Coupe d'Europe de rugby : le tableau des demi-finales
Le dernier carré de la Coupe d'Europe de rugby approche à grand pas.
La dernière ligne droite de la Coupe d'Europe de rugby avec encore trois clubs français qui peuvent disputer ce dernier carré. Ce dimanche, un immense choc est au programme entre les deux derniers vainqueurs de la plus compétition de rugby, Bordeaux-Bègles - Toulouse. Un tirage au sort qui laisse des regrets au rugby français, mais qui offre tout de même la possibilité d'avoir au moins un représentant dans le dernier carré. On connait d'ailleurs les quatre stade qui accueilleront les demi-finales. Le stade Atlantique Bordeaux Métropole est seul stade français sélectionné par les organisateurs. Cela signifie que si l'UBB s'impose en quart face au Stade toulousain (dimanche à 16 heures), les champions d'Europe en titre disputeront leur demie à domicile face au vainqueur du choc entre Bath et Northampton. C'est aussi le cas de Toulon, en cas d'exploit à Glasgow, même si, pour voir les Varois disputer leur demie en France, il faut aussi compter sur une défaite à domicile du Leinster face à Sale.
Le tableau des demi-finales
- UBB ou Toulouse vs Bath ou Northampton
- Toulon ou Glasgow vs Leinseter ou Sale