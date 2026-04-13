Coupe d'Europe de rugby : dates et heures, le tableau des demi-finales
Le dernier carré de la Coupe d'Europe de rugby est désormais connu.
La dernière ligne droite de la Coupe d'Europe de rugby avec encore deux clubs français qui peuvent encore croire au titre ! Ce dimanche, un immense choc était au programme entre les deux derniers vainqueurs de la plus compétition de rugby, Bordeaux-Bègles - Toulouse. Un tirage au sort qui a laissé des regrets au rugby français, mais qui offre tout de même la possibilité d'avoir au moins un représentant dans le dernier carré. Après une intense bataille, c'est le champion en titre, l'UBB, qui s'est imposé. De l'autre côté, Toulon, très loin en Top 14, se donne le droit de rêver en atteignant la demi-finale de la Champions Cup, terrassant les Ecossais de Glasgow. Bonne nouvelle, les deux clubs français ne s'affronteront pas et peuvent se retrouver en finale...
Les coéquipiers de Louis Bielle-Biarrey tenteront de se donner une chance de conserver leur couronne au Stade Atlantique de Bordeaux. Pour le RCT, il faudra se déplacer à l'Aviva Stadium de Dublin...
Le tableau des demi-finales
- Dimanche 3 mai à 16h : UBB - Bath
- Samedi 2 mai à 16h : Leinster - Toulon