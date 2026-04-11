Glasgow - Toulon : Un Toulon héroïque retrouve enfin le dernier carré, le résumé
Onze après, le RC Toulon retrouve enfin les demi-finales de la Champions Cup après un exploit historique face aux Warriors de Glasgow (22-19). Les Varois ont été exemplaires en défense tout en se montrant opportunistes dans les moments clés.
17:45 - TOULON CRÉE L'EXPLOIT (22-19)
Malgré une pression constante de l'équipe de Glasgow, Toulon a été très efficace dans les moments clés de ce quart de finale de Champions Cup. Les Varois remportent à l'arrachée ce gros duel face à l'un des favoris de la compétition (22-19)
17:42 - 78' - Jaminet plaque Lancaster
Alors que Lancaster filait vers l'en-but, Melvyn Jaminet commet le geste parfait et plaque au sol le n°10 de Glasgow
17:41 - 76' - Toulon perd du terrain
Les hommes de Pierre Mignoni ont toujours la possession mais perdent du terrain face à une équipe de Glasgow qui joue son va tout
17:37 - 73' - Encore une munition manquée
Après une longue séquence offensive, Gigashvili commet une faute de main au sol à 2 mètres de la ligne d'en but des Ecossais. Munition manquée mais les Varois ont gagné du précieux temps
17:31 - 68' - Essai de Brex (vidéo)
Revivez en vidéo le quatrième essai des Varois
???? #InvestecChampionsCup | ???????? IL EST LÀ L'ESSAI QUI SOULAGE !— francetvsport (@francetvsport) April 11, 2026
Après une longue séquence frustrante ou les toulonnais n'ont pas su scorer, c'est à la suite d'une belle mêlée que la brèche s'est ouverte
22 à 19 pour les sudistes !
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17:30 - 67' - Trois changements du côté de Glasgow
Entrées respectives de Talakai, Stephen et Batti à la place de Fagerson, Hiddleston et Schikerling
17:26 - 63' - Glasgow met de la vitesse
Les joueurs Ecossais essayent d'apporter plus de vitesse dans les transmissions mais ils ne parviennent pas à gagner du terrain face aux Varois
17:22 - 59' - MAGNIFIQUE ESSAI DE BREX (19-22)
Quel superbe essai de Nachi Brex qui parvient à déjouer toute la moitié de la défense écossaise grâce à deux feintes et une belle accélération sur les 20 derniers mètres. Il s'en va aplatir tout seul. Jaminet manque la transformation à cause du vent mais Toulon repasse devant (19-22)
17:20 - 58' - Albornoz se rattrape
Alors que Toulon contrôlait le ballon, Albornoz manque sa transmission vers l'arrière mais parvient à se rattraper en plaquant son vis à vis
17:17 - 56' - Toulon manque le coche
Les Varois ont manqué une grosse munition en enchaînant en vain les rucks à deux mètres de la ligne d'en but et en ne souhaitant pas varier les zones d'affrontement. Glasgow récupère le ballon
17:13 - 53' - Temps fort des Toulonnais
Les Varois sont à deux mètres de la ligne de l'en but des Warriors mais peinent à concrétiser malgré un énorme travail de pack d'avants
17:09 - 49' - Visage plus offensif des Warriors
A l'image de leur match face à Toulouse lors de la phase de poules, les Warriors de Glasgow montrent un visage offensif beaucoup plus conquérant dans cette seconde période
17:03 - 46' - GLASGOW REPASSE DEVANT (19-17)
Un superbe maul dans les 22 mètres des Varois, permet aux Ecossais de marquer le troisième essai grâce à Hiddleston. Lancaster transforme l'essai (19-17)
17:02 - 43' - Albornoz impeccable
Malgré sa petite taille, Albornoz parvient à gagner son duel aérien et permet aux Varois de récupérer le ballon dans leur camp après une longue possession écossaise.
16:50 - Le doublé pour Dréan (vidéo)
Revivez en vidéo le troisième essai du RCT et le deuxième pour Gaël Dréan
???? #InvestecChampionsCup | ???????? QUEL ESSAI DE GAËL DRÉAN POUR FAIRE PASSER TOULON DEVANT !— francetvsport (@francetvsport) April 11, 2026
Magnifique doublé du jeune tricolore, qui s’est joué de la défense écossaise sur l’aile droite
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16:44 - TOUT VA BIEN POUR LE RCT (12-17)
Emmené par un Gaël Dréan virevoltant sur les ailes, le RCT mène au score face aux Warriors de Glasgow (17-12) à la pause, en montrant de véritables ressources défensives. Il faudra tenir en seconde période
16:41 - 39' - L'essai de Gros (vidéo)
En vidéo, le deuxième essai marqué par les Toulonnais signé Jean Baptiste Gros
???? #InvestecChampionsCup | ???????? JEAN-BAPTISE GROS PERMET À TOULON DE RESTER EN VIE !— francetvsport (@francetvsport) April 11, 2026
Dominés mais pas écroulés, les Varois restent dans la partie après cet essai de l’international français
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16:38 - 37' - DOUBLE DE DREAN (12-17)
Un énorme travail des trois quarts toulonnais pour basculer le ballon du côté droit, Jaminet sert Dréan à côté de la touche et le buteur varois fait parler sa vitesse pour aller marquer son deuxième essai. Toulon passe devant au score mais Jaminet manque la transformation
16:37 - 36' - Essai de Dréan (vidéo)
Revivez en vidéo, le joli essai marqué par Gael Dréan
???? #InvestecChampionsCup | ???????? RÉPONSE IMMÉDIATE DE TOULON !— francetvsport (@francetvsport) April 11, 2026
Grâce à un beau décalage conclu par Gaël Dréan, Toulon inscrit 5 points et reste au contact des locaux...
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