Glasgow - Toulon : l'absence d'un cadre qui dérange, heure et chaîne TV

Ce samedi un défi immense attend le RC Toulon face à Glasgow en quart de finale de Champions Cup.

À peine remis de son exploit face aux Stormers, le Rugby Club Toulonnais se présente devant un défi d'une toute autre ampleur. La victoire arrachée dans les dernières minutes en huitième de finale a démontré toute la résilience varoise, mais elle a aussi laissé des traces, physiques et mentales. Ce déplacement en Écosse s'annonce comme un véritable test de maturité pour les hommes de Pierre Mignoni, qui devront hausser encore leur niveau de jeu pour espérer rivaliser. Face à une équipe en pleine confiance, Toulon n'aura pas le droit au moindre relâchement s'il veut créer l'exploit.

Une machine des Warriors presque parfaite

Car en face, Glasgow impressionne. Leaders solides de l'United Rugby Championship avec 55 points et 11 victoires en 14 rencontres, les Warriors affichent une régularité remarquable. Sur la scène européenne, leur parcours est tout aussi impressionnant : invaincus, ils ont enchaîné quatre succès en phase de poules avant de battre les Bulls en huitième de finale. Leur première place devant Toulouse témoigne de leur crédibilité parmi les cadors du continent. Individuellement, certains joueurs brillent, à l'image de Kyle Steyn et ses 22 défenseurs battus. Mais c'est surtout Matt Fagerson qui incarne cette équipe, avec 80 plaquages réussis, soit le meilleur total de la compétition. Une défense rugueuse, base d'un collectif pragmatique, capable de faire déjouer n'importe quel adversaire.



Dans ce contexte, Toulon peut néanmoins s'appuyer sur une bonne nouvelle, le retour de Baptiste Serin sur le banc. Le demi de mêlée international pourra apporter son expérience en fin de match. Mais l'infirmerie reste bien remplie. Marius Domon, victime d'une grave blessure au genou, Dany Priso, touché au tendon d'Achille, ou encore Brian Alainu'uese, absent plusieurs semaines, manqueront à l'appel. Antoine Frisch, également forfait, tout comme Patrick Tuifua, encore juste, privent le RCT de solutions précieuses. Autant d'absences qui obligent le staff à recomposer et à faire confiance à d'autres profils.

Villière, un cadre sur la touche

Dans son XV de départ, Toulon affiche néanmoins des ambitions claires. À l'arrière, Melvyn Jaminet aura la lourde tâche de sécuriser le fond du terrain, tandis que les ailes Dréan et Tuicuvu apporteront vitesse et percussion. Au centre, l'expérience de Brex et Sinzelle devra stabiliser la ligne. White et Albornoz composeront la charnière qui sera scrutée de près. Devant, le pack s'annonce dense et combatif, emmené par le capitaine David Ribbans et un Charles Ollivon toujours précieux dans les zones de collision. A noter que l'ailier que Gabin Villière n'a pas été retenu, l'ailier varois qui connait une saison galère au niveau des blessures et encore loin de sa meilleure forme et ne fait pas partie pour le moment des plans de Mignoni. Un cas qui divise du côté des supporteurs Toulounnais car l'apport de l'international français n'aurait pas été de trop dans ce XV qui manque d'expérience.

Glasgow, de son côté, mise sur la continuité et la confiance. Le triangle arrière McKay – Steyn – Smith promet du danger à chaque ballon, tandis que la charnière Afshar – Lancaster incarne la fluidité du jeu écossais. Au centre, Tuipulotu et McDowall offrent puissance et créativité. Mais c'est surtout la troisième ligne Darge – Dempsey – Fagerson qui attire l'attention, tant son activité est impressionnante. Solide devant, discipliné et efficace derrière, Glasgow possède tous les ingrédients d'une équipe capable d'aller loin. À Toulon de trouver les ressources pour créer un nouvel exploit.

A quelle heure aura lieu la rencontre?

La rencontre entre Glasgow et Toulon aura lieu ce samedi à 16h00 au stade Scotstoun Stadium. C'est l'arbitre anglais Karl Dickson qui dirigera cette rencontre.

Sur quelle chaîne TV est diffusé Glasgow - Toulon ?

Ce quart de finale de la Champions Cup 2025/2026 sera diffusée sur France 2 et Bein Sports 3.

Quelle diffusion streaming pour ce match?

Pour visionner le match en streaming, les abonnés peuvent se connecter sur les plateformes France TV et Bein Connect.

Les compositions de départ

Le XV de départ de Toulon : 15. Jaminet ; 14. Dréan, 13. Brex, 12. Sinzelle, 11.Tuicuvu ; 10. Albornoz, 9. White ; 7. Ollivon, 8. Shioshvili, 6. Ju. Kpoku ; 5. Ribbans (cap.), 4. C.Mézou ; 3. Sinckler, 2. Baubigny, 1. Gros.

Le XV de départ de Glasgow : 15. McKay ; 14. Steyn (cap.), 13. McDowall, 12. Tuipulotu, 11. Smith ; 10. Lancaster, 9. Afshar; 7. Darge, 8. Dempsey, 6. M. Fagerson ; 5. Samuel, 4. Oguntibeju ; 3. Z. Fagerson, 2. Hiddleston, 1. Schickerling.

Les différentes côtes

Si Glasgow est favori, les bookmakers estiment que le RC Toulon aura ses chances avec une côte moyenne de 4.

Betclic : Glasgow 1,21 / Nul 22,00 / Toulon 3,93.

Winamax : Glasgow 1,22 / Nul 23,00 / Toulon 4,10.

Unibet : Glasgow 1,20 / Nul 28,00 / Toulon 4,00.