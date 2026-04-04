Coupe d'Europe de rugby 2026 : le tableau des quarts déjà connu
Si les 8es de finale se disputent ce week-end de Pâques, nous connaissons déjà le tableau des quarts de finale.
Les clubs français sont une nouvelle fois très présents pour la phase finale de la Coupe d'Europe de rugby avec les présences de Castres, Toulon, Toulouse et Bordeaux-Bègles avant le coup d'envoi des matchs ce vendredi 3 avril. Sept clubs anglais, deux Écossais et sud-africains et une province irlandaise sont également encore engagés. Vous l'avez donc noté, cette année, les Anglais sont beaucoup plus représentés... Il faut dire que la France écrase la compétition depuis cinq ans avec une coupe qui reste à la maison entre Toulouse, Bordeaux ou encore La Rochelle. En attendant les résultats définitifs de toutes les rencontres, nous connaissons déjà le tableau des quarts de finale de la Coupe d'Europe après le tirage au sort avec un potentiel UBB - Toulouse qui vaudra très cher pour les deux favoris pour le titre de champion de France...
Le tableau des quarts de finale de la Coupe d'Europe de rugby
- Quart de finale 1 : UBB ou Leicester – Toulouse
- Quart de finale 2 : Bath – Northampton
- Quart de finale 3 : Glasgow – Toulon
- Quart de finale 4 : Leinster ou Édimbourg – Sale