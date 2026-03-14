Irlande - Ecosse : une légende fait son retour... chaîne, compos

À l'Aviva Stadium, ce samedi 14 mars, l'Irlande reçoit l'Ecosse dans le cadre de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations. Les deux nations peuvent encore gagner la compétition.

Comme le veut l'expression, c'est à la fin du bal que l'on paie les musiciens. Cela tombe bien, car, en ce samedi 14 mars, le Tournoi des 6 Nations va livrer son verdict. Avant la dernière journée, trois nations peuvent encore remporter la compétition : la France (1ère, 16 points), qui a son destin entre les mains en cas de succès bonifié face à l'Angleterre, l'Irlande (3e, 14 points) et l'Écosse (2e, 16 points). Qui du XV du Trèfle ou du XV du Chardon mettra la pression sur les Bleus ?

Hormis leur coup d'éclat à Twickenham face à l'Angleterre (21-42), les Verts réalisent un exercice en deçà de leurs standards habituels. Ils peinent notamment à trouver un successeur à Jonathan Sexton à l'ouverture, et ils n'ont plus la même domination avec le huit de devant. Ce dernier semble assez vieillissant. Moins dans l'avancée, sans réel patron à l'ouverture, la bande à Dorris se cherche. La solution viendra peut-être du vétéran Bundee Aki (35 ans). À la fin du mois de janvier, le centre du Connacht avait été écarté de la sélection irlandaise pour raisons disciplinaires. Il a purgé une suspension de quatre semaines. Il a ainsi manqué les trois premières rencontres du Tournoi des 6 Nations, et il n'a pas été sélectionné lors de la quatrième. Un retour de poids pour Andy Farrell, qui se méfie de l'Ecosse : "Ils ont été exceptionnels la semaine dernière contre la France, et nous nous préparons à une nouvelle performance écossaise de ce calibre. Nous savons que nous devrons être à notre meilleur niveau pour les battre, car c'est une équipe que nous avons toujours respectée. Bien sûr, le reste de la compétition ne dépend pas que de nous, mais il y a une chose que nous pouvons contrôler. Nous nous concentrons avant tout sur notre performance et sur la conquête de ce qui est très important pour nous : la Triple Couronne (battre l'Angleterre, le pays de Galles et l'Écosse). Vous savez, au fil des années, elle a été difficile à obtenir pour l'Irlande, alors nous sommes déterminés à y parvenir."

Pour l'Ecosse, qui présente un bilan déjà fantastique, il s'agit désormais de confirmer l'exploit réalisé face au XV de France (50-40). Le XV du Chardon n'a plus gagné en Irlande depuis un bail. C'était le 20 mars 2010 (20-23). Pour entrer dans l'histoire, le sélectionneur Townsend a décidé de s'appuyer sur ses cadres à l'instar de Russell, White, Tuipulotu ou encore des frères Fagerson. "C'est un match important contre un adversaire qui nous domine depuis des années, a admis Gregor Townsend. On joue à l'extérieur. Ils ont un bilan exceptionnel à domicile. C'est un défi, mais aussi une belle opportunité de faire encore mieux que la semaine dernière. Ce serait formidable de terminer le championnat sur une victoire et de finir en beauté. Cela nous donnerait un élan positif et on sait qu'il y a un enjeu important pour peut-être remporter la compétition. On donnera tout.

Dans le cadre de de cette cinquième et dernière journée, le Tournoi des 6 Nations offre un choc Irlande - Ecosse. Le coup d'envoi de cette partie sera donné à 15h10.

Comme c’est le cas pour certaines affiches du Tournoi des 6 Nations, vous aurez un seul et unique choix pour voir ce Irlande - Ecosse. Cette rencontre sera diffusée par TF1.

Pour suivre Irlande - Ecosse en streaming sur votre smartphone, ordinateur ou tablette vous aurez un seul choix. Celui de souscrire au programme TF1 +, ce qui vous permettra de rejoindre TF1.

La composition du XV du Trèfle pour Irlande - Ecosse : 15. Osborne ; 14. Baloucoune, 13. Ringrose, 12. McCloskey, 11. O'Brien ; 10. Crowley, 9. Gibson-Park ; 7. Van der Flier, 8. Doris (cap.), 6. Conan ; 5. Beirne, 4. McCarthy ; 3. Furlong, 2. Sheehan, 1. O'Toole.

La composition du XV du Chardon pour Irlande - Ecosse : 15. Domon ; 14. Luc, 13. Septar, 12. Smaili, 11. Dréan ; 10. West, 9. Paillaugue ; 7. Coulon, 8. Bastareaud, 6. Lakafia ; 5. Warion, 4. Le Corvec ; 3. Brookes, 2. Baubigny, 1. Gros.