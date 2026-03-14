DIRECT. France - Angleterre : suivez le match
A l'occasion de France - Angleterre, les Bleus peuvent remporter le Tournoi des Six Nations en cas de victoire.
20:50 - Un changement d'arbitre
L'Australien Nic Berry, initialement désigné pour arbitrer ce France - Angleterre, n'a pas pu rejoindre l'Europe en raison des perturbation aériennes engendrées par le conflit au Moyen Orient. C'est donc le Géorgien Nika Amashukeli qui officiera ce soir.
20:45 - La composition de l'Angleterre !
Voici la composition du XV de la Rose pour ce France - Angleterre : Daly ; Roebuck, Freeman, Atkinson, Murley ; F. Smith, Spencer ; Earl, Pepper, Chessum ; Coles, Itoje (cap.) ; Heyes, George, Genge.
A reminder of our match day squad to face France ????@O2 | #WearTheRose— England Rugby (@EnglandRugby) March 14, 2026
20:40 - L'Angleterre peut s'appuyer sur son expérience
Le XV de la Rose va vouloir appuyer sur sa conquête, avec les deux centurions Jamie George (109 sélections) et Maro Itoje (101), têtes de proue d’un pack puissant. Borthwick n’effectue qu’un seul changement : la titularisation d’Ollie Chessum en troisième ligne, Tom Curry s'étant blessé à l’échauffement la semaine dernière.
20:30 - La composition du XV de France !
Voici la composition des Bleus pour ce France - Angleterre : Ramos ; Attissogbe, Barassi, Moefana, Bielle-Biarrey ; Jalibert, Dupont (cap.) ; Matiu, Ollivon, Cros ; Meafou, Flament ; Aldegheri, Marchand, Gros.
???????????????????????????????????????? La compo de notre #XVdeFrance pour le crunch de samedi !— France Rugby (@FranceRugby) March 12, 2026
✨ Rendez-vous au @StadeFrance pour fêter les ???????????? ???????????? de cet affrontement légendaire !#FRAANG pic.twitter.com/rovyUTz7pc
20:25 - Barassi : "On sait qu'on sera challengés.."
Pour ce France - Angleterre, les Bleus se préparent à contrer le jeu minimaliste de l'Angleterre. Le XV de la Rose ne va pas changer de philosophie de jeu autour des nombreuses chandelles. Un secteur aérien où la France a été mise en difficulté en Écosse. Pierre-Louis Barassi sait à quoi s'attendre sous les chandelles anglaises: “On sait qu’on sera challengés là-dessus”.
20:20 - Galthié opère des changements
Galthié opère quatre changements pour ce France - Angleterre. Derrière, Barassi est titulaire au centre à la place du blessé Depoortère (fin de saison). Derrière, Temo Matiu est aligné d’entrée en numéro 7, associé à Charles Ollivon positionné en 8. La deuxième ligne toulousaine Meafou-Flament est reformée dans la cage.
20:15 - L'historique du Crunch
Depuis le premier Crunch disputé en 1906 au Parc des Princes, les deux équipes se sont affrontées à 112 reprises. L'Angleterre mène 61 victoires à 44 pour la France et 7 matches nuls. Si les Anglais mènent au niveau des confrontations, les Bleus ont marqué les esprits ces dernières années, à l'image de la correction infligée à Twinckenham en 2023 (10-53), la pire défaite jamais subie par l'Angleterre dans son enceinte. La dernière victoire anglaise à Paris remonte à 2016 (21-31).
20:10 - Le XV de la Rose face à une montagne
En février, l’Irlande a ramené le plus large succès de son histoire à Twickenham (21-42) contre une équipe d’Angleterre maladroite et indisciplinée, qui a ensuite été battue pour la deuxième fois d’affilée dans le Tournoi, en Italie (23-18). Au vue de son pack moins fort qu'il y a quelques années et son jeu minimaliste, reste à savoir si cette Angleterre là a les armes pour rivaliser avec les Bleus.
20:00 - Les Anglais dans le dur
Alors qu’elle restait sur une série de 11 victoires de rang avant ce Tournoi, particulièrement impressionnante face aux All Blacks en novembre (33-19), l’Angleterre vit un enfer dans cette édition 2026. Avec trois défaites en quatre matches, le XV de la Rose n'a plus rien à jouer, si ce n'est empêcher l'équipe de France de prendre le titre.
19:50 - Les Bleus remontés
Une semaine après avoir abandonné son objectif de Grand Chelem en Ecosse (50-40), au terme d'une performance largement décevante, le XV de France s'avance revanchard pour ce dernier match face à l’Angleterre. Blessés dans leur orgueil la semaine dernière, les hommes de Fabien Galthié ont l'occasion de remettre les pendules à l'heure, qui plus est face au rival historique.
19:40 - Une victoire pour le Tournoi
Le XV de France occupe actuellement la 2e place du classement avec 16 points, derrière l'Irlande (19pts) mais avec un match de retard. L'équation est simple pour les Bleus : une victoire dans le Crunch et le titre restera en France.
19:30 - Un Crunch pour le titre !
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur notre site pour suivre en direct commenté France - Angleterre. Les Bleus, en cas de victoire ce soir, seront sacrés dans ce Tournoi des Six Nations 2026.
Le XV de France dispute son dernier match dans ce Tournoi des 6 Nations face à son meilleur ennemi, l'Angleterre. La rencontre sera diffusée sur les antennes de France 2 à partir de 20h30 et à suivre en direct sur notre site.