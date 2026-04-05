Bordeaux-Bègles - Leicester : l'UBB détruit les Tigers et prend rendez-vous avec Toulouse, le résumé du match
L'UBB atomise Leicester Tigers (64-14) en 8e de finale de la Champions Cup et rejoint son rival en quarts, le Stade Toulousain !
18:30 - Merci à tous !
Merci à tous de nous avoir suivi pour ce 8e de finale de la Champion Cup largement dominé par l'UBB qui s'est imposé 64-14 contre Leicester. On retrouvera les hommes de Yannick Bru dimanche prochain pour un choc européen, un classique face au Stade Toulousain !
18:20 - Le résumé du match
Le suspense a réellement duré 20 minutes dans cette partie avec un petit 3-0 pour les Bordelais qui semblait sur un faux rythme. Puis l'inspiration offensive est revenue en Gironde avec une pluie d'essais. À la mi-temps, le score était de 36-0. Au retour des vestiaires les Tigers ont essayé de sauver l'honneur en marquant un essai, puis en le transformant avant que la machine bordelaise en remettent une couche. Leicester a pris l'eau toute la deuxième période certes un peu moins animé, mais à la fin, c'est une humiliation ! Score final de 64-14 pour l'UBB !
18:10 - 14e victoire de suite en Europe
Le champion en titre a tenu son rang et vient de remporter son 14e match de suite dans la compétition européenne. Impressionnant !
17:55 - 3 équipes françaises en quart !
L'UBB est donc la 3e équipe tricolore en quart de finale de la Champions Cup 2026 après Toulouse et Toulon.
17:50 - Un quart de finale face à Toulouse !
L'affiche que l'on attendait tous, aura bien lieu ! Bordeaux accueillera à Chaban-Delmas le Stade Toulousain. L'opposition devrait être bien supérieure à ce qu'ont connu les Bordelais cet après-midi. Il y aura au moins une équipe française en demie de cette Champions Cup !
17:45 - 10 essais cet après-midi !
Au total, les Girondins auront inscrit 10 essais dans cette partie. Les Bordelais ont clairement montré leur supériorité face à des Anglais trop faibles !
17:44 - Fin du match !
C'est fini et c'est une victoire écrasante de l'UBB qui s'impose en 8e de finale de la Champions Cup à domicile 64-14 !
17:40 - RAYASIII EN FEU !
Double crochet de Rayasi sur le flanc droit du terrain avec deux fois la même feinte face à deux défenseurs des Tigers. Il marque un essai sublime. il aurait pu être homme du match, mais c'est son coéquipier Bielle-Biarrey qui a reçu cette distinction. C'est le 10e essai du match pour l'UBB. Reus a transformé ! (64-14).
17:35 - Retiere inscrit le 9e essai de l'UBB
L'ailier Retiere reçoit une offrande, avec une passe après contact de Reus. Reus transforme sans problème avec sa patte gauche ! (57-14)
17:31 - 6e essai de Rayasi !
C'est le 6e essai de Rayasi en 5 matchs de Champions Cup ! Il s'est faufilé dans le dos des défenseurs adverses après la superbe passe de Reus au pied. Ce dernier a converti la transformation (50-14).
17:29 - Mêlée dans le camp anglais
Au niveau des 22m britannique, sur le flanc droit du terrain, une mêlée vient d'être introduite par les Tigers. Mais les Girondins ont récupéré la balle.
17:26 - Grattage du numéro 8 Gazzoti
Gazzoti récupère un ballon. L'arbitre siffle une pénalité en faveur des Girondins.
17:25 - Revivez l'essai de Rayasi
En première mi-temps, les Bordelais on conclu une très belle action collective menée par Rayasi et l'inévitable Bielle-Biarrey.
#InvestecChampionsCup | Les Tigers sauvent l'honneur !— francetvsport (@francetvsport) April 5, 2026
L'Australien Izaia Perese inscrit un essai en contre au retour des vestiaires, mais l'UBB compte toujours une large avance (36-7).
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17:23 - Wand à la place de Perese
C'est un nouveau changement chez les Tigers avec la sortie de Perese et l'entrée de Wand.
17:21 - La déviation est bonne
Le ballon a été récupéré dans les airs par les Bordelais qui ressortent bien le ballon.
17:19 - Searle marque pour les Tigers
Searle a été délaissé par la défense bordelaise. Les joueurs de l'équipe anglaise passe les 10 points après la transformation de son équipier (43-14).
17:15 - Superbe coup de pied de Jalibert
Jalibert a trouvé une superbe touche grâce à un coup de pied sublime. La touche est bordelaise et dans le camp de Leicester.
17:13 - Janse Van Rensburg blessé sort
À peine entré en jeu, Janse Van Rensburg semble s'être blessé au tendon d'Achilles sur un appui et sa première accélération. Le joueur bordelais est immédiatement sorti.
17:11 - Sorties de Lucu et Moefana
Lucu et Moefana cèdent leur place à Retiere et Janse Van Rensburg ! C'est la 50e minute de jeu dans ce match.
17:08 - L'entrant Tameifuna marque !
À peine rentré en jeu, Tameifuna est allé inscrire un essai en puissance, sur son premier ballon. Lucu transforme dans la foulée ! (43-7).
17:06 - Premiers changements à Bordeaux
Poirot et Sadie sortent alors que Tameifuna et Perchaud sont rentrés sur la pelouse.
L'UBB accueille ce dimanche 5 avril en marge des 8e de finales de Champions Cup, l'équipe anglaise de Leicester Tigers, une rencontre à suivre sur France TV.