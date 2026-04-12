Bordeaux Bègles - Toulouse : Jalibert, la grosse interrogation, heure et chaîne TV
Ce dimanche au Matmut Atlantique, Bordeaux Bègles défie le Stade Toulousain en quart de finale de la Champions Cup, une finale avant l'heure pour les deux meilleures équipes françaises et grandes favorites de la compétition
11:00 - Ramos impatient
À l’approche du choc face à l’Union Bordeaux Bègles, l'ailier Thomas Ramos a livré un discours ambitieux et lucide sur l’état d’esprit du Stade Toulousain. Il a d’abord insisté sur l’importance de ce type de rendez-vous : « Tous les joueurs ont envie de jouer des matchs comme celui-là, en phases finales, face à une très belle équipe. Que ce soit de notre côté ou du leur, il doit tarder à tout le monde d’y être. Au vu de notre dernière rencontre à Bordeaux, où il y avait eu 40 à 45 minutes de temps de jeu effectif, je pense qu’on sera effectivement proche d’un test-match dans l’intensité », a-t-il expliqué, soulignant le niveau physique attendu. Le Toulousain est également revenu sur les aléas du haut niveau et les absences dans le groupe : « L’année dernière, on avait deux joueurs qui étaient sortis sur le même entraînement à quatre jours de la demi-finale. Ce n’est jamais appréciable. Quoi qu’il en soit, je crois que notre groupe est prêt à pallier toute éventualité. Se cacher derrière ces deux forfaits, ce serait un peu trop facile », a-t-il affirmé avec fermeté. Enfin, Ramos a rappelé l’exigence collective du club : « Tout au long de la saison, on essaye de montrer une bonne image de notre groupe et de notre jeu, peu importe qui est sur le terrain. À ceux qui y seront ce week-end de porter haut les couleurs du Stade Toulousain et de prendre leurs responsabilités », a-t-il conclu.
10:00 - Chocobares à la place de Barassi
De son côté, le Stade Toulousain aborde ce quart de finale de Champions Cup avec une volonté claire de continuité. Fort du large succès face à Bristol, le staff d’Ugo Mola a reconduit presque intégralement son XV de départ. Seule absence notable, celle de Pierre-Louis Barassi, victime d’une commotion et contraint au repos. Il est remplacé logiquement par Santiago Chocobares, qui formera la paire de centres avec Kalvin Gourgues. Sur les ailes, Teddy Thomas conserve la confiance du staff, au détriment de Blair Kinghorn. Dupont et Romain Ntamack composeront la charnière. Devant, la stabilité est également de mise, malgré l’absence d’Alexandre Roumat, jugé encore trop juste. Le banc en 6-2 traduit une stratégie axée sur la puissance, avec les retours de Julien Marchand et Cyril Baille, ainsi que la présence de Théo Ntamack. Le XV titulaire toulousain est le suivant :15. Ramos ; 14. Thomas, 13. Gourgues, 12. Chocobares, 11. Lebel ; 10. R.Ntamack, 9. Dupont (cap.) ; 7. Willis, 8. Jelonch, 6. Cros ; 5. Meafou, 4. Flament ; 3. Aldegheri, 2. Mauvaka, 1. Ainu’u.
08:00 - Jalibert sera bien là
Malgré une alerte au genou survenue à l’entraînement cette semaine, Matthieu Jalibert tiendra bien sa place dans le XV de l’Union Bordeaux Bègles pour le choc face au Stade Toulousain ce dimanche en quart de finale de la Champions Cup. Avec un seul changement après Leicester, Pierre Bochaton débute en troisième ligne aux côtés de Cameron Woki et Marko Gazzotti. Devant, la continuité est de mise autour de Jefferson Poirot et Maxime Lamothe. À la charnière, Maxime Lucu mènera le jeu avec Jalibert, tandis que Yoram Moefana et Damian Penaud enchaînent au centre. Le XV de l'UBB est comme suit : 15. Rayasi ; 14. Uberti, 13. Penaud, 12. Moefana, 11.Bielle-Biarrey ; 10. Jalibert, 9. Lucu (cap.) ; 7.Woki, 8. Gazzotti, 6. Bochaton ; 5. Coleman, 4. Palu ; 3. Sadie, 2.Lamothe, 1. Poirot.