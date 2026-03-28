Toulouse - Montpellier : dominateur puis imprécis, le Stade Toulousain s'offre son dauphin, le résumé du match

A l'occasion de la 20e journée de Top 14, Toulouse a largement disposé de son dauphin Montpellier (45-29) au terme d'un match riche en essais.

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16:30 - Montpellier a donné du fil à retordre au leader toulousain, le résumé du match Après le carton reçu à Bordeaux le week-end dernier (44-20), Toulouse s'avançait revanchard, avec le retour tant attendu de ses internationaux. Titularisé d'entrée à l'arrière, Thomas Ramos a illuminé la première période de son talent. Auteur de 19 points dans cette rencontre, le Toulousain a marqué le premier essai de la rencontre (6') au terme d'un enchaînement de passes après-contact. De quoi lancer parfaitement les siens. Mais Montpellier, dans une forme étincelante, ne tarde pas à répliquer avec un essai de Vincent, à réception d'un petit jeu au pied au ras de Coly (9'). Accroché en début de première période, le Stade Toulousain passe la seconde en marquant trois essais dont un doublé pour Graou. A la pause, les hommes d'Ugo Mola menaient 31-15. La seconde période commençait tambours battant pour les Toulousains avec l'essai de Kinghorn en bout de ligne (42'). Bonus offensif en poche, les Haut-Garonnais pensaient avoir fait le plus dur. Mais la machine s'est enrayée subitement. Imprécis et dans un faux rythme, les hommes d'Ugo Mola ont déjoué, relançant totalement Montpellier, clinique proche de la zone de marque. Tauleigne (58') puis Akram (70') permettent à Montpellier de revenir à 9 points à 10 minutes de la fin. Alors que l'on se dirigeait vers une fin de match à suspense, Lacombre met fin aux espoirs montpelliérains grâce à un essai sur ballon porté (74'). Toulouse s'impose mais égare le bonus offensif face à son dauphin.

16:17 - Toulouse s'offre une victoire dans un score fleuve Pas de bonus offensif mais beaucoup d'essais inscrits à Ernest-Wallon aujourd'hui.

16:15 - C'est terminé, victoire de Toulouse sans bonus offensif ! Face à son dauphin, Toulouse l'emporte mais égare le bonus offensif. Dominateur en première période, Toulouse a manqué de régularité en seconde période.

16:11 - Chocobares progresse au large (79') Belle percussion de l'Argentin qui gagne l'impact pour mettre son équipe dans l'avancée. Dupont fait jouer autour, au niveau de la ligne médiane.

16:10 - En-avant de Bécognée (77') Le MHR ne profite pas du bon lancement de jeu sur mêlée à 27 mètres dans l'axe. Derrière la mêlée, Bécognée ouvre grand côté avec une passe légèrement en-avant. Ballon rendu aux Montpelliérains.

16:06 - Toulouse réagit immédiatement ! (45-29) Quelques instant après l'essai montpelliérain sur maul, le Stade Toulousain réplique dans le même secteur. Lacombre profite d'espace dans l'axe pour se faufiler dans le maul délié du MHR. Les hommes d'Ugo Mola sont à un essai du bonus offensif désormais.

16:04 - Toulouse à 5 mètres (73') Les hommes d'Ugo Mola disposent d'un lancer à 5 mètres. Si le bonus offensif s'annonce compliqué à aller chercher, ils ont l'occasion de ficeler la victoire aujourd'hui.

16:03 - Montpellier s'offre une fin de match à suspense ! (38-29) Après un ballon porté dynamique, Akram s'échappe du maul et file à l'essai pour relancer le MHR dans cette fin de partie. Avec la transformation réussie de Coly, Montpellier revient à seulement 9 points du Stade Toulousain.

16:02 - Carton jaune pour Willis (70') Pour une faute cynique alors que Montpellier était dans l'avancée, l'Anglais prend un carton jaune. Les deux équipes sont à 14.

16:00 - Interception du MHR ! (69') Alors que Montpellier était arc-bouté devant ses 5 mètres, Echegaray signe une interception salvatrice avant de transmettre le ballon à Bernadet le long de la ligne de touche.

15:59 - Carton jaune pour Tauleigne (68') Sur la pénalité jouée vite par Ntamack à 10 mètres, Tauleigne commet une faute d'antijeu et prend un carton jaune. Le MHR va évoluer à 14 pour les 10 prochaines minutes alors que Toulouse est à 5 mètres.

15:58 - Ballon perdu par la touche toulousaine (67') Mauvaise entente entre Lacombre et son alignement sur ce lancer à 10 mètres. Le MHR récupère une mêlée devant son en-but.

15:57 - Abuladze pénalisé sur la mêlée (66') Pour une poussée en travers, le pilier gauche montpelliérain est pénalisé. Pénaltouche trouvée par Ntamack à 10 mètres.

15:54 - Toulouse n'y arrive pas (65') A l'image de cet en-avant à 30 mètres de l'en-but du MHR, Toulouse ne parvient plus à trouver de la continuité depuis l'essai de Kinghorn à l'entame de la seconde période. Il reste encore un bonus offensif à aller chercher pour les hommes d'Ugo Mola.

15:53 - Riccitelli commet la faute au sol (64') Alors qu'il avait perdu ses appuis, le talonneur montpelliérain gratte le ballon. Pénalité pour Toulouse qui bénéficie d'un lancer à 30 mètres de l'en-but du MHR.

15:51 - Bernadet gratte un bon ballon (63') Alors que Toulouse enchaînait les temps de jeu sans avancée, Bernardet signe un grattage. Turnover pour le MHR qui trouve une belle touche juste devant les 22 mètres toulousains.

15:50 - Bonne mêlée pour Toulouse (61') Après un ballon enterré, le Stade Toulousain dispose d'une excellente mêlée à 25 mètres plein axe.

15:48 - Essai de Tauleigne ! (38-22) Après une pénalité jouée vite par Coly, Tauleigne marque le 3e essai du MHR en puissance. Coly transforme. 38-22 pour le Stade Toulousain qui perd le bonus offensif.

15:47 - Willis à la faute au sol (58') Alors que le MHR avait trouvé de l'avancée dans les petits espaces dans le fermé, Willis gratte un ballon illicitement au sol. Pénaltouche à 5 mètres pour Montpellier.

15:45 - Chocobares imprécis au large (56') Sur le mouvement toulousain au large, Chocobares tente de servir Ntamack à l'intérieur mais signe une passe imprécise. Le MHR dispose d'une bonne mêlée à 25 mètres.

15:43 - Bernadet met le MHR dans l'avancée (55') Dans l'axe, Bernadet profite d'un peu d'espace au ras pour porter le ballon. Camara échappe le ballon sur la passe après-contact. Mêlée pour Toulouse sur ses 25 mètres.

15:42 - La sortie de Ramos (53') Auteur d'un sacré match, ponctué d'un essai, l'arrière international cède sa place à Lebel sous l'ovation d'Ernest-Wallon.

15:40 - L'entrée de Dupont ! (52') Ugo Mola procède à quatre changements : la sortie de Graou pour l'entrée tant attendue de Dupont, Jelonch, Cramont et Ainu'u sortent, Ntamack, Lacombre et Baille entrent.

15:37 - Imprécisions du MHR (50') Légèrement dans le camp toulousain, le MHR opte pour du jeu dans le côté fermé avant de commettre un en-avant. Mêlée pour Toulouse.