DIRECT. Bordeaux-Bègles - Toulouse : Jalibert souffre face à Ntamack... suivez le match

C'est parti au stade Atlantique ! En clôture de la 19e journée de Top 14, ce dimanche 22 mars, Toulouse mène face à Bordeaux-Bègles (10-13). Ntamack a marqué tous les points de son équipe.

Bordeaux-Bègles 10 : 13 Toulouse

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21:49 - Mallez est pénalisé (40e) Le pilier gauche de Toulouse a écroulé volontairement la mêlée. Jalibert sort le ballon à la médiane. 21:47 - Bordeaux-Bègles a bien résisté (39e) Moefana, grâce à sa pression défensive, a provoqué l'en-avant de Barassi. C'est un véritable bras de fer entre Bordeaux-Bègles et Toulouse. 21:46 - Bordeaux-Bègles est indiscipliné (37e) Le huit de devant de l'UBB s'est mis à la faute sur un maul porté. Le choix de Toulouse est intéressant, car les Rouge et Noir vont en touche. Ils sont à cinq mètres de la ligne. 21:45 - Graou réalise un geste de grande classe (36e) Toulouse domine les débats dans le jeu au sol. Derrière, Paul Graou a trouvé un superbe 50:22. Les Rouge et Noir sont dans le retour dans la zone de marque. 21:39 - ESSAI DE TOULOUSE ! (32e) Sur un ballon de récupération, Toulouse pique en contre-attaque. Willis a glané la possession au centre du terrain. Sur l'aile, Lebel a parfaitement croisé avec Barassi. L'ailier a parfaitement joué le deux contre un avec Ntamack. L'ouvreur s'offre un essai pour son retour et transforme ! Le Stade Toulousain prend l'avantage pour la première fois de ce choc. 21:38 - Lucu passe une pénalité pour Bordeaux-Bègles (29e) À bonne distance, le demi de mêlée de l'UBB creuse l'écart en faveur des Girondins. 21:36 - Mauvaka est sanctionné (28e) Le talonneur de Toulouse a plaqué Lucu, alors que le demi de mêlée de Bordeaux-Bègles était relayeur. Ce n'est pas autorisé par la règle. Ce dernier appelle le tee, à 40 mètres. 21:34 - Le choc monte en régime (27e) Les collisions sont impressionnantes. Bordeaux-Bègles est toujours dans les 22 mètres de Toulouse. 21:32 - Ntamack réalise une faute évitable (25e) Juste devant ses 22 mètres, l'ouvreur de Toulouse, gêné par Mallez, a commis un en-avant. Bordeaux-Bègles glane une belle situation. 21:30 - Graou sauve son équipe (23e) Le demi de mêlée de Toulouse était bien placé en couverture sur un coup de pied par-dessus le rideau. Depuis son en-but, il a été en mesure d'éloigner le danger avec l'aide de son pied droit. 21:29 - Elias réalise une grosse erreur (22e) À la formation du maul porté, le deuxième ligne de Toulouse a réalisé un écran. Jalibert ramène le jeu au centre du terrain. 21:25 - Toulouse se procure une belle occasion (20e) Jalibert a sorti le ballon directement en dehors des limites, mais le ballon avait été rentré dans les 22 mètres. Toulouse est de retour dans la zone de marque. 21:23 - Tambwe n'a pas été en mesure de finir le coup (16e) Décalé au bout de l'aile gauche, l'ailier de Bordeaux-Bègles, dans les 22 mètres de Toulouse, n'a pas pu échapper aux retours de Remue et Ntamack. 21:22 - Bordeaux-Bègles est de retour dans la zone de marque (15e) Depuis la médiane, Jalibert a trouvé une superbe pénaltouche, à cinq mètres de la ligne de Toulouse. 21:20 - Ntamack passe une nouvelle pénalité (13e) À 35 mètres, face aux perches, l'ouvreur international poursuit son 100%. Il n'y a plus qu'un point d'écart entre Bordeaux-Bègles et Toulouse. LIRE PLUS

Le match Bordeaux-Bègles - Toulouse, pour la 19e journée de Top 14, a été fixé le dimanche 22 mars, à 21h05, au Stade Atlantique. Comme c’est le cas pour toutes les affiches du Top 14 2026, il n'y a qu'un seul et unique choix pour voir ce Bordeaux-Bègles - Toulouse : la rencontre a été programmée par Canal +.