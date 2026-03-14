Le trophée du 6 Nations n'est pas le vrai, il a totalement brûlé il y a quelques jours
Le trophée du 6 Nations 2026 a connu un gros incident de parcours.
Le trophée soulevé dans cette édition 2026 n'est pas le vrai, et pour cause. Lors de la fin de la troisième journée du 6 Nations, le précieux trophée a été endommagé par un incendie dans le véhicule qui le transportait. Si aucun passager n'a été blessé, les dégâts sur la coupe ont été trop importants et il n'est pas possible que ce dernier soit "restauré à son plein standard de présentation, après expertise par le fabricant officiel", cite le communiqué du Tournoi.
Il y aura donc une réplique faite pour l'occasion qui sera remis au vainqueur. Il faudra attendre l'édition 2027 pour qu'un nouveau soit conçu, "sur le même dessin que l'original" explique les organisateurs. 365 heures de travail seront nécessaires pour élaborer ce remplaçant. Haut de 75 cm et constitué d'argent, le trophée endommagé datait de 2015, en hommage à l'adhésion de l'Italie au Tournoi, en 2000.