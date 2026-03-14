DIRECT. France - Angleterre : suivez le match

A l'occasion de France - Angleterre, les Bleus peuvent remporter le Tournoi des Six Nations en cas de victoire.

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20:50 - Un changement d'arbitre L'Australien Nic Berry, initialement désigné pour arbitrer ce France - Angleterre, n'a pas pu rejoindre l'Europe en raison des perturbation aériennes engendrées par le conflit au Moyen Orient. C'est donc le Géorgien Nika Amashukeli qui officiera ce soir.

20:45 - La composition de l'Angleterre ! Voici la composition du XV de la Rose pour ce France - Angleterre : Daly ; Roebuck, Freeman, Atkinson, Murley ; F. Smith, Spencer ; Earl, Pepper, Chessum ; Coles, Itoje (cap.) ; Heyes, George, Genge.

20:40 - L'Angleterre peut s'appuyer sur son expérience Le XV de la Rose va vouloir appuyer sur sa conquête, avec les deux centurions Jamie George (109 sélections) et Maro Itoje (101), têtes de proue d’un pack puissant. Borthwick n’effectue qu’un seul changement : la titularisation d’Ollie Chessum en troisième ligne, Tom Curry s'étant blessé à l’échauffement la semaine dernière.

20:30 - La composition du XV de France ! Voici la composition des Bleus pour ce France - Angleterre : Ramos ; Attissogbe, Barassi, Moefana, Bielle-Biarrey ; Jalibert, Dupont (cap.) ; Matiu, Ollivon, Cros ; Meafou, Flament ; Aldegheri, Marchand, Gros.

20:25 - Barassi : "On sait qu'on sera challengés.." Pour ce France - Angleterre, les Bleus se préparent à contrer le jeu minimaliste de l'Angleterre. Le XV de la Rose ne va pas changer de philosophie de jeu autour des nombreuses chandelles. Un secteur aérien où la France a été mise en difficulté en Écosse. Pierre-Louis Barassi sait à quoi s'attendre sous les chandelles anglaises: “On sait qu’on sera challengés là-dessus”.

20:20 - Galthié opère des changements Galthié opère quatre changements pour ce France - Angleterre. Derrière, Barassi est titulaire au centre à la place du blessé Depoortère (fin de saison). Derrière, Temo Matiu est aligné d’entrée en numéro 7, associé à Charles Ollivon positionné en 8. La deuxième ligne toulousaine Meafou-Flament est reformée dans la cage.

20:15 - L'historique du Crunch Depuis le premier Crunch disputé en 1906 au Parc des Princes, les deux équipes se sont affrontées à 112 reprises. L'Angleterre mène 61 victoires à 44 pour la France et 7 matches nuls. Si les Anglais mènent au niveau des confrontations, les Bleus ont marqué les esprits ces dernières années, à l'image de la correction infligée à Twinckenham en 2023 (10-53), la pire défaite jamais subie par l'Angleterre dans son enceinte. La dernière victoire anglaise à Paris remonte à 2016 (21-31).

20:10 - Le XV de la Rose face à une montagne En février, l’Irlande a ramené le plus large succès de son histoire à Twickenham (21-42) contre une équipe d’Angleterre maladroite et indisciplinée, qui a ensuite été battue pour la deuxième fois d’affilée dans le Tournoi, en Italie (23-18). Au vue de son pack moins fort qu'il y a quelques années et son jeu minimaliste, reste à savoir si cette Angleterre là a les armes pour rivaliser avec les Bleus.

20:00 - Les Anglais dans le dur Alors qu’elle restait sur une série de 11 victoires de rang avant ce Tournoi, particulièrement impressionnante face aux All Blacks en novembre (33-19), l’Angleterre vit un enfer dans cette édition 2026. Avec trois défaites en quatre matches, le XV de la Rose n'a plus rien à jouer, si ce n'est empêcher l'équipe de France de prendre le titre.

19:50 - Les Bleus remontés Une semaine après avoir abandonné son objectif de Grand Chelem en Ecosse (50-40), au terme d'une performance largement décevante, le XV de France s'avance revanchard pour ce dernier match face à l’Angleterre. Blessés dans leur orgueil la semaine dernière, les hommes de Fabien Galthié ont l'occasion de remettre les pendules à l'heure, qui plus est face au rival historique.

19:40 - Une victoire pour le Tournoi Le XV de France occupe actuellement la 2e place du classement avec 16 points, derrière l'Irlande (19pts) mais avec un match de retard. L'équation est simple pour les Bleus : une victoire dans le Crunch et le titre restera en France.