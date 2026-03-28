Toulouse - Montpellier : après la fessée, des retours de poids pour le Stade, heure et compositions du choc

A l'occasion de la 20e journée de Top 14, Toulouse reçoit Montpellier ce samedi à 14h30 avec des retours importants dans l'effectif.

Après la claque reçue à Bordeaux (44-10), le Stade Toulousain, bien que large leader du Top 14, s'avance revanchard au moment d'accueillir son dauphin, Montpellier. Ugo Mola va d'ailleurs pouvoir compter sur son effectif XXL avec les retours précieux des internationaux Dupont, Ramos, Flament, Meafou ou encore Jelonch, tandis que Cros et Marchand sont ménagés par le staff toulousain. Avant de basculer sur son huitième de finale de Champions Cup face à Bristol, le Stade Toulousain compte bien marquer son territoire dans ce derby de l'Occitanie.

Si Toulouse, qui reste sur 15 succès consécutifs de rang à domicile, s'était lourdement incliné lors du match aller (44-14), cette réception de Montpellier a tout du match piège. Les hommes de Joan Caudullo sont actuellement dans une forme étincelante avec quatre succès consécutifs dont une victoire de prestige à Clermont (17-20). La tâche s'annonce cependant difficile pour les Montpelliérains qui ne se sont plus imposés à Toulouse depuis 2016 (29-31).

A quelle heure débute Toulouse - Montpellier ?

Le coup d'envoi de Toulouse - Montpellier sera donné à 14h30 au stade Ernest-Wallon.

Sur quelle chaîne suivre Toulouse - Montpellier ?

Toulouse - Montpellier est à retrouver sur Canal+.

Quelles sont les compositions de Toulouse - Montpellier ?

Toulouse. 15. Ramos ; 14. Kinghorn, 13. Costes, 12. Chocobares, 11. Lebel ; 10. R.Ntamack, 9 Graou ; 8. Brennan, 7. Jelonch (cap), 6. Banos ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Merkler, 2. Cramont, 1. Ainu'u.

Montpellier. 15. Echegaray ; 14. Taofifenua, 13. A. Vincent (c), 12. Piccardo, 11. Rates ; 10. T. Vincent, 9. Coly ; 8. Masibaka, 7. Bécognée, 6. Tauleigne ; 5. Chalureau, 4. Beard ; 3. Haouas, 2. Riccitelli, 1. Erdocio.