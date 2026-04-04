Toulon - Stormers : le RCT résiste à un incroyable combat et file en quarts de finale, le résumé du match
Toulon s'est difficilement défait des Stormers ce samedi à l'occasion d'un des huitièmes de finale de la Champions Cup de rugby (28-27) et sera bien au rendez-vous des quarts de finale.
Le match Toulon - Stormers, huitième de finale de la Champions Cup de rugby, a été programmé le samedi 4 avril à 16h au Stade Félix Mayol de Toulon. La rencontre est diffusée sur France 2 ainsi que Bein Sports 3.