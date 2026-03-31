Antoine Richard : ce que l'on sait de la disparition inquiétante du joueur de rugby en Nouvelle-Zélande

Le Français est porté disparu depuis plusieurs jours en Nouvelle-Zélande.

Une disparition inquiétante en Nouvelle-Zélande ces derniers jours. Depuis le 24 mars, la police néo-zélandaise a publié un avis de recherche pour tenter de retrouver Antoine Richard, jeune joueur de rugby porté disparu dans le pays. Selon les dernières informations, il n'a plus été vu depuis le samedi 21 mars.

La dernière fois qu'il a été aperçu, le jeune homme de 21 ans se trouvait dans un hôtel de Cromwell, une ville près de Queenstown. Le Français a été aperçu pour la dernière fois à 23h45, heure locale sur des vidéos de caméra surveillance, on voit le Français se diriger vers le sentier d'un lac, vêtu d'un tee-shirt noir et d'un short bleu clair. Les forces de l'ordre sont à sa recherche et sollicitent l'aide des habitants, priés de leur ouvrir leurs résidences pour faciliter l'enquête. "Les équipes de recherche ont retrouvé une sandale en caoutchouc gris sur les rives du lac Dunstan" indique le communiqué inquiétant de la police.

Sa famille a également lancé un gros avis de recherche ces derniers jours. "Nous sommes sans nouvelles de lui depuis samedi midi. Il est actuellement en Nouvelle-Zélande pour le travail ", ont expliqué ses proches sur le réseau social Facebook.