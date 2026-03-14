France - Angleterre : "Si nous remportons le Tournoi..." l'annonce d'Antoine Dupont avant le Crunch

A l'occasion de France - Angleterre, ce samedi à 21h10, les Bleus visent le trophée du Tournoi des Six Nations.

C'est un France - Angleterre sous très haute tension qui s'annonce ce soir au Stade de France à 21h10. Pour les Bleus, la situation est claire. Pour remporter le Tournoi des Six Nations, il faudra prendre au moins le même nombre de points que l'Ecosse qui se déplace en Irlande, à la faveur d'une différence de points avantageuse. L'équipe de France a ainsi une occasion en or de conserver son titre et réaliser un premier doublé depuis 2006-2007. Face à des Anglais qui affichent trois défaites dans le Tournoi, dont la dernière en Italie (23-18), les Bleus entendent bien prendre leur revanche après la défaite d'un petit point à Twickenham l'an passé (26-25), surtout que l'Angleterre n'a plus gagné au Stade de France depuis 2016. Si le Grand Chelem est désormais hors de portée, la sélection de Fabien Galthié espère une victoire de prestige dans un Tournoi relevé comme l'indique Antoine Dupont : "Si nous remportons le Tournoi, je pense que beaucoup de choses qui se sont passées avant seront oubliées, que ce soit le bon début ou le match raté à Édimbourg. Quand on gagne, on retient surtout le nom du vainqueur. Peut-être que, dans dix ans, on regrettera de ne pas avoir réalisé le Grand Chelem, car c'est toujours plus beau. Mais gagner un Tournoi reste un titre, et c'est déjà extrêmement difficile".

Pour ce tant attendu France - Angleterre, Fabien Galthié a du opérer quelques changements avec les blessures de Nicolas Depoortere et d'Anthony Jelonch. Résultat, Pierre-Louis Barassi est titulaire au centre tandis que Charles Ollivon est aligné en troisième ligne centre aux côtés de la surprise Temo Matiu. La deuxième ligne toulousaine Meafou - Flament est reconduite. En face, Steve Borthwick n'opère qu'un changement par rapport à la défaite en Italie avec la titularisation d'Ollie Chessum au poste de troisième ligne aile.

A quelle heure débute France - Angleterre ?

Le coup d'envoi de France - Angleterre sera donné à 21h10 au Stade de France.

Sur quelle chaîne suivre France - Angleterre ?

France - Angleterre est à retrouver sur France 2

Quelles sont les compositions de France - Angleterre ?

France. 15. Ramos ; 14. Attissogbe, 13. Barassi, 12. Moefana, 11. Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Dupont (cap.) ; 7. Matiu, 8. Ollivon, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Marchand, 1. Gros

Angleterre. 15. Elliot Daly ; 14. Tom Roebuck, 13. Tommy Freeman, 12. Seb Atkinson, 11. Cadan Murley ; 10. Fin Smith, 9. Ben Spencer ; 8. Ben Earl, 7. Guy Pepper, 6. Ollie Chessum ; 5. Alex Coles, 4. Maro Itoje (cap.) ; 3. Joe Heyes, 2. Jamie George, 1. Ellis Genge.