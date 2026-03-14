DIRECT. France - Angleterre : un quadruplé de Bielle-Biarrey dans un Crunch irrationnel, le match

A l'occasion de France - Angleterre, les Bleus peuvent remporter le Tournoi des Six Nations en cas de victoire.

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22:53 - Carton jaune contre Bamba ! Pour une faute sur le maul anglais, Bamba prend un carton jaune. La France va terminer ce Crunch à 14. Sacré coup dur.

22:50 - La mêlée anglaise concasse encore (72') Après une énième pénalité grattée sur une mêlée, les Anglais filent en touche à 20 mètres. Belle munition à suivre pour les hommes de Borthwick.

22:49 - Quelle tension, le titre se joue sur le fil ! (70') Alors que l'on entre dans les 10 dernières minutes de cette rencontre, l'équipe de France n'est toujours pas à l'abri d'un essai transformé, 45-39. C'est une fin de match sous très haute tension qui s'annonce, avec le titre au bout pour la France ou une tristesse immense.

22:47 - Dupont en couverture (68') Après un arrachage de ballon signé Itoje, l'Angleterre opte pour du pied bien couvert par Dupont. Le n9 français trouve ensuite une superbe touche, sur la ligne des 10 mètres anglais.

22:44 - Un colossal quadruplé pour Bielle-Biarrey ! Après un jeu au pied profond de Dupont, Bielle-Biarrey, en boulet de canon, profite d'un fond de terrain anglais dégarni pour filer marquer son 4e essai. La France reprend la tête ce Crunch qui fera date, 45-39 !

22:42 - Les Bleus n'arrivent plus à jouer (64') Les Français, chassées sur chaque initiative, n'arrivent plus à proposer du jeu construit. En avant commis par Meafou sur ses 40 mètres. Bonne mêlée à suivre pour l'Angleterre.

22:39 - Le grattage salvateur de Gros ! (63') Alors que l'Angleterre était dans l'avancée dans les 22 mètres anglais, Gros signe un superbe grattage qui permet aux hommes de Fabien Galthié de revenir quasiment à hauteur de la ligne médiane. Toute petite touche trouvée par Jalibert.

22:36 - Bielle-Biarrey impérial dans les airs (60') Sous la chandelle de Ramos, Bielle-Biarrey s'impose. Derrière Dupont est chassé et commet un en-avant. Les Bleus ont perdu le fil depuis quelques minutes alors que la tension monte encore d'un cran.

22:34 - Smith s'engouffre dans les portes ouvertes tricolores ! (38-39) L'Anglais, peu après son entrée, signe une course tranchante pour prendre l'intervalle face à Attissogbe. L'ouvreur transforme son essai et permet à Angleterre de repasser devant dans cette rencontre.

22:31 - L'Angleterre à l'initiative (56') Dans les 22 mètres français, les Anglais balaie le terrain dans la largeur avec beaucoup de vitesse. Guillard signe un plaquage saignant pour contenir l'avancée des hommes de Borthwick.

22:29 - Avantage pour l'Angleterre (54') Pour un plaquage sans ballon sur la ligne médiane plein axe, l'équipe de France est pénalisée.

22:28 - Du coaching pour l'Angleterre (53') Sorties de George et Spencer pour les entrées de Cowan-Dickie et Van Poortvliet côté anglais.

22:26 - Chessum glace les Bleus ! (38-32) Alors que l'équipe de France était en train de prendre confiance dans cette rencontre, Jalibert est intercepté plein axe. Chessum résiste au retour de l'ouvreur français pour signer un essai. Les Anglais reviennent à 38-32.

22:24 - Encore une passe décisive de Dupont ! (38-27) Après une faute anglaise jouée vite en filou à 5 mètres, Dupont ajuste une immense passe pour Attissogbe, complètement esseulé. La France fait le break dans cette rencontre et mène désormais 38-27 après la transformation de Ramos.

22:23 - L'Angleterre indisciplinée (47') Pénalisée pour avoir empêché la sortie du ballon sur le ruck, l'Angleterre voit la France disposer d'une pénaltouche à 25 mètres. Belle munition à suivre pour les hommes de Fabien Galthié.

22:20 - Un mouvement magnifique après le maul (46') Après un maul bien défendu par les Anglais, l'équipe de France signe un lancement de jeu tranchant dans le sillage de Jalibert. Dans le sens, Dupont ouvre avant qu'Itoje ne signe un grattage salvateur sur ses 5 mètres.

22:19 - La France titrée provisoirement Avec cet essai de Bielle-Biarrey, l'équipe de France reprend virtuellement les commandes du Tournoi des Six nations. A 35 minutes du terme de cette partie, les Bleus ont le titre en poche provisoirement.

22:17 - Le triplé pour Bielle-Biarrey ! (31-27) L'ailier français signe un immense triplé, son 8e essai dans le Tournoi des Six Nations. Il a été parfaitement servi par une sautée de Dupont à 5 mètres de la ligne. C'est transformé par Ramos le long de la ligne de touche à gauche. La France reprend l'avantage dans ce Crunch !

22:15 - C'est reparti ! Jalibert donne le coup d'envoi de la seconde période. Pour rappel, l'Angleterre joue à 14.

22:01 - L'Angleterre devant d'une courte tête à la pause (24-27) Au terme d'un premier acte particulièrement physique et féroce dans les rucks, l'Angleterre valide sa bonne première période en virant en tête. Malgré un bon début de match, la France a baissé en régime avant de se montrer trop sanctionnée.

21:59 - Le miracle pour la France ! (24-27) Sur le maul dynamique enclenché par l'équipe de France dans la zone de marque, Genge écroule grossièrement. Résultat, il prend un carton jaune en plus d'un essai de penalité pour les hommes de Fabien Galthié qui reviennent à seulement trois petits points au buzzer du premier acte !

21:57 - Les Bleus filent en touche (42') Alors que l'on a passé les deux minutes de jeu supplémentaires dans cette première période, les Bleus font le choix osé de la touche pour espérer revenir quasiment à hauteur.

21:54 - Smith passe la pénalité (17-27) L'ouvreur anglais creuse un peu plus l'écart en faveur de l'Angleterre qui mène désormais 17-27, bien décidée à gâcher la fête ce soir.

21:52 - Hors jeu des Bleus (37') Les fautes françaises se succèdent en cette fin de première période. L'occasion pour Smith de tenter une pénalité abordable.