Northampton - Castres : 90 points et les Saints rallient les quarts, le résumé du match

A l'occasion des huitièmes de finale de Champions Cup, Castres, auteur d'un bon match, n'est pas passé loin d'une victoire à Northampton au terme d'une pluie d'essais.

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23:15 - Challengés, les Saints au rendez-vous des quarts de finale, le résumé du match Au terme d'un match totalement débridé et 90 points inscrits, Northampton se qualifie pour les quarts de finale de Champions Cup où le club affrontera Bath ou les Saracens. Les Castrais, auteurs d'un excellent match, ont frôlé l'exploit d'éliminer le finaliste en titre mais ont été plombé par un indiscipline criante. Il faut dire que l'entame de match est à l'avantage des hommes de Xavier Sadourny qui mènent rapidement 12-0 grâce à des essais d'Ambadiang et Chabouni. Résolument offensif ce soir, Castres se fait ensuite refroidir, d'abord par la réalisation de Ramm en bout de ligne avant l'essai de pénalité anglais assortit d'un carton jaune contre l'ailier tarnais. Quelques minutes plus tard, Ducat écope à son tour d'un carton jaune. En double infériorité, le CO plie mais ne rompt pas. Les Saints parviennent malgré tout à revenir à 14-15 juste avant la pause après l'essai en puissance de Fischetti. En seconde période, Castres prend la foudre. Les Anglais passent devant pour la première fois du match, après l'essai de Kemeny, avant de prendre le large grâce à Freeman. Impérial face aux perches ce soir, Belleau porte le score à 28-15 à la 50' minute. Derrière, contre le cours du jeu, Ardron signe une interception pour relancer Castres avant que Karawalevu ne signe un nouvel essai coup sur coup des Tarnais. A 20 minutes de la fin, les Castrais reviennent à un petit point mais Northampton passe ensuite la vitesse supérieur avec des réalisations de Furbak, McParland. En fin de match Castres signe un baroud d'honneur avec l'essai d'Ambaniang mais échoue à 7 points d'un exploit retentissant.

23:03 - L'adversaire de Northampton en quart En quart de final, Northampton attend son adversaire entre Bath et les Saracens qui s'affronteront ce samedi à 16h00

23:02 - C'est terminé, victoire de Northampton ! Les Anglais, l'emportent dans un match à 90 points marqués. Castres n'est pas passé loin de l'exploit.

22:58 - Dernière munition pour le CO (49-41) Les Tarnais, après une faute anglaise, disposent d'une pénaltouche à 5 mètres. Les hommes de Sadourny s'arrachent jusqu'au bout.

22:57 - Le CO s'accroche jusqu'au bout (49-41) Ambaniang profite d'un petit ballon par-dessus pour tromper Furbank en couverture. Castres a montré un sacré visage ce soir malgré la défaite qui s'annonce.

22:54 - La mêlée manque de stabilité (79') L'arbitre demande à faire refaire la mêlée qui manque de stabilité à l'introduction. Il ne reste plus qu'une minute à jouer.

22:52 - Les Castrais résignés (78') A deux minutes de la fin, les Tarnais semblent l'avoir compris, la victoire est désormais hors de portée. Arata dispose d'une introduction devant ses 22 mètres.

22:51 - Sortie sur blessure de Karawalevu (76') Blessé, Karawalevu est contrait de sortir sur blessure. On va pouvoir reprendre le jeu au Franklin's garden.

22:47 - Sortie de McParland (74') Le demi de mêlée de Northampton, auteur d'une grande prestation, cède sa place à Weimann.

22:45 - Dingwall valide la victoire de Northampton ! (49-34) Après une superbe sautée de Belleau, Dingwall signe un petit crochet pour effacer Karawalevu. La transformation marquée par Belleau augmente l'avance de Northampton à 15 points. La victoire se dessine franchement pour les Anglais dorénavant.

22:42 - Carton jaune contre Ramototabua ! (70') Après un déblayage à la tête de Ramototabua sur McParland, le Fidjien écope d'un carton jaune.

22:40 - McParland reste au sol (69') Après un contact avec Ramototabua, McParland se tient la tête au sol. L'arbitre va, semble-t-il, faire appel à la vidéo.

22:38 - L'essai de l'espoir de Botitu ! (42-34) Après avoir ferraillé à cinq mètres avec les avants, Fernandez écarte le jeu pour Botitu qui inscrit le 5e essai castrais, en puissance. C'est transformé par Hervé. Le CO revient à huit petites longueurs !

22:36 - McParland récompensé de son excellent match ! (42-27) Auteur d'un très bon match, McParland signe un essai superbe ! Face à Ambaniang en couverture, le n9 fait mine d'une passe intérieure avant d'opter pour le cadrage débordement. C'est transformé par un Belleau impérial face aux perches. (42-27)

22:34 - Touche directe d'Hervé (64') Légèrement dans son camp, Hervé tente le 50-22 mais voit son ballon terminer directement en touche. Lancer à suivre pour Northampton sur la ligne médiane.

22:33 - Cope poussé de peu en touche (62') Après un deux contre un bien négocié par Ambadiang face à McFarland, Cope s'échappe le long de le ligne de touche. Litchfield pousse de peu le Castrais en touche.

22:30 - Furbank est intenable, 5e essai anglais ! (35-27) Au large, Furbank prend l'intervalle puis file marquer le 5e essai de Northampton ce soir. Alors que le CO était revenu à un point, les Anglais se mettent de nouveau à l'abri d'un essai transformé des Anglais.

22:28 - Essai castrais annulé ! Alors que Karawalevu pensait avoir signé un doublé en quelques instants, l'arbitre revient finalement à un en-avant sous le renvoi. On revient donc à un mêlée anglaise à 40 mètres.

22:26 - Karawalevu détruit tout sur son passage ! (28-27) Derrière la mêlée à 5 mètres, Arata sert Karawalevu en premier attaquant. Face à trois anglais, le Fidjien file à l'essai tout en puissance ! Le CO revient à une longueur après la transformation d'Hervé.

22:23 - Le contre éclair du CO ! (56') En bord de touche, Castres signe un contre éclair jusqu'à l'ultime passe d'Azar contrée par Pollock qui concède une mêlée à 5 mètres. Castres a une occasion en or de revenir dans ce huitième de finale.

22:21 - Castres réplique immédiatement ! (28-20) Contre le cours du jeu, Castres se relance immédiatement grâce à une interception d'Ardron sur la passe de McParland. Le CO pointe à huit longueurs désormais et reste dans le coup.

22:17 - Freeman file à l'essai ! (28-15) Le CO est totalement pris de vitesse dans tous les secteurs dans cette seconde période ! Au large, Furbank navigue puis glisse une superbe passe pour Freeman qui plonge dans l'en-but. En bord de touche à droite, Belleau transforme. (28-15)

22:16 - Ardron proche de l'en-avant volontaire (51') Alors que l'arbitre avait d'abord sifflé une pénalité contre Ardron pour en-avant volontaire, il se fait finalement déjuger par l'arbitre vidéo qui ne signale qu'un en-avant du troisième ligne castrais.

22:14 - Des changements pour Castres (49') Xavier Sadourny procède à des changements avec les sorties de Corato et Papali'i pour les entrées de Azar et Ramototabua.