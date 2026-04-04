Toulouse - Bristol : Toulouse déroule et attend l'UBB en quart, le résumé

Nassim Beneddra

Toulouse - Bristol : Toulouse déroule et attend l'UBB en quart, le résumé Le Stade Toulousain a offert une belle prestation offensive ce samedi au Stadium face à Bristol en huitième de finale de la Champions Cup (59-26). Neuf essais en tout, qui donne des bonnes certitudes avant peut-être de défier l'UBB en quart de finale.

Score Toulouse
Toulouse
59 : 26
Score Bristol
Bristol