse s'est bien situé sur un coup de pied vicieux de Crowley. White éloigne le danger avec l'aide du pied.