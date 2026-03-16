Tournoi des 6 Nations 2027 : on connaît déjà le calendrier du XV de France et ça pique
Après le sacre des Bleus lors de l'édition 2026, découvrez le calendrier complet de l'édition 2027.
Le XV de France a remporté pour la seconde année consécutive le Tournoi des 6 Nations 2026 grâce à ses quatre succès en cinq matchs dans une année paire avec trois matchs à domicile. Les choses seront beaucoup plus difficiles l'année prochaine pour la bande à Fabien Galthié et Antoine Dupont puisque le XV de France aura trois déplacements et quels déplacements ! En effet, les Bleus joueront en Angleterre, en Irlande et en Italie et accueilleront simplement l'Ecosse et le pays de Galles. Mais rappelons donc que le XV de France a remporté l'édition 2025 dans cette configuration...
Le calendrier complet du Tournoi des 6 Nations 2027
- Première journée
- Le 5 février à 21h10 : Irlande - Angleterre
- Le 6 février à 15h10 : Ecosse - Italie
- Le 6 février à 17h40 : France - pays de Galles
- Deuxième journée
- Le 13 février à 15h10 : Italie - Irlande
- Le 13 février à 17h40 : Ecosse - pays de Galles
- Le 14 février à 16h10 : Angleterre - France
- Troisième journée
- Le 20 février à 15h10 : pays de Galles - Irlande
- Le 20 février à 17h40 : Angleterre - Italie
- Le 21 février à 16h10 : France - Ecosse
- Quatrième journée
- Le 5 mars à 21h10 : Ecosse - Irlande
- Le 6 mars à 15h10 : Italie - France
- Le 6 mars à 17h40 : pays de Galles - Angleterre
- Cinquième journée
- Le 13 mars 15h10 : Italie - pays de Galles
- Le 13 mars à 17h40 : Angleterre - Ecosse
- Le 13 mars à 21h10 : Irlande - France